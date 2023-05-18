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Используем каждую минуту — финансовый гороскоп на 19 мая
18 мая 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня не стоит разбрасываться рабочим временем — очень важно тратить его правильно.
Фото: underminer.club
Наш гороскоп поможет спланировать свой день, принимать важные решения или просто обрести понимание того, что ожидает в ближайшем будущем.
Овен
Сегодня Овнам может сопутствовать удача в коммерческой деятельности. Торговцы и посредники смогут заключить выгодные сделки. Вам удастся закупить оптовую партию товара и быстро реализовать её в розницу. Ускоряется товарно-денежный оборот, деньги снова и снова вкладываются в бизнес и приносят доход. Улучшаются показатели работы консультантов сетевого маркетинга.
Телец
Сегодня у Тельцов наиболее выгодной с точки зрения доходов может стать работа, так или иначе относящаяся к сфере недвижимости. Это могут быть представители строительных профессий, работники агентства по сделкам с недвижимостью, а также дизайнеры по интерьеру. Хорошо проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества. Бизнесменам рекомендуется делать инвестиции в модернизацию производственных площадей.
Близнецы
Сегодня для Близнецов наиболее успешное направление деятельности может состоять в расширении и укреплении деловых связей. Вы сможете очень легко входить в контакт с самыми разными людьми, находить с ними общие интересы и вступать в сотрудничество. Деловое свидание пойдет успешно, если обе стороны в этом заинтересованы. Также это хорошее время для торговли и учебы.
Рак
Сегодня для Раков, кто имеет несколько источников доходов, этот день складывается весьма позитивно. Вы сможете успешно поработать на выполнении частных заказов в свободное от основной работы время. Деньги будут приходить к вам отовсюду. Главное, не лениться и стараться всюду успевать. Также вы можете практично распорядиться имеющимися у вас деньгами. Старайтесь в первую очередь сосредоточиться на досрочном погашении долгов по кредитам.
Лев
Сегодня Львы могут почувствовать реальную помощь от друзей и единомышленников. Их советы по тем или иным поводам окажутся весьма ценными. Это прекрасный день для составления бизнес-плана и деятельности, направленной на перспективу. Открытый и инициативный стиль поведения предпочтительнее. При этом обстоятельства могут сложиться столь благоприятно, что вы будете избавлены от рутинной работы.
Дева
Сегодня Девы работают в непосредственном контакте с начальством, и ваши отношения могут стать более доверительными. В свою очередь, если вы сами занимаете руководящую должность, то в течение дня вам поступит очень ценная аналитическая информация. Возможны позитивные подвижки в карьере благодаря влиятельным покровителям. Рост доходов становится возможен благодаря дополнительной подработке.
Весы
Сегодня у Весов день, вероятно, складывается благоприятно для профессионального обучения, обмена опытом и дальних командировок. Рекомендуется не зацикливаться на сиюминутных выгодах, а больше думать о перспективе. Очень удачно сложится этот день для тех, чья работа имеет отношение к компьютерам и Интернету. Бизнесменам рекомендуется совершать ознакомительные поездки в другие регионы для изучения новых рынков.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов, являющихся владельцами фирм, менеджеров, управленцев всех уровней, день благоприятен. Вы сможете мягко, но очень эффективно произвести давно назревшие кадровые перестановки. Также это хороший день для получения банковской ссуды и уплаты налогов. Успешно проходят финансовые корректировки для оптимизации бюджета.
Стрелец
Сегодня Стрельцам советуют браться за решение любых спорных вопросов. Если вы ведете судебные тяжбы по имущественным вопросам, то сможете прийти к мировому соглашению. Можно вести переговоры о сотрудничестве и подписывать юридически обязывающие документы. Особенно это касается юридического оформления неофициального партнерского сотрудничества. Успешно идут дела у тех, кто работает с клиентами.
Козерог
Сегодня для Козерогов, которые проходят стажировку или производственную практику, этот день складывается благоприятно. Опыт и навыки работы с техникой будут нарабатываться легко и быстро. Вы сможете разобраться в устройстве механизма и научитесь устранять неполадки. Инженеры и изобретатели смогут предложить интересные технические решения. Также хорошо смогут проявить себя мастера сервисных центров по ремонту автомобилей и бытовой техники.
Водолей
Сегодня для Водолеев, чья работа имеет отношение к рекламной раскрутке бизнеса, благоприятно может сложиться этот день. Вам не составит труда привлечь клиентов к тем или иным видам услуг. Также все профессии, призванные сделать людей красивее и радостнее будут востребованы и хорошо оплачены. Можно участвовать в любых конкурентных видах деятельности, а также в конкурсах, кастингах.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут преуспеть в текущих делах. В этот день не надо гоняться за миражами и ловить «журавля в небе». Сосредоточьтесь на сиюминутных практических вопросах, наведите порядок в делах, используйте каждую минуту рабочего времени и обязательно доводите начатые дела до конца. Вы сможете не только справиться с текущими делами, но и разгрести завалы того, что давно откладывалось в долгий ящик.
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