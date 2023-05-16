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Получаем отличные новости — гороскоп на 17 мая
16 мая 2023ГороскопыМарианна Басс
26-27 лунные сутки. Этот день может начаться с суеты, раздражения и опасных порывов.
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что непростое положение Луны в Овне — плохой фон для начинаний, лучше не поддаваться импульсу и заниматься лишь неотложными делами. Вторая половина дня отмечена важным соединением Луны, Юпитера и Меркурия. Такая конфигурация может приготовить судьбоносную встречу или подарить глобальную идею. Могут быть оглашены новые ценности. Вероятны резонансные новости и роковые события, связанные с экономикой или коллективными ресурсами. Возможно столкновение мнений и психологическое давление. Обсуждения и размышления могут тянуться до ночи.
Овен
Сегодня для Овнов первая половина этого дня связана с повышенной нервозностью и рисками, особенно, если они рождены в середине апреля. В это время им стоит быть осторожнее в любых делах, беречь здоровье, не ссориться с близкими и не подвергать опасностям свои владения. Лучше избегать запоздалых инициатив. Во второй половине дня важно не пропустить новости, они могут повлиять на финансовые перспективы.
Телец
Сегодня Тельцам стоит беречь силы в начале дня, так как важный момент ждет их ближе к вечеру. В это время придут новости или идеи, способные перевернуть их жизнь или расширить кругозор. Четче других ощутят перемену апрельские Тельцы, особенно с интересами в сфере учебы, путешествий и права. Именно они могут принять роковое решение, сделать громкое заявление, выступить против внешних сил или авторитетов.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что для них важнее события второй половины дня. Чтобы встретить их в полной готовности, им лучше не перегружаться утром, например, не втягиваться в случайные приключения. Вечерние новости могут повлиять на их дальнейшие планы, дать импульс к учебе, путешествию или новой финансовой политике. Рекомендуется крайняя осторожность при отправке в любой путь.
Рак
Сегодня Ракам важно без лишних приключений провести первую половину суток. В это время им лучше не поддаваться импульсам, особенно запоздалым: результат порыва под большим вопросом, зато легкий стресс обеспечен. Во второй половине дня желательно следить за горячими новостями, особенно экономическими, и за дискуссиями в среде единомышленников: это тот случай, когда предупрежден — значит вооружен.
Лев
Сегодня Львам лучше не реагировать на острые события утром и заниматься исключительно мелкими неотложными делами. «Гвоздем программы» станут вечерние события. Вторая половина дня (а возможно, и часть ночи) может ознаменоваться важным совещанием, оглашением нового решения руководства, новшествами финансирования или иным знаковым событием. Вдвойне внимательными следует быть Львам-руководителям.
Дева
Сегодня Девам стоит избегать лишней суеты и авантюр утром: это неэффективно и небезопасно. Лучше дождаться второй половины дня, которая принесет ценные новости, подарит отличные идеи, позволит поднять свой авторитет, блеснуть эрудицией или связаться с нужными людьми. Особенно значимой и обнадеживающей она станет для Дев, ожидающих вестей издалека, начинающих учебу, исследование или путешествие.
Весы
Сегодня для Весов главной задачей остается уход от бессмысленных запоздалых споров в делах и в семье. Если окружающие раздражены, не стоит отвечать им тем же, кроме радикальных и жизненно важных случаев. Самые критичные события ожидаются с приближением вечера. Особого внимания в это время заслуживают новости из финансово-экономической области и лучше узнать их как можно раньше.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов начало дня может пройти в суете и нервозности. Вторая половина дня обещает важные вести извне, чье-то заявление, предложение, известие из суда или зарубежной инстанции. Может наметиться не только интересный диалог, но и конфронтация интересов. Собеседник будет упрям, уверен в себе, авторитетен или заносчив, может поучать, морализировать. Перед общением с ним стоит взвесить риски.
Стрелец
Сегодня Стрельцам не стоит рассчитывать на многое — особенно, если они по инерции надеются на прежнее везение. Их авантюры могут сорваться или закончиться не слишком удачно. Значимые события сегодня ожидаются ближе к вечеру. В это время возможны важные вести и контакты, связанные с работой, здоровьем или получением услуг. Многим Стрельцам придется уделить время своим питомцам.
Козерог
Сегодня Козерогам важно избежать лишних приключений в первой половине дня. В это время им лучше не искушать судьбу новой инициативой, уходить от домашних и других споров. Не помешает поберечь здоровье, особенно нервную систему. Вторая половина дня подарит им великолепные новые идеи или обнадеживающие вести, благодаря которым они снова почувствуют себя «на коне» и начнут смелее смотреть в лицо трудностям.
Водолей
Сегодня Водолеям лучше сосредоточиться на вечерних сюжетах. Центральным событием могут стать новости, связанные с домашними делами, наследством, недвижимостью, планами расширения владений на родине или за рубежом. Семейное или иное совещание может идти до ночи. Возможен глубокий конфликт мнений, спор с авторитетным домочадцем. Роковой привкус событий особенно ясно почувствуют январские Водолеи.
Рыбы
Сегодня Рыбам во второй половине этого дня звезды советуют следить за финансовыми новостями, а также за социальными новшествами и разговорами в своем окружении. Может представить интерес мнение влиятельного лица, идущее вразрез с всеобщей позицией. Некоторые Рыбы вдруг получат возможность высказаться — и если это входит в их планы (например, профессиональные), им стоит попробовать озвучить свое мнение.
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