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Подходим к задачам творчески — финансовый гороскоп на 21 мая
20 мая 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня нам нужно креативить на работе.
Фото: foto-ram.ru
Наш гороскоп поможет читателям планировать свой день и принимать важные решения, основываясь на предсказаниях и рекомендациях.
Овен
Сегодня у Овнов, кто планировал завершить деловой проект, это один из самых удачных дней. Например, строителям рекомендуется сдавать готовые объекты заказчику - процесс передачи пройдет без осложнений. Возрастает доходность от недвижимости и дополнительных подработок. Возможно, вы найдете еще один источник дохода, который станет хорошей прибавкой к вашему бюджету.
Телец
Сегодня у Тельцов прекрасный день для «мозгового штурма» при решении сложных и запутанных вопросов. Привлекайте к обсуждению друзей, знакомых и единомышленников, наращивайте предельно интенсивность обмена мнениями. Это один из тех немногих дней, когда коллективный разум способен генерировать гениальные идеи. Также используйте это время для укрепления и расширения деловых связей.
Близнецы
Сегодня Близнецы будут строго придерживаться своих стратегических целей, и от этого ваши доходы могут значительно вырасти. Особенно успешно пойдут дела у тех, кто работает по заранее согласованному и утвержденному графику. И помните, что начальство будет ценить вас за конкретные практические дела. Те, кто умеет практически решать вопросы, смогут укрепить свои позиции.
Рак
Сегодня у Раков личная инициатива в сочетании с уверенностью в собственных силах и оптимистическим настроем способна творить чудеса на профессиональном поприще. Используйте этот день и любую свободную минутку для того, чтобы расширить и углубить свои профессиональные познания. Помните, что вы сами и ваши знания - это багаж ресурсов, который всегда с вами.
Лев
Сегодня Львы могут ощущать незримую поддержку в своих делах. Старайтесь не афишировать на публике свои намерения, действуйте осторожно, не привлекая к себе постороннего внимания. Такой метод сейчас будет наиболее эффективным. Возможно, вам удастся успешно урегулировать вопросы, связанные с возвращением долгов. Дополнительные финансовые поступления лучше расходовать на оплату кредитных счетов.
Дева
Сегодня Девам рекомендуется сосредоточить свои усилия на развитии и укреплении делового партнерства. Будет благоприятное время для завязывания новых деловых знакомств, участия в собраниях, совещаниях, конференциях. Сверяйте свои личные планы с планами партнеров - это сделает ваш труд более продуктивным. Также вы сможете расширить клиентскую базу при работе в сфере услуг.
Весы
Сегодня Весы смогут без особых затруднений справиться с текущими плановыми делами. Вышестоящее начальство может оказывать вам всяческую поддержку. Успешно складывается деловое взаимодействие между начальством и подчиненными. Также это прекрасный день для тех, кто находится в статусе безработных – вы можете найти работу в соответствии со своим призванием.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов, работающих в туристических фирмах, издательских домах, дизайнерских студиях и рекламных фирмах, успешно складывается этот день. Также весьма преуспеют консультанты сетевого маркетинга – вы сможете провести рекламные встречи с потенциальными клиентами, и ваши усилия не будут напрасными. Многие вопросы могут быть успешно урегулированы благодаря укреплению вашей деловой репутации.
Стрелец
Сегодня Стрельцы, вкладывая деньги в недвижимость, тем самым способствуют укреплению своего благосостояния в будущем. Успешно складывается этот день для урегулирования вопросов, связанных с наследством и получением ипотечного кредита. Если у вас в семье эта тема стоит на повестке дня, то можно заниматься сбором документов и встречаться с нотариусом.
Козерог
Сегодня у Козерогов удачный день для решения множества вопросов с помощью подключения деловых связей. Наиболее продуктивное время приходится на первую половину дня. Возможно, в поле вашего зрения появятся новые люди, которые будут предлагать сотрудничество. Отнеситесь к этому со всей серьезностью. Любые спорные вопросы в деловом партнерстве сегодня могут быть решены путем диалога.
Водолей
Сегодня у Водолеев в трудовом коллективе может царить гармоничная психологическая атмосфера. Коллеги могут вести себя подобно одной дружной семье. Многие производственные вопросы будут легко решаться на основе взаимной поддержки. Уровень доходов, равно как и производительность труда, имеет тенденцию к росту. Наиболее результативное время приходится на утро.
Рыбы
Сегодня для Рыб, кто имеет творческую профессию, связанную с искусством, это благоприятный день. Также вы сможете проявить творческий подход к любой профессии, которая предполагает новые нестандартные решения. Немаловажным условием для успеха является уверенность в своих силах и инициативность. Можно пробовать свои силы в конкурентных видах деятельности, конкурсах, кастингах.
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