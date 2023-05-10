Прислушиваемся к себе и своим ощущениям — гороскоп на 11 мая

10 мая 2023 ГороскопыМарианна Басс

20-21 лунные сутки. Сегодня Луна в Водолее повышает интерес к социальным новостям.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что ее аспект к Меркурию делает общительнее, склоняет к неформальным контактам и дискуссиям. Не исключена зацикленность на негативных нюансах, например, на страхе будущего. Возможны неприятные известия от друзей или сообществ. Велика вероятность заминок и сюрпризов в сфере коммуникации, в работе программ, гаджетов, платежных и других онлайн-сервисов. Возрастает риск ошибок у тех, кто работает с текстами и программными кодами. Не стоит публиковать статьи, размещать объявления, создавать аккаунты. Нежелательны важные поездки и визиты. Овен Сегодня Овнам советуют повременить с покупками и платежами, кроме самых необходимых и срочных. Этот день может принести задержки и ошибки, особенно при попытке воспользоваться онлайн-системой. Об интересующих вещах возможны негативные отзывы. Не стоит приобретать компьютерные программы и обновления к ним. В эти сутки возможны неприятные вести от друзей или мелкие разногласия с ними. Телец Сегодня Тельцы могут испытывать сложности в общении, особенно с друзьями и начальством. Мышление многих Тельцов окажется чересчур оригинальным, их мысли не всегда будут поняты. Возможны непредвиденные повороты в разговорах, усложняющие взаимопонимание. Не лучшие сутки для собеседований и совещаний, публикации своих статей, для заявок и запросов, для работы с документом (особенно электронным). Близнецы Сегодня Близнецам советуют отправляться в поездки (особенно в далекие путешествия в формате авиаперелета), а также не рекомендуют искать друзей вдали от дома и публиковать свои мнения на международных сайтах. Еще одной проблемой этого дня могут оказаться денежные операции, включая переводы за рубеж или в валюте. Имеет смысл повременить с покупкой билетов, окончательным выбором маршрута. Рак Сегодня Ракам советуют следить за новостями в социуме или в своей группе по интересам. Не стоит выбирать эти сутки для плановых инициатив: есть риск неожиданного поворота событий. Не исключено, что весь день будет посвящен обсуждению новостей. Не все известия и разговоры будут приятными, но лучше быть оптимистом: осведомленность - важная часть успеха, особенно, если речь идет о будущем. Лев Сегодня Львы могут столкнуться с недопониманием, критикой или неприязнью в своем окружении. У них может не сложиться диалог с отдельными людьми или с целой группой. Стоит помнить, что неудачи такого рода способны отразиться на репутации. На эти сутки лучше не планировать совещания, выступления и публикации. Не лучший момент для поиска единомышленников или для общения со своей целевой аудиторией. Дева Сегодня у Дев возможны затруднения на новом или временном месте работы, а также в общении с друзьями, коллегами и сервисами, при работе с компьютерными программами и гаджетами. Велик риск недоразумений при попытке воспользоваться электронным сервисом, например, для записи к врачу. Может внезапно дать сбой ближняя или удаленная связь. Лучше не спешить с приобретением программного обеспечения. Весы Сегодня Весам стоит быть готовыми к роковым осложнениям там, где они привыкли к порядку и предсказуемости. Возможен временный хаос в финансовых делах или творческих планах, в общении с друзьями, любимым человеком или детьми. Высока вероятность непривычных проблем у Весов-фрилансеров. Прежде чем удастся все наладить, придется понервничать, обновить данные или провести небольшое расследование. Скорпион Сегодня Скорпионам стоит удвоить осмотрительность в домашних делах и в любом общении. День затруднит взаимопонимание, может усугубить былую неприязнь или заложить почву для размолвок в будущем. В то же время, не стоит уходить от контактов: неприятные моменты одновременно будут уроками. Они подскажут, в каком ключе выстраивать новое общение с друзьями, партнерами, домочадцами или социумом в целом. Стрелец Сегодня Стрельцам советуют следить за новостями и принимать участие в дискуссиях своего окружения. Не стоит надеяться на полное понимание и гармонию: не исключено, что будут обсуждаться сложные моменты и задеваться неприятные темы. Возможны мелкие ссоры, зато в ходе общения удастся разобраться в каком-то прикладном вопросе. Не исключены сюрпризы в поездках и в работе гаджетов, сбои связи. Козерог Сегодня Козерогам советуют избегать лишних трат и быть внимательнее в денежных делах. Этот день может смешать планы и приготовить сюрприз. Возможны непредвиденные изменения в списке покупок, странности в ходе шопинга или отправки платежа. Могут требоваться поправки в документах или идти обновления в работе платежных сервисов. На финансовые решения повлияют новости или известия от друзей. Водолей Сегодня у Водолеев есть пища для размышлений. Не исключено, что ее даст уже раннее утро, например, оживут старые подозрения или придет не самая хорошая новость. Возможны проблемы со связью, сбои в программах, трудности в разговоре, навязчивые мысли, неприятные беседы с близкими. На этот день лучше не назначать совещания и оформление документов. Не стоит публиковать свои фото, статьи, объявления. Рыбы Сегодня Рыбам советуют быть в курсе новостей, держать связь с друзьями или коллегами, интересоваться дискуссиями в профильных сообществах. Не стоит заранее унывать, если известия неприятны: это лишь фон, на котором принимаются собственные решения. Не спешите корректировать свои планы, дайте себе время осмыслить услышанное. В этот день не исключены сюрпризы со связью и нежелательны поездки.