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Отдыхаем, отдыхаем и еще раз отдыхаем — финансовый гороскоп на 9 мая
8 мая 2023ГороскопыМарианна Басс
В этот день нам стоит расслабиться и наслаждаться праздничным днем.
Фото: vkusnyashki.club
Наш гороскоп подскажет, как отметить этот день и не оставить много денег в магазине.
Овен
Сегодня у Овнов может наблюдаться торможение в деловых контактах. Вопросы, по которым вы будете договариваться, могут не исполняться в срок, откладываться в долгий ящик по непонятным причинам. Деловые знакомства могут срываться или проходить совсем не так, как вы ожидали. Одной из вероятных причин этого может стать активизация деятельности ваших тайных недоброжелателей.
Телец
Сегодня у Тельцов, вероятно, еще не пришло время для личных инвестиций в коллективные проекты. Доверив свои деньги акционерным обществам или фондам, вы не сможете осуществлять контроль над целесообразностью расходования денег. Также вы можете оказаться жертвой собственной невнимательности при финансовом планировании. Воздержитесь от принятия финансовых решений относительно тех или иных покупок.
Близнецы
Сегодня у Близнецов не самый лучший день для контактов с вышестоящим начальством. Возможно, вам захочется проявить инициативу и выступить со своими предложениями по совершенствованию работы. Однако сейчас лучше не рассчитывать на понимание начальства. В противном случае вас могут объявить нарушителем, выходящим за рамки своей компетенции.
Рак
Сегодня Ракам звезды не советуют искать обходные пути там, где открытые действия не приносят результата. Особенно обращайте внимание, не нарушает ли ваша экономическая деятельность нормы закона. Возможны проверки и контрольные закупки с целью поймать вас на нарушениях. Также сейчас неблагоприятное время для заключения сделок с иностранными партнерами.
Лев
Сегодня у Львов неблагоприятное время для проведения рискованных финансовых операций. Фактор нестабильности может нарушить любые ваши планы и заставить заниматься совсем не теми делами. Старайтесь не делать того, что могло бы повысить риск финансовых потерь. То же самое может быть при неосторожном обращении с техникой и механизмами.
Дева
Сегодня Девам, возможно, придется чаще обычного сталкиваться с препятствиями в своей работе. Дело в том, что внешние обстоятельства сейчас складываются не в вашу пользу. В этом смысле лучше переждать и ничего не сделать, чем сделать и допустить ошибку. Наиболее проблемные темы могут возникать при деловом партнерстве и при взаимодействии с начальством.
Весы
Сегодня Весам в этот день может потребоваться подтверждать свою квалификацию и сдавать экзамены при переаттестации. Возможно, перед вами поставят сложную задачу, для решения которой вам может не хватить профессиональных знаний. Кроме того, не приходится рассчитывать на содействие коллег по трудовому коллективу. Старайтесь самостоятельно решать вопросы и не обращаться ни к кому за помощью.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды не советуют вкладывать деньги в инвестиционные проекты и оплачивать покупки через безналичный расчет. Банковские переводы могут надолго зависнуть из-за ошибок в цифрах при заполнении платежных поручений или из-за технических сбоев в платежных системах. Старайтесь не брать на себя ответственность за распоряжение чужими деньгами.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов могут сложиться весьма непростые отношения с деловыми партнерами. Это особенно справедливо для тех, кто работает вместе с напарником на арендуемых площадях. Продавцы магазинной торговли могут столкнуться с падением покупательского спроса. Ваши контакты с клиентами могут привести к возникновению трудноразрешимых противоречий.
Козерог
Сегодня Козерогам, которые специализируются на умственном труде, обработке информации, транспорте и торговле, предстоит нелегкий день. Ваше внимание может оказаться рассеянным огромным количеством противоречивой информации. Вам может не хватить времени, чтобы проанализировать поступающие сведения. При возникновении сомнений в целесообразности тех или иных поступков лючше переждать и ничего не предпринимать.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют внимательнее прислушиваться к той информации, которая поступит вам издалека, в частности из переписки по электронной почте. Эта информация поможет вам избежать ошибок. Не следует заниматься спекулятивной деятельностью, в частности закупать оптовые партии товара для последующей перепродажи. От обмена валюты пока лучше воздержаться.
Рыбы
Сегодня у Рыб достаточно напряженный день в плане проявления инициативы. Возможно, у вас будет большое желание проявить себя, однако ваши усилия будут наталкиваться на препятствия. Особенно это касается тех, кто работает в семейном бизнесе, строительной индустрии, в сельском хозяйстве и на производстве продуктов питания. В этот день лучше приостановить работу над отчетной документацией ввиду высокой вероятности допустить ошибку.
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