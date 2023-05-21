Погружаемся в рутину — гороскоп на 22 мая

21 мая 2023 ГороскопыМарианна Басс

3-4 лунные сутки. Сегодня Луна в Раке приглашает найти островок спокойной, размеренной и предсказуемой жизни, куда не долетают отзвуки внешних бурь.

Фото: rambler