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Наслаждаемся каждым моментом — гороскоп на 16 мая
15 мая 2023ГороскопыМарианна Басс
25-26 лунные сутки. В этот день Луна в Овне заставляет жить моментом и препятствует глубокому погружению в новые интересы.
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня советует ограничиться лавированием в текущих обстоятельствах и самыми необходимыми маневрами, стараясь минимизировать острые ситуации и возможные осложнения в самом конце пути. Тем, кто уже смотрит вперед, в эти сутки желательно не форсировать события, а делать пробные шаги или сравнивать варианты. Новые инициативы преждевременны. Психологические сложности дня связаны с разным чувством юмора, противоположными понятиями о дипломатии и деликатности. Возможны моменты двойственности, колебания.
Овен
Сегодня Овны очень зависимы от текущего настроения и самочувствия. На первом месте у них будут собственные потребности, порой противоречивые и двойственные. Многие Овны будут действовать по инерции и завышать свои возможности в то время, как ситуация изменилась и окно удачи для них закрывается: если недавно можно было рассчитывать на благосклонность фортуны, то теперь — только на себя.
Телец
Сегодня Тельцам советуют соблюдать меры осторожности, которые заключаются в общей умеренности и осмотрительности. Лучше избегать случайных приключений и неоднозначных ситуаций, особенно в юридических и морально-этических вопросах. Не стоит давать в эти сутки ход своим новым желаниям и надеждам. Если у вас море энергии, тратьте ее на подготовку, несложную тренировку или сравнение вариантов.
Близнецы
Сегодня Близнецам стоит быть аккуратнее, выбирая друзей или поддерживая контакты в разных группах по интересам. Все будет хорошо, пока они будут всюду соблюдать оптимальный баланс, например, выдерживать равновесие между разными проектами или следовать политике «не класть все яйца в одну корзину» в финансовых вопросах. Прежде чем сделать ставку на что-то одно, стоит оценить свои и чужие ресурсы.
Рак
Сегодня Ракам стоит отказаться от новых начинаний, а в обязательных делах тщательно взвешивать возможные варианты. Обстоятельства этого дня могут поставить их в смешное или двусмысленное положение, обесценив часть их усилий или чувств. Звезды советуют не гнаться за целью, которая еще недавно представлялась желанной, и не равняться на авторитет, который еще месяц или два назад казался незыблемым.
Лев
Сегодня у Львов есть изначальный оптимизм и азарт, но может не оказаться той поддержки, к которой они привыкли, например, авторитетного покровительства за рубежом. Лишенные ее, они могут растеряться и спасовать перед задачами, которые недавно решали сходу. Им важно включить свое остроумие, знать все свои права и не забывать об осторожности: в ситуации есть неприятные «подводные камни».
Дева
Сегодня Девам советуют соблюдать превентивные меры осторожности. Прежде всего, это означает избегать двойственных сомнительных игр: в данный момент они не сулят большого вреда, но в будущем добавят проблем. Стоит остерегаться предложений, ведущих к неоднозначности и путанице, особенно любовной и финансовой. Отвести беду в эти сутки проще простого: достаточно просто посмеяться над ней.
Весы
Сегодня Весам желательно поддерживать оптимальный баланс в своих отношениях с нужными людьми, так как вступать с ними в спор и выяснять отношения нет особого смысла. Справляться с этой задачей не всегда будет просто, учитывая обстоятельства, например, уязвимое положение в моменте, сильную эмоциональность или ответственность. У многих Весов возможна обостренная реакция на шутки, обидчивость.
Скорпион
Сегодня Скорпионам лучше не строить важные планы. По возможности, лучше не заниматься и рядовыми вопросами и процедурами, если они сопряжены с риском. Если остались срочные дела, стоит приготовиться в них к мелким приключениям, запоздалой суете и нестыковкам. Скорее всего, в них придется проявлять изобретательность или совмещать противоположности. Возможны и забавные, и нервирующие моменты.
Стрелец
Сегодня Стрельцы не прочь целиком посвятить себя хобби или другому приятному занятию, но это им вряд ли удастся в силу объективных причин. Большинству Стрельцов придется поискать приемлемый в их ситуации компромисс, который позволит им делить время между тем, чего они хотят и тем, что они делать должны. Им важно не переступать черту, за которой начинаются проблемы: недомогания, стрессы, риски.
Козерог
Сегодня Козерогам советуют быть начеку, поскольку в любой момент почва под их ногами может зашататься, в переносном смысле слова. Им стоит учесть особенности своей натуры и тонкости общения в близком кругу: не исключено, что в этот день они начнут обижаться на юмор и нервничать в ответ на провокации, неловко пошутят или выберут неудачную тактику. Начинания и плановые дела лучше отложить.
Водолей
Сегодня у Водолеев поднимется настроение и добавится легкость во взгляде на мир, но лишь при условии, что они отдыхают. В любых работах, в поездках, при оказании услуг и в других ситуациях действия велика вероятность раздражающих недоразумений, которые не добавят результативности и могут подпортить отношения с окружающими. Не стоит выбирать этот день для деловой командировки.
Рыбы
Сегодня Рыбам не советуют делать покупки: велика вероятность обнаружения тех или иных недочетов, обмена или возврата. Нежелательно заключать сделки и договоренности, вступать в долгосрочные союзы. Будет естественным период неопределенности при смене финансовых или иных приоритетов. Чтобы принять взвешенное решение в материальной части, лучше дать себе хотя бы пару дней на раздумья.
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