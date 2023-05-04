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В карьере произойдут серьезные перемены — финансовый гороскоп на 5 мая
4 мая 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня мы можем как подняться, так и спуститься по карьерной лестнице.
Фото: Кадр из фильма "Опасная игра Слоун"
Наш гороскоп расскажет, как лучше использовать свои сильные стороны и преодолевать трудности.
Овен
Сегодня Овнам советуют воздерживаться от контактов с представителями других стран и регионов. Сведения, поступающие от контактов с такими людьми, могут направить вас на ложный путь и привести к убыткам. Отложите на другой день дальние поездки. Если вы уже находитесь в командировке, то следите за соблюдением действующих правил и норм закона. Это не лучший день для рекламных мероприятий.
Телец
Сегодня Тельцам, возможно, предстоит пережить неспокойный день, связанный с переменами во внешних обстоятельствах. Намеченные плановые работы, возможно, придется корректировать в сторону удлинения сроков. Возрастает вероятность технических сбоев и поломок дорогостоящих деталей. Попытка оформить кредит в банке может окончиться неудачей.
Близнецы
Сегодня у Близнецов день может быть связан с трудностями в партнерском сотрудничестве. Поведение ваших деловых партнеров нельзя будет назвать образцом надежности, ответственности. Некоторые из прежних договоренностей могут оказаться нарушены, что внесет сумятицу в работу. При работе в сфере услуг будьте внимательнее к пожеланиям клиентов. Старайтесь не доводить противоречия до конфликта.
Рак
Сегодня Раки могут почувствовать усталость, повышенную утомляемость, что может привести к снижению уровня работоспособности. Следите за тем, чтобы не опаздывать и в срок выполнять порученную вам работу. При этом старайтесь не перенапрягаться – это может привести к ухудшению самочувствия. Стрессовые ситуации при общении с окружающими также не способствуют высокой производительности труда.
Лев
Сегодня Львы творческих профессий могут столкнуться с трудностями при реализации своих замыслов. Вы, возможно, будете склонны излишне концентрироваться на самоконтроле, и вам явно недостает творческого полета. Из-за этого возможна неудовлетворенность собой и своей работой. Также со стороны коллег может отсутствовать необходимая поддержка. Сложный день для тех, кто работает по свободному графику.
Дева
Сегодня Девам, имеющим отношение к ремонту и строительству, не рекомендуется в этот день сдавать готовые объекты заказчику. На заключительном этапе работ могут возникнуть осложнения, на устранение которых может уйти много времени. Также это непростой день для тех, кто арендует помещение под нужды бизнеса. В целом у вас могут ухудшиться условия труда на рабочем месте.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют сконцентрироваться на практической работе и максимально ограничить посторонние контакты. Нелегко придется тем, чья работа связана с частыми поездками, оформлением деловых документов, встречами, контактами, обменом информацией. Будьте осмотрительнее при заключении торговых сделок. Не следует никому доверять на слово.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов будет расходоваться гораздо больше времени и сил на решение материальных проблем. Наиболее важной задачей дня является вопрос о том, как сохранить те деньги, которыми вы располагаете. Вопрос о приумножении этих денег путем рискованных финансовых операций может привести вас к убыткам. Старайтесь сберегать деньги от растраты.
Стрелец
Сегодня Стрельцов может ожидать очень важный и ответственный день. Сейчас вы в состоянии сами решать многие вопросы и от того, как вы себя поведете, во многом зависит положение дел на ближайший месяц. Важно не наделать ошибок и действовать предельно аккуратно. Хорошо использовать этот день для личностного развития и приобретения полезных знаний для работы.
Козерог
Сегодня Козероги, возможно, будут ограничены в свободе поведения. Одной из вероятных причин этого могут оказаться ранее данные обязательства, которые в текущей ситуации могут оказаться сдерживающим фактором. При установлении деловых связей держитесь подальше от тех, кто причастен к теневой экономической деятельности. Старайтесь действовать открыто и не искать обходные пути.
Водолей
Сегодня Водолеи, возможно, будут склонны витать в облаках, строить воздушные замки и грандиозные планы на будущее. Вместе с тем, вы можете упустить реальные шансы для заработка, если бы вели себя более практично. В течение всего дня возрастает вероятность финансовых потерь в связи с неожиданными изменениями обстоятельств. Будьте осмотрительнее при использовании технических новинок.
Рыбы
Сегодня у Рыб может сложиться неоднозначная ситуация в карьере. С одной стороны, вы можете утратить некоторую стабильность из-за усиления требований начальства. С другой стороны, могут быть отменены некоторые прежние решения, которые в той или иной степени дискриминировали вас. Будьте готовы к тому, что в карьере могут произойти серьезные перемены.
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