Берем тайм-аут и расслабляемся — гороскоп на 7 мая

6 мая 2023 ГороскопыМарианна Басс

17-18 лунные сутки. Сегодня оптимизм, энтузиазм и широта взглядов, даруемые Луной в огненном знаке Стрельца, наталкиваются на явные или завуалированные препятствия, что будет особенно заметно в начале дня.

Фото: rambler