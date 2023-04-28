Расслабляемся и отдыхаем — финансовый гороскоп на 29 апреля

Сегодня нам стоит забыть о работе и больше отдыхать.

Овен

Сегодня у Овнов прекрасный день для профессионального и карьерного роста. Ваше трудолюбие и методичность в работе может быть оценена по заслугам начальством и коллегами. Те, кто ищут работу, смогут найти приемлемый вариант. Бизнесмены смогут познакомиться с влиятельными людьми, благодаря которым будут продвигать свои проекты более успешно.

Телец

Сегодня у Тельцов, занимающихся предпринимательской деятельностью, хороший день для популяризации своих товаров и услуг, а также расширения рынков сбыта. Полезным будет совершить ознакомительную поездку в другие регионы или заграницу. Там вы можете найти выгодные варианты для закупки товаров. Успешно решаются вопросы логистики в торгово-закупочной деятельности.

Близнецы

Сегодня Близнецам, имеющим свой бизнес, советуют заняться укреплением безопасности бизнеса и страхованием от всевозможных рисков. Если вы работаете на строительных площадках, в жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве, то уровень ваших доходов может существенно повыситься. Вы можете получить выгодный заказ с полной предоплатой.

Рак

Сегодня Раки преуспеют в делах, требующих высокой подвижности и коммуникабельности. Торговцы и коммивояжеры сумеют совершить выгодные сделки. Успешно проходят поездки и встречи, новые знакомства могут привести к появлению у вас новых деловых партнеров. Активнее используйте свои деловые связи. Можно давать поручения специалистам в тех вопросах, в которых у вас недостаточно знаний и опыта.

Лев

Сегодня Львам, вероятно, будет везти в деньгах, заработанных своим трудом. Вам будут поступать выгодные заказы, с которыми вы сможете быстро справиться. Прилагайте усилия к тому, чтобы повысить уровень своей квалификации. У вас складываются прекрасные отношения с коллегами.

Дева

Сегодня Девы могут почувствовать в себе усиление оптимизма и прилив энергии. Принимайте решения исходя из своих личных предпочтений и не поддавайтесь на попытки извне оказать на вас давление. Помните, что ваше личное мнение сейчас самое верное. Впрочем, это не означает, что вы не согласитесь выслушать иные мнения. Но итоговое решение важно принимать самостоятельно. Отличное время для реализации творческих проектов.

Весы

Сегодня у Весов хорошее время для аренды помещений и покупки земельных участков. Этот день располагает к спокойной сосредоточенной работе в обстановке тишины и уединения. Прежде всего, речь идет об удаленной работе на дому, фрилансе, а также о работе в семейном бизнесе. Хорошее время для оформления к получению льготных выплат, компенсаций, субсидий, пособий.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды советуют включаться в коллективную деятельность, искать реализации своих способностей в групповой деятельности. Эффективным будет проведение «мозговых штурмов» и обсуждения наиболее сложных вопросов в коллективе. Ваши интеллектуальные способности находятся на высоком уровне. Составленные сегодня планы имеют большие шансы на реализацию.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов, работающих в государственных учреждениях или в крупных фирмах, благоприятно могут сложиться дела. Благодаря хорошим отношениям с начальством вас может ждать ответственное поручение, повышающее ваш профессиональный статус, либо материальное поощрение. Главным условием успеха является целеустремленный труд и выполнение плановых заданий.

Козерог

Сегодня от Козерогов этот день требует смелых волевых решений. Старайтесь избавляться от всего того, что мешает вам двигаться вперед. Успешно проходит рекламная компания, легко решаются юридические проблемы. Хорошо идут дела у тех, кто причастен к издательскому бизнесу, дальним перевозкам грузов, высшему образованию. Можно публиковать статьи и в целом делиться своими знаниями с окружающими.

Водолей

Сегодня Водолеев, которые работают без официально оформленного трудового договора, этот день может привести к росту доходов. Преуспевают все работающие неполный рабочий день, временные работники, нанятые на подмену, либо те, кто имеет возможность выполнять частные заказы. Также вы сможете оформить к получению льготные выплаты типа субсидий, компенсаций, пособий.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут быть уверены в надежности своих друзей и деловых партнеров. Можно заниматься долгосрочным планированием, участвовать в научно-практических конференциях. День пройдет удачно для тех, кто работает в профсоюзных комитетах, общественных организациях. Можно начинать новые проекты. Успешно пойдет работа в проектно-конструкторских бюро и научно-исследовательских институтах.