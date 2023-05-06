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Берем тайм-аут и расслабляемся — гороскоп на 7 мая
6 мая 2023ГороскопыМарианна Басс
17-18 лунные сутки. Сегодня оптимизм, энтузиазм и широта взглядов, даруемые Луной в огненном знаке Стрельца, наталкиваются на явные или завуалированные препятствия, что будет особенно заметно в начале дня.
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что помешать полной свободе может скрытый контроль, неорганизованность, небрежность или стойкое предубеждение, берущее свои корни в прошлом. Возможны тайные ловушки, задержки, проверки, нехватка чего-то нужного. Успешному старту мероприятий создадут помехи те или иные системные недостатки, например, погрешности в планировании. Положение начнет выправляться ближе к вечеру. Переждать заминки поможет чувство юмора.
Овен
Сегодня Овнам обещают прилив сил. Если им не хватит физической энергии, ее нехватку восполнит душевный «драйв». Даже если что-то их втайне смутит, они останутся оптимистами. У них будет возможность подтвердить свои убеждения, авторитет или успех. Прекрасный день для отдыха вне привычной обстановки. Можно на время покинуть свои владения, побывать в гостях, на природе, в экзотических местах.
Телец
Сегодня Тельцам советуют позволить себе что-то необычное вне рутины и стандартов. Приветствуется доля авантюризма. В то же время, не помешает осмотрительность. Желательно вовремя распознавать возможные скрытые ловушки, считаться с ограничениями и не делать ничего, что может навредить в будущем. Совет особенно важен для Тельцов, которые находятся за рубежом или планируют там оказаться.
Близнецы
Сегодня у Близнецов отношения с окружением противоречивы. Это особенно вероятно, если они в гостях, общаются с иностранцами, начальством, влиятельными друзьями. Общая атмосфера дня позитивна, можно рассчитывать на единство идеалов и чужое благородство. Но в некоторых случаях не исключены ограничения, проверки и преграды, например, вам могут отказать в покровительстве или держать вас на дистанции.
Рак
Сегодня Раки могут проявить особый интерес к вопросам оказания услуг, содержания питомцев, медицины и целительства. В своих делах они могут встретить как «зеленый свет», так и ограничение, например, морального свойства. С бюрократическим, этическим или иным барьером могут столкнуться Раки, стремящиеся подтвердить свои права, получить покровительство, помощь, разрешение или необходимое лечение.
Лев
Сегодня Львам напоминают про их мощный источник вдохновения и советуют его задействовать, так как он уже иссякает. Не использовав дополнительный шанс сегодня или завтра, можно лишиться его навсегда. Не все Львы будут достаточно свободны для того, чтобы идти этим путем. Многим из них придется использовать сокращенную версию приятной программы, например, поставить лимит на развлечения.
Дева
Сегодня у Дев на первом плане может оказаться дом или семейный долг, но возможны и менее материальные цели, например, поиск духовного пристанища или подлинного знания. Им стоит помнить, что в этот день легко столкнуться с неискренностью в принципиальном вопросе. Могут быть не совсем честны домочадцы или друзья издалека. Это не лучший момент для важного шага, особенно переезда или новоселья.
Весы
Сегодня у Весов могут меняться текущие цели или их полномочия. Любой путь может начаться с задержки, проверки, разочарования, завуалированного отказа или необходимости разрешить бюрократический вопрос. Звезды советуют не отступать и искать лазейки — особенно, если речь идет о здоровье. Не стоит откладывать обращение за протекцией к влиятельному лицу, вскоре общение с ним может быть затруднено.
Скорпион
Сегодня Скорпионам не помешает стать внимательнее в финансовых и организационных вопросах, а также в своей личной жизни и в делах с иностранцами. Общий тренд событий положителен, но особенности дня могут вести к невнимательности и небрежности, и, как следствие, к недоразумению, разочарованию или убытку. Звезды советуют не торопиться с важными сделками, особенно зарубежными, и сдерживать чувства.
Стрелец
Сегодня Стрельцы находятся в одном шаге от источника своей удачи, но вплоть до ночи им может мешать приблизиться к нему какое-то основательное препятствие. Это может быть домашняя обстановка, профессиональный долг, фундаментальный план, скрытый контроль, свод суровых правил или традиций. Не пасть духом многим Стрельцам поможет их врожденное чувство юмора, искренняя вера или природный оптимизм.
Козерог
Сегодня Козерогам лучше удержаться от соблазна начать ответственное масштабное дело: на их пути наверняка возникнет препятствие житейского, этического или духовного свойства. Велик риск обострения хронических недомоганий и появления роковых недоразумений. Чем выше был энтузиазм, тем сильнее будет разочарование. Некоторые Козероги попадут в ловушку запоздалых или преждевременных действий.
Водолей
Сегодня Водолеям события этого дня внушат оптимизм, но пополам с недоверием и сомнением. Возможно, придется преодолеть какое-то скрытое препятствие. Не исключено, что на это уйдет весь день и благоприятные тенденции момента проявятся лишь назавтра. По возможности, не стоит планировать на эти сутки мероприятия, включая романтические и развлекательные: высока вероятность помех, возможна нехватка средств.
Рыбы
Сегодня Рыбам стоит учитывать, что этот день для них неблагоприятен. Велика вероятность ограничений, недопонимания с начальством, старшими по возрасту, коллегами и официальными инстанциями. Пригодится самоконтроль, дисциплина, своя система критериев. Лучший ход в любой ситуации — пауза или отказ. Неподходящий день для построения планов, вступления в должность, выбора профессии, взятия ответственности.
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