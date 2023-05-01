Увеличим доходы — финансовый гороскоп на 2 мая

Сегодня мы сможем понять, как зарабатывать больше.

Наш гороскоп подскажет, как быть на хорошем счету у босса и как заработать еще больше денег.

Овен

Сегодня у Овнов удачное время для расширения и укрепления деловых связей. Ваши экономические возможности могут прирастать за счет вовлечение в сотрудничество новых людей. Это удачное время для консультантов, связистов, транспортников, и всех тех, чья работа связана с общением с большим количеством людей. Может ускориться информационный и товарно-денежный оборот.

Телец

Сегодня Тельцы могут с удовольствием браться за работу и получат моральное удовлетворение от результатов своего труда. Особенность момента в том, что вам могут поступать выгодные заказы - ваш труд может хорошо оплачиваться. Рекомендуется сосредоточиться на решении сугубо практических вопросов. Отношения с коллегами по трудовому коллективу складываются теплые и доброжелательные.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут быть настроены на творческую реализацию своей личности. Усиление оптимизма и жизненной активности позволит вам успешнее решать любые вопросы. Используйте максимально свой творческий потенциал, экспериментируйте, ищите новые, более совершенные и эффективные методы в работе. Можно принимать участие в конкурсах и в кастингах.

Рак

Сегодня у Раков , работающих в санаторно-курортных и медицинских учреждениях, гостиницах, ночных клубах, ресторанах, удачно могут сложиться дела. Можно заниматься обустройством помещений, установкой торгового оборудования в магазинах и на рынках. Тихая незаметная деятельность может оказаться эффективнее. Также вас могут попросить выйти на подмену заболевшего коллеги.

Лев

Сегодня у Львов могут усилиться интеллектуальные способности. Вы сможете это почувствовать по умению находить неожиданные и оригинальные решения в сложных и запутанных вопросах. Это хорошее время для работы на транспорте, в торговле и консультировании. Можете рассчитывать на помощь со стороны дружеского окружения. Работа с перспективой получения результата в будущем может быть вполне оправдана.

Дева

Сегодня у Дев могут быть хорошие шансы для позитивных сдвигов в карьере. Старайтесь быть на виду, чтобы начальство видело, как вы добросовестно работаете. Вам могут поручить выполнение очень ответственной работы, которая и оплачиваться будет гораздо выше. Не исключено, что вы получите премию или иное материальное вознаграждение за свой труд.

Весы

Сегодня Весы смогут успешно решать многие вопросы за счет обаятельности и привлекательности (особенно это справедливо для женщин). Тонкий дипломатический подход и обходительные манеры поведения привлекут к вам симпатии окружающих. Используйте любые возможности для приобретения знаний и обмена опытом - это может положительно отразиться на вашей деловой репутации.

Скорпион

Сегодня Скорпионы стоит быть тише, тогда результаты деятельности будут выше. Хорошее время для исследовательской работы и сосредоточения на деталях. Преуспевают криминалисты, следователи, часовщики, ученые-теоретики, программисты. Для повышения производительности труда важно иметь комфортные условия на рабочем месте.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды благоприятствуют в укреплении деловых партнерских отношений и поиске новых вариантов для сотрудничества. Обязательно посоветуйтесь с друзьями и единомышленниками относительно планов на совместную деятельность. Обмен мнениями или просто беседа в неформальной обстановке выведет вас на новые перспективы. Можно вести переговоры и подписывать важные договоры.

Козерог

Сегодня для Козерогов , работающих по заранее составленному графику, отличный день. Текущие дела могут выполняться легко и без всяких осложнений. Точное выдерживание сроков выполнения работы заметно укрепит вашу деловую репутацию. Успешно проходит деловое взаимодействие между начальством и подчиненными. Отношения с коллегами также складываются конструктивно.

Водолей

Сегодня у Водолеев , специализирующихся на раскрутке и популяризации бизнеса, отличный день. Можно заниматься устроительством конференций, выставок, аукционов, семинаров. Увеличат доходы те, кто связан с туризмом, издательским делом и салонами красоты. Хорошо использовать это время для приобретения новых профессиональных знаний и попыток добиться усовершенствования в своей работе.

Рыбы