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Не вешаем нос — гороскоп на 13 мая

12 мая 2023ГороскопыМарианна Басс

22-23 лунные сутки. Сегодня встреча Луны и Сатурна может привести к сдержанности в эмоциях, меланхолии и низкому тонусу.

Не вешаем нос — гороскоп на 13 мая
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что преодолеть уныние или смириться с обстоятельствами поможет любовь, забота о близких, профессиональное чутье, наличие определенного плана или четких критериев оценки событий. Полезно навести порядок, избавиться от лишнего и ветхого, оставив лишь полезные или особенно памятные вещи. Секстиль к Меркурию поможет систематизировать итоги раздумий и исследований, поработать с архивами, провести приватное совещание. Приветствуются ненавязчивость, умение хранить секреты и держать умеренную дистанцию.

Овен

Сегодня Овнам не стоит удивляться, если они поймают себя на тяге к уединению, на скрытности, сентиментальности или тайном страхе. Звезды говорят, что такие настроения можно использовать очень продуктивно, если придерживаться ряда правил. Лучше не стремиться в эти сутки к новым вершинам, а работать на охрану своего дома или нужды близких, скромно выполнять свой долг или исправлять ошибки прошлого.

Телец

Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что в эти сутки они могут предпринять кое-что для стабилизации своего будущего, опираясь на итоги размышлений и исследований последних недель. Возможно, для этого придется оформить документы или уточнить планы, поговорить с коллегами, друзьями или близкой родней. В то же время, нежелательно форсировать события, самые важные инициативы лучше отложить на несколько дней.

Близнецы

Сегодня у Близнецов на одно из первых мест может выйти долг или профессиональная карьера. Возможен скромный, но гарантированный доход благодаря занимаемой должности. День подходит для закрытого совещания, целевой тайной поездки, наведения порядка в секретных документах, старых вещах, финансовых делах или итогах исследований. Нежелательны хаотичные метания, лучше все делать по плану и по правилам.

Рак

Сегодня Раки верны определенной программе или системе принципов, но могут доверять и своему чутью. Многие из них сумеют успешно контролировать всплески своих чувств и разумно ограничивать свои желания. Перед любой намеченной акцией им может требоваться налаживание каналов связи или подтвержение симпатии к себе. День хорош для общения с друзьями. Возможны небольшие продуманные покупки или продажи.

Лев

Сегодня Львам советуют заняться системами безопасности и защитой секретов. Особого внимания заслуживают финансы и скрытые резервы. Не обнародуя свои ошибки, важно тщательно их исправлять. Нужны надежные и честные помощники. Совещания и работы лучше вести за закрытыми дверями, с подстраховкой и соблюдением всех правил: чем больше порядка, тем меньше осечек, ниже мнительность и внушаемость.

Дева

Сегодня Девы могут рассчитывать на лояльность нужных людей, несмотря на их холодность. День хорош для повторного совещания, в ходе которого уточняются детали и готовятся к подписанию документы. Договор, заключенный в эти сутки, поможет расширить кругозор в близком будущем, упростит открытие новых горизонтов или добавит возможностей. Можно заняться оформлением визы, подтверждением диплома или прав.

Весы

Сегодня Весам советуют уделить особое внимание повседневному расписанию, получению помощи и здоровью. Это подходящий момент для составления и утверждения графика работ, плана лечения, должностной инструкции, для проверки кандидатов в помощники, для изучения условий финансовой или другой длительной сделки. Не стоит бояться задавать каверзные вопросы, в том числе по поводу скрытых деталей.

Скорпион

Сегодня Скорпионам помогут в осуществлении их планов, включая любовные. Но крупных подарков фортуны ждать не стоит: в большинстве случаев представители этого знака могут рассчитывать лишь на самое необходимое и обязательное, например, на минимальную лояльность или на соблюдение своих базовых прав. Правильно проведенный диалог создаст почву для роста благожелательности собеседника.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов на первом месте могут оказаться дела домашние. Их может призвать профессиональный долг — особенно, если их деятельность связана с бытовыми услугами, психологией, строительством, секретами или подводными работами. День поможет смягчить тайные опасения, обсудить и уточнить семейные планы, минимально поладить с домочадцами или провести собеседование с домашним персоналом.

Козерог

Сегодня Козерогам не добавляет оптимизма психологическая атмосфера суток. Возможно, она окунет их в прошлое с его страхами. Не впасть в уныние им поможет любовь, лояльность близких или стабильное партнерство с хорошо сбалансированными интересами. Не стоит отказываться от предложенного общения: в ходе беседы можно укрепить взаимные симпатии или получить ценную информацию, которая ободрит и обнадежит.

Водолей

Сегодня Водолеям нужно отнестись внимательнее к своим ресурсам. В зависимости от ситуации, аккуратного системного подхода могут потребовать вещи, деньги, лекарства, продукты или хозяйственные запасы, например, моющие средства. День может усилить интерес к пропажам, способам хранения, ветхим или раритетным вещам. Не лишне навести ясность в сфере заработка, старых долгов и оплаты услуг.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды подсказывают, что в этот день они сами регулируют свое настроение и отчасти свое самочувствие. Им стоит во всем придерживаться плана, следить за порядком, не допускать уныния и излишеств. Размеренный образ жизни обеспечит минимальный комфорт, поможет поддержать связи, поработать с нужной информацией, документами и расчетами, найти время для разрешенных удовольствий и личной жизни.
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