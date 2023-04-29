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Смотрим в будущее вместе — любовный гороскоп на 30 апреля
29 апреля 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня нам нужно планировать и ближайшее, и далекое будущее вместе с партнером.
Фото: bestlj.ru
Наш гороскоп говорит, что в этот день вы можете ощущать сильное влияние окружающих людей, но важно оставаться уверенным в своих решениях.
Овен
Сегодня Овнам не стоит полагаться в любовных делах на спонтанный порыв или на слепое везение. Романтическое мероприятие звезды советуют продумать заранее, чтобы не пришлось в важный момент хлопотать об упущенных мелочах. В любовные планы может вмешаться «проза жизни» - например, быт или работа.
Телец
Сегодня у Тельцов романтичный настрой естественным образом уживается с природным прагматизмом и интеллектуальными интересами. Им будет важно встретить в лице партнера не только объект симпатий, но и родственную душу, с которой они могли бы в мельчайших деталях обсудить волнующие их идеи.
Близнецы
Сегодня у Близнецов сердце отдано любимому человеку, но их ум может быть полностью сосредоточен на насущных делах. Из-за этого они могут испытывать внутренний разлад или быть вынуждены выбирать что-то одно. Звезды подсказывают им, что, пропустив свидание, они сегодня почти ничего не потеряют.
Рак
Сегодня Раки предпочитают действовать так, как подсказывает им здравый смысл, но он может их подвести: логика, помогающая в быту или в деловых ситуациях, в делах сердечных сегодня работает плохо. Звезды советуют делать мелкие шаги в расчете на будущее, а не преследовать сиюминутные цели.
Лев
Сегодня Львы могут заслужить «комплимент» своей мнимой меркантильности, тогда как они всего лишь пытаются быть реалистами. Погружению в приятные романтические грезы помешает объективное обстоятельство, которое Львам нельзя игнорировать. Например, это может быть занимаемая ими должность.
Дева
Сегодня Дев делает привлекательнее уверенность в себе. Там, где нельзя прямо выразить эмоции, они ловко пустят в ход свой ум и заставят его говорить от имени своих чувств. Но они могут натолкнуться на холод, недоверие или дистанцию. Если от природы они скромны или сдержанны, эти качества усилятся.
Весы
Сегодня Весов обстоятельства вынуждают к повышенной деловитости или временной аскезе. Вероятно, их романтические планы будут отменены или скорректированы. У них будет мало условий для демонстрации своей привлекательности. На пути к свиданию у них могут возникнуть те или иные объективные помехи.
Скорпион
Сегодня Скорпионам лучше не рассчитывать на стремительные подвижки в своей личной жизни. Но и отказываться от мечты не стоит: препятствия - не приговор и часто служат во благо, заставляя проверять свои и чужие чувства. Придется принять, что настоящее доверие в любви не может быть завоевано быстро.
Стрелец
Сегодня Стрельцам-романтикам придется спуститься с небес на землю и действовать согласно суровой реальности. Она может заставить их сдерживать свои чувства или держаться от любимого человека на расстоянии. Дружным парам предстоит решать житейские или деловые вопросы.
Козерог
Сегодня Козерогам не стоит отказываться от общения с объектом симпатий: оно даст много полезного, даже если свидание как таковое не состоится. Обмен информацией может выявить общих друзей или склонность к похожим увлечениям. Дружные пары будут увлеченно обсуждать новости или совместные идеи.
Водолей
Сегодня Водолеи могут стать менее романтичными, более придирчивыми и «приземленными». Вероятно, такое же расположение духа синхронно посетит их партнеров. Возможные заминки в эмоциональной или сексуальной сфере сегодня может компенсировать хорошее взаимопонимание на бытовом уровне.
Рыбы
Сегодня у Рыб потребность в обратной связи может спорить с тягой к обособленности и приватности. Многие представители этого знака охотно поддержат дружелюбный разговор в нейтральном тоне, но почувствуют смутное беспокойство, если он начнет сворачивать в сторону интимной беседы или легкого флирта.
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