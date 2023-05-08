Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
Все желания сбудутся — любовный гороскоп на 9 мая
8 мая 2023ГороскопыМарианна Басс
В этот день наши романтические грезы станут реальностью.
Фото: kiss.romanticcollection.ru
Наш гороскоп подскажет, как провести этот праздничный день вместе с любимым человеком.
Овен
Сегодня Овнам необходимо стать реалистами — иначе они начнут нервничать из-за пустяков, слишком много требовать от себя или от своих возлюбленных. Рост напряженности особенно вероятен, если пара общается не только по лирическим поводам, но и живет (работает) вместе.
Телец
Сегодня Тельцам напоминает о себе их прагматичная натура, поэтому свои любовные перспективы они часто предпочитают рассматривать сразу с двух сторон: романтической и житейской. Их мысли, возможно, еще не вполне конкретны и оформлены, но уже достаточно ясны для того, чтобы озвучить их любимому человеку.
Близнецы
Сегодня у Близнецов романтический настрой может смениться деловитым или подозрительным. Не исключено, что им будет трудно расслабиться и отпустить занимающие их мысли, куда-то пропадут их остроумие и легкость. Возможно, они решат временно взять под контроль свои чувственные импульсы.
Рак
Сегодня Ракам советуют контролировать свои страстные импульсы и свое желание нравиться. Не стоит делать важных шагов без учета чужого настроения и общей атмосферы. Если партнер медленно «зреет» для инициативы, лучше ее не перехватывать, разве что в шутку. Необходимо поддерживать беседу.
Лев
Сегодня Львы проявляют неожиданную придирчивость к практическим мелочам — что может вызвать удивление у их партнеров, привыкших к совсем другому их поведению. Звезды не советуют выбирать эти сутки для свидания при высокой загруженности текущими делами или при симптомах неважного самочувствия.
Дева
Сегодня Девам деловая или иная занятость не мешает заниматься своей личной жизнью. Не раз в их романтических планах им поможет удачное стечение обстоятельств. Многие Девы смогут беспрепятственно общаться с объектом симпатий, находясь в дороге, на лекции, в офисе или на производственной площадке.
Весы
Сегодня Весам имеет смысл сдерживать свои чувства и контролировать порывы. Не все желания удастся осуществить без помех или разногласий. Важно, чтобы партнеры вместе противостояли возможным проблемам, а не враждовали друг с другом. Лучше отказаться от того, что может послужить триггером ссоры.
Скорпион
Сегодня Скорпионам обстоятельства отмеряют некую разумную долю эмоций, вынуждают придерживаться системы правил и не позволяют выйти за установленные невидимые границы - зато обеспечивают искренний взаимный интерес и возможность постоянно держать с любимым человеком обратную связь.
Стрелец
Сегодня Стрельцов вынудят взглянуть на свою любовную историю более трезво, но многие из них будут сопротивляться такому влиянию или игнорировать его. Звезды все же советуют им прислушаться к голосу здравого смысла: он поможет быть честнее с собой и признать, что в личной жизни назрели перемены.
Козерог
Сегодня Козероги могут казаться своим партнерам эгоистами, так как слишком озабочены своими делами и потребностями. Но гармоничное общение все же возможно — при условии, что представители этого знака не будут поглощены исключительно собой и дадут своим любимым эмоциональную обратную связь.
Водолей
Сегодня Водолеев настигают суровые будни или посещает «проза жизни». В такой обстановке им почти невозможно быть поэтами, весело флиртовать или пускаться в беспечные романтичные авантюры. Вероятно, общение с любимым человеком сведется к обсуждению деловых или житейских подробностей.
Рыбы
Сегодня Рыбы не станут игрушками своих романтических иллюзий. Они будут управлять своими страстями и продуманно вести разговор с партнером. Отношения они предпочтут выстраивать по кирпичику, начиная с надежного фундамента и аварийных «систем безопасности». Их расчеты в любви наверняка оправдаются.
Рамблер: последние новостиГороскоп на 9 мая 2023 года — Рамблер/гороскопыФинансовый гороскоп на 9 мая 2023 года — Рамблер/гороскопыЛюбовный гороскоп на 9 мая 2023 года для каждого знака
Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
День радости и слез — гороскоп на 9 мая
Отдыхаем, отдыхаем и еще раз отдыхаем — финансовый гороскоп на 9 мая
Берем тайм-аут и расслабляемся — гороскоп на 7 мая
Откровенничаем меньше — любовный гороскоп на 7 мая
Забываем о работе и стрессе — финансовый гороскоп на 7 мая
Выбираем активный отдых — гороскоп на 6 мая
Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
Замедляем ход — любовный гороскоп на 6 мая
Общаемся неформально — финансовый гороскоп на 6 мая
Грубые авантюристы: названы четыре самых дерзких знака зодиака