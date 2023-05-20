Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
Прощаем партнерам их слабости — любовный гороскоп на 21 мая
20 мая 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня стоит быть мягче со второй половинкой. Помним, что она — просто человек.
Фото: fb.ru
Наш гороскоп расскажет, какие события и эмоциональные состояния могут ожидать вас в этот день.
Овен
Сегодня Овнам звезды намекают, что им не стоит всякий раз идти к цели напролом: это может произвести на объект симпатий впечатление, но и заставить его задуматься о причинах такой «терминаторской» тактики. Важно время от времени расслабляться и относиться с юмором к случайным мелочам.
Телец
Сегодня Тельцы могут стать в любви максималистами и упрямцами. Тонкие детали часто будут ускользать из поля их зрения, пока они сосредоточены на главной цели. Им стоит помнить, что со стороны их поведение может выглядеть не так, как им кажется, например, они могут казаться капризными тиранами.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут погнаться за старой иллюзией вместо подстройки к новым условиям. Им важно не оказаться в ложной реальности, навязанной прошлыми заблуждениями или новыми страхами. Прежде чем довериться своему чутью, им нужно удостовериться в том, что оно их не обманывает.
Рак
Сегодня Раков скрывать или искажать свои подлинные чувства в угоду моменту вынуждают обстоятельства. Свидание не даст им полного душевного комфорта, если только неопределенность не является их целью. Чем искреннее они пытаются выразить свои эмоции, тем выше вероятность того, что их неверно поймут.
Лев
Сегодня у Львов романтические надежды связаны с будущим, которое они не всегда видят четко. Бесстрашные в моменте, при мысли о возможных перспективах они могут теряться, но партнеру этого не покажут - скорее всего, они продолжат рискованную игру, которую начали сами или в которую вступили поневоле.
Дева
Сегодня Девам может изменить логическое мышление. Поддавшись влиянию партнера или магии момента, они способны странным образом забыть про свои настоящие убеждения и начать действовать под влиянием внушения. Любые чувства и планы, возникшие сегодня, им лучше заново рассмотреть завтра.
Весы
Сегодня Весы могут надеяться на приятное свидание, если не будут чересчур впечатлительными и мнительными. В противном случае их будет смущать любая мелочь, они могут не верить себе, партнеру или обстоятельствам. Им может мешать эмоциональная уязвимость, которая в эти сутки не приветствуется.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут забыть про часть правил или обещаний. Бурно реагируя на одни грани романа, они могут закрывать глаза на другие. Не исключено, что им придется что-то скрыть самим или смириться с лукавством своей пассии. Звезды советуют не возводить подобные ситуации в правило.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов проблемой может стать абсолютная честность. При общем согласии легко найдется пункт, где царит односторонняя или взаимная скрытность, например, вызванная ложным стыдом. Звезды советуют не игнорировать его и стремиться к полной ясности, особенно в постоянном союзе.
Козерог
Сегодня Козерогов обстоятельства этого дня могут вывести из равновесия, дезориентировать и лишить чувства контроля над событиями. К буре переживаний может добавиться недоумение из-за отдельных деталей, нестыковок и странностей. Если есть вопросы к партнеру, лучше задать их завтра, а не сегодня.
Водолей
Сегодня Водолеям стоит простить любимому человеку отдельные слабости или закрыть на что-то глаза, иначе романтические отношения превратятся для них в лишний моральный груз вместо моральной поддержки. Январские Водолеи интуитивно ощутят свою новую силу в любви, но пока не увидят ей применения.
Рыбы
Сегодня для Рыб небезопасно сочетание пламенного энтузиазма, предприимчивости, чувственности и богатой фантазии. Такая смесь может заставить их погнаться за иллюзией или потратить много сил на мелочь, не стоящую их внимания. Планировать на эти сутки свидание звезды не рекомендуют.
Рамблер: последние новостиФинансовый гороскоп на 21 мая 2023 года — Рамблер/гороскопыЛюбовный гороскоп на 21 мая 2023 года для каждого знакаГороскоп на 21 мая 2023 года — Рамблер/гороскопы
Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
Держим хвост пистолетом — гороскоп на 21 мая
Подходим к задачам творчески — финансовый гороскоп на 21 мая