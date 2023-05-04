В карьере произойдут серьезные перемены — финансовый гороскоп на 5 мая

4 мая 2023 ГороскопыМарианна Басс

Сегодня мы можем как подняться, так и спуститься по карьерной лестнице.

Фото: Кадр из фильма "Опасная игра Слоун"