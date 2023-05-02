Что можно и что нельзя делать знакам зодиака в этом мае

Май событийно может оказаться месяцем, наиболее насыщенным в рамках всего 2023 года.

И именно майские конфигурации планет могут заложить новый импульс для долгосрочных перемен в самых разных общественных процессах.

В это суждение укладывается несколько важных событий мая.

В масштабе года, это переход Юпитера 16 мая в знак Тельца (до 25.05.2024), в котором планета благодетель последний раз была в первом полугодии 2012 года.

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Как раз на входе в новый для себя знак, Юпитер сразу окажется в сравнительно редкой напряжённой конфигурации сразу с двумя энергоёмкими планетами разрушительной природы – Плутоном и Марсом. Этот «тау-квадрат» трёх планет в 1 градусах, фиксированных знаков Льва, Водолея и Тельца и сам по себе выглядит крайне взрывным и конфликтным, но дополнительно притянет в свою воронку ещё ряд динамичных аспектов с участием Солнца, Сатурна и Нептуна. Вся эта планетная картина наверняка принесёт ускорение процессов и резкое повышение динамики событий, начиная с середины мая. Ещё одно характерное событие в этой канве – разворот Плутона на ретроградное движение 1 мая, указывающее на какой-то неожиданный поворот событий, яркую метаморфозу.

А вот определёнными сигнатурами, точками зарождения событий в данном случае станут так называемые «сизигии» светил (новолуния и полнолуния). Сначала это будет полнолуние/лунное затмение в пятницу, 5 мая, в знаке Скорпиона, а затем новолуние в «день пионерии», 19 мая, в 29 градусе Тельца.

Какие темы, учитывая весь драматизм планетных связей, могут выйти в этот период на первый план.

Тематика финансовой несостоятельности банков, банкротств - может вновь заявить о себе после мартовского краха одного из банков Кремниевой долины США (Silicon Valley Bank) и других. Ещё одна животрепещущая тема – аресты и конфискация финансовых средств, ущерб денежных доходов известных личностей и держателей крупных счетов в разных уголках мира. Есть вероятность сокращения (прекращения) финансирования милитаристских программ и планов, либо это может выглядеть как пересмотр стратегии и смена тактики в этом вопросе.

Май по периодам

Первая декада месяца выглядит относительно стабильно, несмотря на полнолуние/лунное затмение 5 мая. Однако деловая сторона периода имеет слабый ресурс поддержки планет. 9-10 мая на фоне соединения Солнца с эксцентричным Ураном вряд ли обойдётся без сюрпризов и неожиданностей самого разного характера.

Вторая декада с 10 по 23 мая – самый активный и взрывоопасный период, когда будут поочерёдно конфликтовать сначала Юпитер с Плутоном (точный аспект 17-18 мая), а затем Марс с Плутоном и Юпитером (20-23 число). Именно в этот период с 17 по 23 мая более вероятны какие-то серьёзные ЧП и аварии. Ещё одно важное событие этой декады – разворот на прямое движение утром 15 мая Меркурия, позволяющий более активно включаться в контакты и планирования, приступать к каким-то приостановленным делам.

Завершающая неделя мая с 24 по 31 менее насыщенна динамикой аспектов и выглядит более инертной, за счёт традиционно пессимистичного аспекта Солнца с Сатурном 27-28 мая. Помните, что грусть и неудачи этих дней временны. Возможны конфликты с родителями, пожилыми людьми, чиновниками и начальством.

Напряжённые дни месяца – 4-5, 7, 11-12, 17, 19 (новолуние), 24, 27 (вторая половина дня).

Более благоприятные дни – 1 (первая половина дня), 6, 9, 14, 21-22, 30 мая.