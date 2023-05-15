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Верим в себя и свои силы — финансовый гороскоп на 16 мая
15 мая 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня нам стоит смело идти вперед, сметая с пути все преграды.
Фото: kto-chto-gde.ru
Наш гороскоп поможет людям подготовиться к предстоящим событиям и принять правильные решения, основанные на знаниях о тенденциях и энергетике дня.
Овен
Сегодня Овнам советуют позаботиться о том, чтобы создать себе хорошие условия для работы. Такое вполне возможно у офисных служащих. Это прекрасное время для уединенного сосредоточенного труда. Вы преуспеете при подготовке отчетной документации и при анализе состояния своего бюджета. Растут доходы у работников сельского хозяйства, гостиничного и ресторанного бизнеса, санаторно-курортных центров.
Телец
Сегодня у Тельцов день может пройти в оптимистическом ключе. Наиболее преуспеют управленцы и менеджеры. Действуя решительно и смело, принимая ответственные и рискованные решения, вы в состоянии радикально изменить положение дел к лучшему. Работа в составе группы, коллектива, пойдет успешно. Также это хорошее время для расширения и укрепления деловых связей.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют наибольшую активность в работе проявить во второй половине дня. Это благоприятное время, когда вы сможете без особых препятствий добиться своих целей. Начальство может с уважением относиться к вам и позитивно оценивать ваш труд. Безработные могут найти хорошую работу в соответствии со своими запросами.
Рак
Сегодня у Раков успех в делах во многом может зависеть от личной инициативы. У вас сейчас хорошие шансы для того, чтобы повысить уровень квалификации. Направьте свои усилия на приобретение дополнительных профессиональных познаний — усиление интеллекта позволит вам этого добиться. Успешно идет обмен опытом и обучение. Можно вкладывать деньги в рекламную кампанию, совершать ознакомительные поездки в другие регионы.
Лев
Сегодня у Львов удачный день для урегулирования вопросов, связанных с финансовыми обязательствами. Наличие свободных финансовых ресурсов позволит вам своевременно погашать счета по кредитам и досрочно погашать долги. Также вам могут тоже вернуть долг. Можно перекредитоваться, а также давать и брать деньги взаймы. Наиболее удачное время наступает во второй половине дня.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют заниматься долгосрочным и среднесрочным планированием. Успешно пойдет работа в составе творческого коллектива, группы единомышленников. В отношениях с деловыми партнерами вам легко удастся достигнуть компромисса по любым сложным вопросам. Договоры лучше подписывать во второй половине дня. При работе в сфере услуг вы сможете увеличить свою клиентскую базу.
Весы
Сегодня Весам могут предложить новую, более престижную работу или поручить выполнение ответственного заказа. Если вы являетесь безработным, то сможете найти подходящий для себя вариант. Это прекрасное время для повышения профессионального уровня и получения навыков работы с инструментами. Хорошо проявят себя технически одаренные Весы: изобретатели, инженеры, мастера сервисных центров.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов может сложиться удачное время для раскрутки бизнеса путем проведения рекламных акций. Публикация объявления в СМИ принесет быструю отдачу. Растут доходы у тех, кто работает в дизайнерских и рекламных студиях, издательских домах и туристических агентствах. Бизнесменам рекомендуется активнее взаимодействовать с иностранцами и партнерами из других регионов.
Стрелец
Сегодня Стрельцы смогут успешно завершить ранее начатые дела и проекты. Поэтому имеет смысл браться за те дела, которые реально успеть выполнить до конца этого дня. Звезды советуют запланировать заключение договора по страхованию недвижимого имущества. Бизнесмены смогут получить одобрение в банке на открытие кредитной линии. Вырастут доходы от аренды недвижимости.
Козерог
Сегодня у Козерогов сильным качеством может стать умение расширять деловые связи и переводить их в русло партнерского сотрудничества. Это хорошее время для работников транспорта, социальных служб, телефонных операторов, юристов и разного рода посредников. Бизнесмены смогут проработать логистические маршруты и тем самым найдут более выгодные варианты доставки товара.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют наращивать усилия по гармонизации отношений с коллегами по трудовому коллективу. Это незамедлительно принесет вам положительный результат в виде получения выгодных заказов и в целом роста производительности труда. Возможно, что в течение дня в вашем коллективе появится новый сотрудник, с которым вы быстро поладите. Хорошо идет освоение новой техники и приобретение навыков работы с инструментами.
Рыбы
Сегодня Рыбам оптимизм и уверенность в своих силах помогут добиться успеха. Творческие работники смогут реализовать свои замыслы. Консультантам сетевого маркетинга рекомендуется проводить мероприятия рекламного характера с тем, чтобы заинтересовать новых клиентов и подписчиков. При выполнении индивидуальных услуг старайтесь привнести свою изюминку в работу.
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Время рождения
Пол не определён
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