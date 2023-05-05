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Выбираем активный отдых — гороскоп на 6 мая
5 мая 2023ГороскопыМарианна Басс
16-17 лунные сутки. Сегодня пребывание Луны в знаке Скорпиона подчеркивает силу переживаний.
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что эмоции могут стать и навязчивым мороком, и неплохим стимулом для действий. Конкретными задачами лучше заниматься в первой половине дня, а вторую провести в более пассивном режиме. Стоит помнить, что в этот день легко берет верх иррациональное. Может возрасти проницательность, внушаемость, общая чувствительность, любопытство по отношению к прошлому или к чужим секретам. Возможен повышенный интерес к психологии, мистике, магии, колдовству, приватным услугам, тайным рычагам влияния, заброшенным местам, закрытым сообществам.
Овен
Сегодня Овнам советуют проявить последовательность и постараться довести до конца начатое. Чем сложнее дело и критичнее ситуация, тем больше оснований не откладывать задачу на вечер. Стоит довести до конца черновые работы, уборку, охранные мероприятия. Важное условие успеха - эмоциональный настрой. Овны, у которых в эти сутки нет срочных хлопот, могут бессознательно искать приключений.
Телец
Сегодня Тельцам не стоит терять время, если они смогли договориться с нужными им людьми о конкретной помощи или сотрудничестве: позитивный эмоциональный резонанс сохранится вплоть до ночи, помогая общему делу. В этот день не стоит отказываться от предлагаемой поддержки, но лучше не делать первого шага и не спешить с индивидуальной инициативой. Возможны успешные действия вместе с родственниками.
Близнецы
Сегодня Близнецам советуют заниматься рутиной по заранее заданному плану или по схеме, подсказанной моментом: это позволит им выполнить в течение дня несколько полезных дел и фоново поразмышлять о своей текущей ситуации. Обстоятельства могут намекнуть на мелкие перемены в финансовых делах, в хозяйстве или стиле питания, а также на завершение «бонусного» приятного периода в какой-то сфере.
Рак
Сегодня Ракам советуют отдых в сочетании с умеренными нагрузками. Полная пассивность может привести к застою эмоциональной или физической энергии и скрытой неудовлетворенности жизнью, особенно в первой половине суток. Не помешает начать день с разминки, приветствуются занятия йогой, плаванием, пилатесом. Рекомендуется повременить с важными решениями в сфере права, эстетики и личной жизни.
Лев
Сегодня Львам звезды подсказывают, что им лучше избегать лишних нагрузок и ограничить свою активность разумными рамками. Многим Львам придется заниматься домашними делами или внутренней стороной бизнеса. Искать поддержку в конкретных делах и выполнять конкретные процедуры желательно в первой половине дня. Важно следить за эмоциональным фоном в доме и семье: он будет влиять на ваше настроение.
Дева
Сегодня Девам советуют не менять курс, особенно в информационной области и в сфере общения. Этот день позволяет спокойно продолжать исследования и поиски, поддерживать нужные связи на разных расстояниях, а также призывает дополнительно поразмышлять о полученной информации. Чтобы получить полную картину, желательно добавить к логике интуицию. Стоит верить знакам, прислушиваться к ощущениям.
Весы
Сегодня Весам советуют приступать к новым делам и тратить много средств. Не стоит торопиться с утверждением плана работ, вступлением в должность, определением своей новой роли в партнерстве. Возможен переходный период в сфере, связанной с профессией и карьерой. И в глобальных, и в текущих делах сыграет роль интуиция. Именно она даст подсказки в виде тех или иных знаков, предчувствий.
Скорпион
Сегодня Скорпионы настроены на собственную волну, могут быть сильнее обычного зависимы от своих привычек, эмоций, текущих нужд или физического тонуса. При хорошем самочувствии и настроении они будут результативны в своих делах, особенно утром. Не все Скорпионы в этот день расположены к прямому очному общению, но многие из них наладят «телепатическую» невербальную связь с интересующей их персоной.
Стрелец
Сегодня Стрельцам советуют побыть в уединении. Это подходящий момент для того, чтобы в тихом месте поразмыслить о недавней информации. Эти сутки позволяют обратиться к сюжетам прошлого, включить воображение, окунуться в «тонкий мир», подумать о накопившихся долгах и ошибках. Возможно, придется пожертвовать своими привычками ради здоровья, безопасности дома или помощи близким.
Козерог
Сегодня Козерогам советуют контролировать свой эмоциональный фон и бороться с подступающим пессимизмом. Возможно, это придется делать до глубокой ночи. Лучше не поддаваться негативным ощущениям, навеянным сюжетами прошлого. Эффективно управлять внешней обстановкой вряд ли удастся, но можно заранее исключить неподходящую атмосферу, избегая мест и компаний с неблагополучным микроклиматом.
Водолей
Сегодня Водолеям лучше проявлять осторожность в любом деле. Звезды советуют до минимума снизить активность, не спешить с ответом на вопрос, не форсировать продолжение разговора. В эти сутки рекомендуется отменить начинания. Не помешает обратить внимание на собственное здоровье или здоровье близких: не исключено, что в процессе непростых событий нервозность отражается на самочувствии.
Рыбы
Сегодня Рыбам советуют выбирать тип занятий, исходя из своих планов и самочувствия. Если вы полны энергии, первая половина суток поможет вам продвинуться в задуманном деле и очередная маленькая победа добавит вам уверенности в себе. Если ваше самочувствие оставляет желать лучшего или в программе работ перерыв, можно посвятить этот день отдыху, фантазиям, воспоминаниям или духовной жизни.
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