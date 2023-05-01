Налаживаем отношения — гороскоп на 2 мая

1 мая 2023 ГороскопыМарианна Басс

12-13 лунные сутки. Сегодня вступление Луны в знак Весов подчеркивает ценность партнерских отношений (или цивилизованной конкуренции).

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Гороскоп на сегодня говорит, что не следует спешить, внося в прежние договоры те или иные коррективы: картина еще недостаточно ясна, особенно в материальной части. Важно пока не заглядывать далеко и поддерживать гармонию «здесь и сейчас», что может быть непросто, так как ситуации этого дня неоднозначны и отношения часто противоречивы. В течение суток психологическая атмосфера может накаляться, создавая почву для раздоров. Имеет смысл стать дипломатичнее и принять меры против острых размолвок с близкими людьми. Овен Сегодня Овнам придется подстраиваться под обстановку, чаще идти на уступки и проявлять дипломатичность. Выстраивать свою политику общения им важно с учетом уже очевидных тенденций будущего, присматривая для себя долгосрочную группу единомышленников. Не помешает осторожность Овнам, за последний год нажившим себе врагов и конкурентов, не ладящим с домочадцами, супругами или деловыми партнерами. Телец Сегодня Тельцам предстоит удерживать фокус своего внимания на деталях. В течение дня акцент сместится с технических нюансов на мелочи межчеловеческого общения, которые, в зависимости от ситуации, регулируются этикетом, договоренностями или законом. Звезды советуют не оставлять их без внимания: от этого может зависеть дальнейший успех в карьере, сотрудничестве, лечении болезней или в другой сфере. Близнецы Сегодня Близнецы могут встретить утро не в самом гармоничном настроении, но в течение дня их положение улучшится. Любые дела звезды советуют планировать на период после полудня. Но не стоит рассчитывать на быстрый ход дел и на полностью открытый путь, события будут нередко развиваться по противоречивому сценарию. Даже в знакомых делах возможны те или иные помехи, недоразумения или тайные сомнения. Рак Сегодня Ракам не помешает отдых, так как в течение дня обстановка может становиться для них все более сложной. Часто напряженность будут провоцировать сами Раки: многие из них по инерции примут близко к сердцу старый триггер ссор и начнут привычно «скрещивать шпаги» с противником, который уже исчез с горизонта. Результатом может стать ненужный деловой или бытовой спор, обострение отношений в браке. Лев Сегодня Львам советуют планировать все насущные дела на период после полудня. Успех многих планов в это время начнет зависеть от готовности сотрудничать и находить в общении правильный тон. Не исключено, что налаживать нужные отношения в этот день придется не в самых спокойных условиях, например, на фоне деловых помех, родственных разногласий, осложнений в работе, в быту или в дороге. Дева Сегодня Девам стоит начать этот день с забот о своих насущных мелких нуждах. Если нет срочных хлопот, можно позволить себе подольше поспать, отдать дань своим привычкам или тайным слабостям. Основная часть дня может поставить акцент на материальных делах, а также на связанных с ними партнерских отношениях и договоренностях. Важно не спешить с устройством на работу, выбором формы услуг или схемы лечения. Весы Сегодня Весам лучше активизироваться ближе к полудню. Стоит заранее подумать о выборе «точки равновесия» — иначе противоречивый ход дел лишит ощущения внутреннего баланса, возрастет риск перепадов настроения или неоднозначного результата усилий. Напряженные моменты любого сотрудничества важно вовремя компенсировать гармоничными. Сильной стороной сентябрьских Весов окажется проницательность. Скорпион Сегодня у Скорпионов обстоятельства могут вмешаться в планы, вынуждая их действовать не по личному плану, а по ситуации. Возможно, им придется придерживаться договоренностей, выжидать из-за недостаточной ясности или из-за медленного хода событий. Звезды советуют отложить важные дела, так как самые правильные и продуманные начинания в этот день могут оказаться неудачными и принести лишние проблемы. Стрелец Сегодня для Стрельцов наименее благоприятный период — утро. Приступив к делам в начале дня, они повысят для себя вероятность фальстарта, разочарования или тупика. После полудня обстоятельства начнут складываться для них удачнее, но им будет легко свернуть на опасный путь или столкнуться с побочными трудностями. Неоднозначный эффект сулит активное участие в партнерских и коллективных инициативах. Козерог Сегодня Козерогам не стоит приступать к важным делам или строить точные планы в начале этого дня. Общая картина событий станет яснее около полудня и не исключено, что в ней будут не только гармоничные краски. На первое место могут выйти сложные партнерские отношения. Возможна коррекция договора, влияющего на доход, жилье, здоровье или карьеру. Звезды рекомендуют заранее взять в общении дипломатичный тон. Водолей Сегодня Водолеям день может добавить трудных вопросов, ответы на которые им пока только предстоит найти. Не исключено, что внимания потребует правовая сторона интересующего их дела. Самыми проницательными окажутся январские Водолеи, но даже им лучше не торопиться с окончательными выводами. Несмотря на очевидные сложности, важно не слишком сгущать краски в открывшейся новой картине. Рыбы Сегодня Рыбам события этого дня способны внушить как мысль о разумной мере осторожности, так и неоправданное подозрение. Многие Рыбы применят к себе коллективную ситуацию с ее проблемами, которые наверняка их минуют или заденут по касательной. Звезды напоминают, что у страха глаза велики, но советуют быть в курсе новостей, не спешить с любыми договоренностями и заботиться о подстраховке в текущих делах.