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Берем короткий тайм-аут — любовный гороскоп на 2 мая
1 мая 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня нам стоит поставить отношения на паузу.
Фото: yar.mk.ru
Наш гороскоп подскажет, как везти себя в отношениях, чтобы сохранить их.
Овен
Сегодня Овнам стоит быть внимательнее по отношению к своим любимым и избегать в общении с ними знакомых ситуаций, чреватых ссорами. Постарайтесь не нарушать душевное равновесие своей половинки и не «раскачивать» ее эмоционально, иначе взаимная гармония в любой момент может смениться раздражением.
Телец
Сегодня Тельцам рекомендуют быть внимательнее к тонкостям своих контактов с любимым человеком, прежде всего на людях, на работе и в общесоциальных ситуациях. Особенно важно отмечать красноречивые детали в едва завязавшихся отношениях и в союзах, переходящих в новую непривычную фазу.
Близнецы
Сегодня Близнецам рекомендуют планировать романтические мероприятия на вторую половину суток. Несмотря на ее хорошие стороны, придется учитывать большую вероятность заминок, препятствий и побочных эффектов. Не исключено, что придется понервничать или желания исполнятся лишь наполовину.
Рак
Сегодня у Раков главная проблема в любовных отношениях - неуравновешенность. Чем ближе вечер, тем чаще они будут нервничать по пустякам и показывать свою уязвимость, думая, что демонстрируют силу. Некоторые Раки проявят в общении со своим партнером чрезмерную обидчивость или даже злопамятность.
Лев
Сегодня у Львов на пути обстоятельства могут выставить преграду, коварство которой в ее эмоциональной энергозатратности. Чтобы получить от свидания радость, важно не тратить душевную энергию на негативные эмоции, например, не нервничать, если на пути к месту встречи возникла заминка.
Дева
Сегодня Девы могут быть излишне чувствительными и зависимыми от своего минутного настроения, особенно, если рождены в середине сентября. Возможна доля самообмана. Чем ближе вечер, тем реже представители этого знака будут опираться на собственные ощущения и чаще на мнение партнера или социума.
Весы
Сегодня Весам звезды намекают, что психологический микроклимат любовной пары во многом зависит от их настроения и поведения. Если они «ведут» в отношениях, любимому человеку придется настроиться на их эмоциональную волну. Зависимые Весы в точности отразят все колебания настроений своей половинки.
Скорпион
Сегодня Скорпионам развитие событий может оказаться не по душе, так как заставит их скрывать свои чувства или загонять их в определенные рамки. Не исключено, что часть своих переживаний им придется держать при себе, поскольку для них не удастся найти приемлемую форму. Инициативы нежелательны.
Стрелец
Сегодня Стрельцам рекомендуют перенести романтические мероприятия на вторую половину дня и помнить, что ситуация будет несколько противоречивой. Хорошие стороны у встречи обязательно будут, но могут быть отчасти омрачены негативными, например, тайной нервозностью или ненужным приключением.
Козерог
Сегодня Козерогам желательно избегать в личных отношениях излишнего психологического нажима. Чувствительный партнер может отреагировать на моральное, бытовое или иное давление в свой адрес весьма остро и это добавит общению ненужного драматизма. Важно помнить, что все проблемы поддаются обсуждению.
Водолей
Сегодня Водолеям нелегко преодолеть свою подозрительность или другой негативный настрой. Даже если ситуация развивается благоприятно (а скорее всего, так оно и есть), многие из них склонны чаще замечать проблемы и помехи, чем ценить дары судьбы. Звезды советуют быть чуть оптимистичнее.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды подсказывают, что для развития любовных отношений этот день не подходит: он создает слишком много досадных помех, которых можно успешно избежать в другое время. Если свидание состоится, его эмоциональный фон может оказаться некомфортным, а финал непредсказуемым или не очень приятным.
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