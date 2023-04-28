Виноваты звезды: как планеты «‎помогли»‎ в задержании Блиновской

Почему блогер-миллионник попала в руки полиции и при чем тут натальная карта?

Только недавно астролог Ася Миллер публиковала астрологический разбор задержания семьи блогеров Чекалиных (более известна как Ler_chek), и вот – новый громкий скандал, на этот раз с участием Елены Блиновской, блогера, автора курса «Марафон желаний».

Она также была задержана 27 апреля при попытке покинуть территорию РФ. Обвинения те же – уклонение от уплаты налогов, только в еще более крупных масштабах, чем у той же Чекалиной. Что сказать, похоже власти начали охоту на ведьм, и в ближайшее время такие разоблачения грозят и другим «продавцам воздуха». Особенно тем, кто получает баснословные суммы, продавая свои курсы. И тому есть астрологическое объяснение. О котором, кстати, мы писали в годовом прогнозе (тут можно вставить ссылку на него). Это – переход Сатурна в Рыбы, а Плутона – в Водолей. И Водолей, и Рыбы – знаки, которые отвечают за интернет, а Плутон и Сатурн – планеты-разрушители по своей природе. И пока что они разрушают бизнес-империи интернет-предпринимателей.

А теперь перейдем к гороскопу рождения Блиновской и посмотрим, какие причины и прогностика привели к такому исходу. Елена родилась 25 августа 1981 года в Кировской области. Время рождения неизвестно, поэтому рассмотрим пока что космограмму – гороскоп, построенный только на дату рождения.

Ася Миллер

Итак, по солнечному знаку Блиновская – Дева, в этом же знаке расположен и Меркурий. Это может характеризовать ее как довольно практичного, расчетливого человека. Сразу обращает на себя внимание пораженное Солнце – у него есть только квадрат с Ураном и Лилит. Это уже тревожный звоночек, потому что, когда на пораженную планету приходит плохая прогностика – человек сталкивается с ситуациями потерь, разрушений и ограничений. А если мы посмотрим на движение планет, то увидим, что 7 марта Сатурн перешел в знак Рыб и встал в оппозицию (негативный аспект) к пораженному Солнцу в Деве Елены. Одно указание готово. Чтобы вы понимали – такая прогностика не случается каждый год, Сатурн – медленная планета и проходит свой цикл по зодиаку за 30 лет. За этот период он может сформировать негативный аспект к другой планете только 3-4 раза. Так что это далеко не рядовое событие в жизни блогера.

Ну а что же Сатурн? Насколько плох он в карте Елены, чтобы так нагадить? Сатурн сам по себе в астрологии – планета неблагоприятная. Основные его функции – это препятствия, ограничения, задержки, потери. Это в случае, если он негативно влияет на пораженную планету в гороскопе – как у блогера. Это в общем-то типичный случай. Нетипичный был у Чекалиной, где главным вредителем выступил Юпитер – благоприятная по своему смыслу планета.

А Сатурн Блиновской шикарен, между прочим. В сильном для себя знаке Весов, в соединении с Венерой и Юпитером – двумя благодетелями. Есть правда квадрат с Луной, но он не особо влияет на общую картину. И в целом, мы видим тут скопление планет в знаке Весов – знаке красоты, публичности и светской жизни. Именно благодаря этой шикарной тройке в Весах Блиновской удалось и выиграть конкурс красоты в свое время, и стать столь популярной, и успешно выйти замуж. Весы – это и про публику, и про модельную карьеру, и про красоту. Это уже второй блогер-миллионник с выраженным знаком Весов (у той же Лерчек в Весах Солнце и Меркурий).

Какой вывод мы можем сделать из написанного? Сатурн в карте Елены не злой и мощный. А значит – были шансы избежать подобной ситуации. Как? Дружить с Сатурном – заниматься самодисциплиной, ограничивать себя в чем-то, нести ответственность, и конечно – не нарушать закон. Сатурн сам по себе связан с государственной властью и законом, а Весы – еще и знак правосудия. Поэтому тут вот прям до каждой запятой нужно было быть законопослушной.

Но давайте оставим Сатурн и рассмотрим другие факторы. Ведь одного указания в астрологии недостаточно для события. По классике – нужно найти минимум 3. И тут нужно обратить внимание на Марс и Луну Елены. Марс – самая слабая планета карты – в Раке, в квадрате с Плутоном и на кармических узлах – взрывоопасная комбинация! Марс и Плутон – тоже злые планеты, планеты-разрушители, планеты войны. Плюс они еще и в конфликте между собой, и все это – с оттенком кармы. И на это опасное сочетание наезжает Юпитер из Овна (указание 2) и Плутон из Водолея (указание 3). Именно в первом градусе Водолея находится Южный кармический узел блогера.

Что вообще это может означать? Что в прошлых воплощениях Елена была участником или жертвой каких-то крупных катаклизмов или военных действий на родине. А в текущей жизни все это проигрывается уже в гораздо меньшем масштабе. Но все же проигрывается. Что тут можно было посоветовать, будь у Елены астролог? Уехать с родины на время этой опасной прогностики. Потому что Марс – основная действующая фигура – в знаке родины – Раке.

Но сделать это Блиновской мешает ее Луна, как ни странно. Она тоже в Раке, а люди с такой Луной, как правило, привязаны к родным местам, любят свою семью, и не готовы покидать их

надолго.

Каковы перспективы Елены? У ее Марса есть гармоничный аспект к Урану, так что вырулить из ситуации могут помочь единомышленники, друзья, команда. Однако, у Солнца нет поддерживающих аспектов, как у той же Лерчек, и это проблема. Неприятности могут коснуться также ее мужа и отца, поскольку Солнце в карте женщины связано и с ними. И на ближайший год прогностика у Блиновской не очень оптимистичная, прямо скажем. И если она не сделает правильных выводов из этого события, то новых неприятностей избежать будет крайне сложно.

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