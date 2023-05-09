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Держим чувства под контролем — любовный гороскоп на 10 мая
9 мая 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня нам не стоит выражать свои чувства ярко — можем испугать партнера.
Фото: profit-success.ru
Наш гороскоп отметит главные тенденции и события, которые могут произойти в жизни каждого знака.
Овен
Сегодня Овны склонны к нервозности и это не лучшим образом влияет на их личные отношения. Они могут вспыхнуть из-за любых разногласий, включая деловые и домашние. Не исключены ссоры из-за разницы привычек в быту, семейных неурядиц, разного происхождения, воспитания или убеждений.
Телец
Сегодня Тельцы чувствуют себя увереннее в первой половине дня. В это время на их пути меньше случайных преград и они имеют больше шансов предстать перед любимым человеком в выигрышном свете. Чем ближе вечер, тем выше риск приключений, которые могут отвлечь их от исполнения желаний.
Близнецы
Сегодня Близнецам трудно справляться со своими эмоциональными порывами. В сложный момент им может отказать здравый смысл, они способны забыть про все свои осторожные решения. Чем большей ценностью являются для них любовные отношения, тем острее они будут реагировать на происходящее.
Рак
Сегодня Раки неуравновешены. Бурю страстей у них могут вызвать высокие запросы партнера или его особые привычки. Может обостриться борьба за лидерство или за «последнее слово». Опасно оживлять в чужой и своей душе еще не остывшие дурные воспоминания. Роль миротворца может сыграть друг.
Лев
Сегодня Львы склонны нервничать из-за мелочей. Часто причина их нервозности будет скрытой. Многие Львы будут ранимыми, могут пытаться утаить или побороть свои чувства. Они могут переносить на личное общение деловой стиль решения проблем, который для него совсем не подходит.
Дева
Сегодня у Дев любовные успехи зависят от их решимости. Если они пойдут до конца и поставят все на карту, судьба пойдет им навстречу. Им важно быть верными собственным убеждениям. Самое время показать, что вы готовы на все ради настоящей любви, но не готовы приносить себя в жертву ради чужого каприза.
Весы
Сегодня у Весов нервы часто на пределе. В недавно завязанном романе острая размолвка может стать болезненным сюрпризом. В романе с долгой историей и сложным анамнезом может заново сработать старый, но все еще критичный триггер. Ссора в этот день способна подтолкнуть к новой фазе отношений.
Скорпион
Сегодня Скорпионам советуют верить в любовь и не тратить все силы на минутные проблемы. Размолвки по пустяковым или запоздалым поводам не разрушат отношения, но внесут лишнюю напряженность. От острой ситуации стоит попробовать отстраниться: вероятно, вскоре она разрешится сама собой.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут пройти в любви через волнующее приключение, рискованную игру или эмоциональную драму с роковым подтекстом. События этих суток им запомнятся. Не исключено, что им придется подтвердить свою решимость быть вместе, несмотря ни на что или свое решение окончательно расстаться.
Козерог
Сегодня Козерогам советуют отказаться от свидания при страхе ссор: это тот самый день, когда случается то, чего боишься. Даже у дружных пар возможны размолвки, вызванные ревностью, конкуренцией или несходством мировоззрений. Многие Козероги рискуют сами внести в общение лишнюю напряженность.
Водолей
Сегодня Водолеям обстоятельства создают в любви слишком много досадных помех и спокойно наслаждаться любовной гармонией им вряд ли удастся. Исключением может стать ситуация, когда влюбленные поддерживают друг друга в каком-то сложном деле: совместная борьба с внешними трудностями сплотит пару.
Рыбы
Сегодня Рыбам личная жизнь не преподнесет лишних волнений, если они сами не станут искать приключений и будут лишь умело использовать имеющиеся у них преимущества, держа свои чувства под контролем. Не время для резких разворотов в любовном сценарии, пусть даже с самыми благими намерениями.
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