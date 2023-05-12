Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
День удачи и денег — финансовый гороскоп на 13 мая
12 мая 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня нам мое крупно повезти, если мы будем активны.
Фото: 9111.ru
Наш гороскоп на выходной день подскажет, как распорядиться своим временем и деньгами.
Овен
Сегодня для Овнов, заинтересованных в карьерном продвижении, удачно сложится этот день. Если у вас достаточно сильные карьерные амбиции, то ориентируйте себя на общение с людьми, имеющими более высокий статус. Отношения с вышестоящим начальством могут стать более доверительными. Также поддержку и помощь вам может оказать некий влиятельный покровитель. Вырастут доходы у работников гостиниц, ресторанов, санаториев.
Телец
Сегодня для Тельцов, ориентированных на развитие наиболее перспективных направлений и думающих не только о сиюминутных задачах, но и о будущем, хороший день. Обязательным условием для успеха должна стать ваша личная инициатива, нацеленная на экономическую экспансию. Также очень важно личностное развитие и повышение уровня профессиональной квалификации.
Близнецы
Сегодня Близнецам покровительствуют в карьере. Это, прежде всего, может затронуть руководящих работников, учредителей фирм, ведущих менеджеров. Рекомендуется проводить на практике те реформы, которые уже давно назрели. Не бойтесь идти на рискованные действия. Удача ждет смелых и решительных. Внешние обстоятельства могут благоприятствовать вам.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют избрать предельно открытый стиль поведения. У вас может усилиться стратегическое мышление и внимание к окружающим людям. Благодаря этим качествам вы способны стать прекрасным переговорщиком, находить компромиссные формулы и соединять интересы совершенно разных людей. Бизнесмены могут преуспеть в ведении переговоров.
Лев
Сегодня от Львов ждут не слов и теорий, а конкретных практических действий. Хорошо поработают те, кто выполняет инженерно-технические и ремонтные работы. Успешно пойдет освоение сложной техники, получение навыков работы с инструментами. Начальство может оказать вам поддержку и улучшить условия труда на рабочем месте, а также предоставить новые инструменты и технические приспособления.
Дева
Сегодня Девам рекомендуется обратить внимание на то, что предлагают и делают ваши основные партнеры по бизнесу. Дело в том, что сейчас от ваших личных усилий мало что зависит, и определять успех смогут ваши деловые партнеры. Преуспевают те, кто работает в сфере обслуживания, выполняет клиентские заказы. Сосредоточьте максимум внимания на выполнении запросов клиентов.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют, прежде всего, заняться наведением порядка на своем рабочем месте. Благодаря этому вы сумеете не только выполнить текущие дела, но и многое из того, что было отложено в долгий ящик. Хорошо проявят себя ваши коллеги и подчиненные. Старайтесь непременно завершать начатые дела, даже если для этого потребуется задержаться подольше на рабочем месте.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов, занимающихся торгово-закупочной и посреднической деятельностью, удачно складывается этот день. На первую половину дня можно запланировать поездку на оптовый склад для закупки товара. Заметно ускорится товарно-денежный оборот у тех, кто специализируется на продажах ювелирных украшений и модной одежды. Консультанты сетевого маркетинга смогут увеличить количество заказов и подписчиков.
Стрелец
Сегодня Стрельцам рекомендуется браться за те дела, которые в состоянии сегодня закончить. Проанализируйте весь объем своей работы и выберите то, что находится на завершающей стадии готовности. Успешно будут решаться мелкие вопросы, не требующие больших трудозатрат. Также это хороший день для офисных служащих, занятых подготовкой статистических и бухгалтерских отчетов.
Козерог
Сегодня у Козерогов один из лучших дней для укрепления и развития деловых связей. Рекомендуется проявлять инициативу, вести активную деловую переписку, совершать поездки, встречи, телефонные звонки. Ваше инициативное поведение может быть связано с активизацией интеллектуальной активности. Вы в состоянии будете отыскать необходимую вам информацию. Хорошо пойдет учеба и торговля.
Водолей
Сегодня для Водолеев день может сложиться благоприятно в росте доходов и приумножении движимого имущества. Не исключено, что часть финансовых поступлений придет за счет дополнительной подработки. Вам могут предложить поработать во внеурочное время или по совместительству. Поэтому общий уровень доходов может иметь тенденцию к росту. Старайтесь основательно подходить к решению важных вопросов.
Рыбы
Сегодня Рыбы, инициативные и самостоятельные в поступках, сумеют извлечь максимум пользы из этого очень благоприятного дня. Немаловажным фактором для успеха может стать ваш оптимистичный позитивный настрой и уверенность в собственных силах. Можно совершать поездки, назначать встречи, заключать торговые сделки. В целом могут преуспеть индивидуальные предприниматели и самозанятые.
Рамблер: последние новостиЕсть и плакать: что нельзя делать перед зеркаломГороскоп на 13 мая 2023 года — Рамблер/гороскопыФинансовый гороскоп на 13 мая 2023 года — Рамблер/гороскопы
Дата рождения
Время рождения
Пол не определён