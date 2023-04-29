Планируем каждый шаг — гороскоп на 30 апреля

29 апреля 2023 ГороскопыМарианна Басс

10-11 лунные сутки. Луна в Деве советует начать день с инспекции ресурсов, уточнения расписания или режима, отсеивания лишнего, прояснения обязанностей.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что аспект к Меркурию обеспечит дружелюбное общение, даст полезные подсказки и поможет в сборе информации. Пригодятся контакты со старыми друзьями и прежние источники данных. Возможно, придется заново изучить старый рецепт или инструкцию. Среди важных тем дня: здоровье, диета, заработки, полезные обновления, услуги, прикладное программирование, ремонт, отладка и профилактика. Это хороший день для служб быта, доставки и техподдержки, для фармацевтических сервисов. Овен Сегодня Овны будут вынуждены стать аккуратнее, практичнее и дотошнее. На первом месте могут оказаться не глобальные идеи, а детали, именно они часто будут предметом внимания и обсуждений. Этот день подходит для уборки в доме, для мелких ремонтных работ и лечебных процедур. Начинать лучше с уточнения плана, рецепта или распорядка, изучения инструкции, подготовки инструментов или поиска помощников. Телец Сегодня Тельцам обещают базовую душевную гармонию, а также подходящие условия для дружеских бесед, целевых поездок и полезных дел. В зависимости от личных планов и вкусов, можно посвятить этот день общению, обдумыванию своих старых идей, хозяйственным хлопотам или прикладному хобби, особенно связанному с тонкой ручной работой или программированием. Возможны новости от друзей по увлечению. Близнецы Сегодня Близнецам трудно игнорировать свои домашние дела, служебный долг или нюансы бизнеса. Многим из них придется в чем-то себя ограничить, проявить больше прагматизма, дисциплины, ответственности и скрупулезности. На их счастье, требования момента часто будут совпадать с их текущими интересами и ходом мысли. Их внимание могут занимать финансовые, хозяйственные, медицинские или кулинарные темы. Рак Сегодня Ракам стоит использовать этот день для коротких поездок, общения или сбора полезной информации. Даже если не будут получены ответы на все вопросы, удастся сделать к этому шаг. Ценные подсказки дадут друзья, соседи, попутчики, социальные сети. Ключ к успеху - детали. Чтобы не терять время на преодоление лишних препятствий, стоит заранее составить план, уточнить маршрут или сузить поисковый запрос. Лев Сегодня Львам придется стать скрупулезнее, особенно в финансовых делах. Не тот день, когда стоит позволять себе излишества или поднимать уровень запросов. Нежелательна небрежность в документах. Не помешает уточнить список контактов, текущих дел или покупок, выбросив из него лишние или сомнительные пункты. Удача вероятнее там, где раньше были проявлены внимательность, аккуратность и практичность. Дева Сегодня Девы успешны. Они смогут выступить в естественной для себя роли, применить свой интеллектуальный дар или деловой потенциал, воспользоваться своим прежним багажом контактов или знаний. Возможны вести от далеких друзей. Хороший день для программистов, путешественников. Внешние рамки могут принять форму тайного контроля или строгих условий договора. Весы Сегодня Весов нужно сконцентрироваться на делах практических. Возможно, им придется активно обсуждать детали своего быта или бизнеса, вникать в финансовые или медицинские мелочи, в подробности ведения дел, тонкости ремонта или получения услуг. Служебная необходимость, семейный долг или текущее состояние здоровья могут временно ограничить их возможности, заставив уединиться или от чего-то отказаться. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды подсказывают, что у них есть отличная возможность поработать на будущее. Желательно продвигаться вперед не в одиночку, а в союзе с другом или с группой единомышленников. Не стоит огорчаться, если вместо быстрого прогресса наметится откат назад: это временное явление, необходимое для восстановления данных, реанимации полезных связей или работы над ошибками прошлого. Стрелец Сегодня для Стрельцов на первом месте семейная обязанность, профессиональный долг или некая насущная необходимость, например, потребность в заработке или поправка здоровья. Им придется стать организованными дотошными реалистами и идти к цели не семимильным, а мелким шагом. Актуальны совещания с друзьями, помощниками и персоналом сервисов. Возможно, придется поднять старые документы или связи. Козерог Сегодня Козероги могут опираться на свои интеллектуальные таланты и верить своему чутью. День подходит для дружеского общения, исследований и командировок, сулит хороший, хотя и промежуточный результат в сфере науки, программирования и медицины. Но накладывает определенные ограничения: возможно, придется принять лимит времени, пройти проверку, сменить пароль, столкнуться с закрытием части путей. Водолей Сегодня Водолеям лучше сделать акцент на мелких практических деталях с целью выявления погрешностей. Это подходящий день для скрытой проверки, повторного разговора, возврата к прежним исследованиям. Скрупулезная тонкая работа может потребоваться в технической части, в быту или в интеллектуальной сфере. Хорошо заниматься уборкой, лечением, мелким ремонтом и отладкой, тестированием, сканированием. Рыбы Сегодня Рыбам обещают продуктивное общение на практические темы, но советуют с самого начала выдерживать в нем определенную дистанцию: она защитит от легкомысленных или слишком навязчивых собеседников, от болтливых спутников, ненадежных партнеров и скрытых недоброжелателей, а также от чересчур любопытных близких. Настоящие друзья отнесутся к ней с пониманием или найдут способ ее обойти.