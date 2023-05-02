Что можно и что нельзя делать знакам зодиака в этом мае
Май событийно может оказаться месяцем, наиболее насыщенным в рамках всего 2023 года.
И именно майские конфигурации планет могут заложить новый импульс для долгосрочных перемен в самых разных общественных процессах.
В это суждение укладывается несколько важных событий мая.
В масштабе года, это переход Юпитера 16 мая в знак Тельца (до 25.05.2024), в котором планета благодетель последний раз была в первом полугодии 2012 года.
Как раз на входе в новый для себя знак, Юпитер сразу окажется в сравнительно редкой напряжённой конфигурации сразу с двумя энергоёмкими планетами разрушительной природы – Плутоном и Марсом. Этот «тау-квадрат» трёх планет в 1 градусах, фиксированных знаков Льва, Водолея и Тельца и сам по себе выглядит крайне взрывным и конфликтным, но дополнительно притянет в свою воронку ещё ряд динамичных аспектов с участием Солнца, Сатурна и Нептуна. Вся эта планетная картина наверняка принесёт ускорение процессов и резкое повышение динамики событий, начиная с середины мая. Ещё одно характерное событие в этой канве – разворот Плутона на ретроградное движение 1 мая, указывающее на какой-то неожиданный поворот событий, яркую метаморфозу.
А вот определёнными сигнатурами, точками зарождения событий в данном случае станут так называемые «сизигии» светил (новолуния и полнолуния). Сначала это будет полнолуние/лунное затмение в пятницу, 5 мая, в знаке Скорпиона, а затем новолуние в «день пионерии», 19 мая, в 29 градусе Тельца.
Какие темы, учитывая весь драматизм планетных связей, могут выйти в этот период на первый план.
- Тематика финансовой несостоятельности банков, банкротств - может вновь заявить о себе после мартовского краха одного из банков Кремниевой долины США (Silicon Valley Bank) и других. Ещё одна животрепещущая тема – аресты и конфискация финансовых средств, ущерб денежных доходов известных личностей и держателей крупных счетов в разных уголках мира.
- Есть вероятность сокращения (прекращения) финансирования милитаристских программ и планов, либо это может выглядеть как пересмотр стратегии и смена тактики в этом вопросе.