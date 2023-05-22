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Не боимся щекотливых ситуаций — любовный гороскоп на 23 мая
22 мая 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня нам стоит смело принимать вызовы Вселенной в любви.
Фото: Кадр из фильма "Влюбись в меня, если осмелишься"
Наш гороскоп предлагает советы и рекомендации, которые помогут читателям максимально эффективно использовать потенциал этого дня.
Овен
Сегодня Овнам стоит быть дипломатичнее, нежнее и заботливее, знать меру в шутках в адрес близкого человека. Деликатность вдвойне важна в простых житейских ситуациях, они покажут уровень гармонии в паре. Неплохая идея — «рай в шалаше» на природе или романтическая трапеза в интимной обстановке.
Телец
Сегодня Тельцам стоит пользоваться удачным стечением обстоятельств в своей личной жизни и почаще включать мягкое обаяние: вкупе с возросшим авторитетом или новыми возможностями оно сделает их неотразимыми. Еще одним ценным качеством для приумножения нитей взаимной симпатии станет общительность.
Близнецы
Сегодня Близнецам советуют позаботиться и о материальной части свидания, и о его психологическом комфорте. Это не лучший момент для приключений на голодный желудок. Не самой плохой идеей будет устроить пикник для двоих на природе, назначить встречу в кафе или на дегустационном мероприятии.
Рак
Сегодня Ракам звезды подсказывают, что это прекрасный день для свидания, словно специально созданный для того, чтобы подчеркнуть их привлекательные качества. Чтобы усилить эффект, можно добавить к нему конкретные действия: приготовить фирменное блюдо, применить художественный талант. Важен музыкальный фон.
Лев
Сегодня Львам лучше остановить свой выбор на минимальной внешней суете и на максимальной интимности. Его приятные стороны раскроются до конца лишь в атмосфере тишины, гармонии и доверия, вдали от волнений. Вместо того, чтобы активно рулить событиями, лучше мягко подстраиваться к ним.
Дева
Сегодня Дев ждет тот или иной приятный сюрприз. Возможно, они получат даже чуть больше того, на что надеялись. Обстоятельства этих суток располагают к росту взаимной симпатии, к бытовому, эмоциональному или духовному сближению. Может порадовать общность интересов в какой-то сфере.
Весы
Сегодня Весы могут рассчитывать на определенный успех, но ни в чем не будут уверены полностью. Многие представители этого знака в какой-то момент окажутся в двойственной ситуации, в которой все начнет зависеть от их душевного равновесия и от способности видеть смешную сторону момента.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов день обещает стать счастливым. Свободные Скорпионы в эти сутки имеют шанс встретить свою настоящую любовь или получить знак, помогающий ее найти. Не исключено, что любовные мечты будут направлены на жителя другой страны или представителя иной, но родственной культуры.
Стрелец
Сегодня Стрельцам не стоит бояться щекотливых ситуаций в любви: именно через них будет идти развитие отношений и тестироваться мера гармонии в них. Однако эмоциональный дисбаланс непременно в чем-то проявится, например, в острой реакции на шутки, неоднозначные подарки или любовные недоразумения.
Козерог
Сегодня Козерогам будут предложены приятные и комфортные личные отношения, но в них они могут чувствовать себя не очень уютно из-за особенностей своего характера или сложной предыстории своего романа. Возможно, причиной станет двойственность их положения, ведущая к неуверенности в себе.
Водолей
Сегодня Водолеям советуют ценить маленькие радости и приятные минуты, которыми сопровождается свидание. Это поможет найти что-то хорошее не только «здесь и сейчас», но и в сложных затяжных ситуациях, помогая не драматизировать положение вещей и при любых перспективах надеяться на лучшее.
Рыбы
Сегодня у Рыб по-настоящему хороший день и пропускать свидание звезды им категорически не рекомендуют. Некоторые Рыбы могут углубиться в мир своих романтических грез и идеальной любви, догадываясь, что в реальности ее не существует, но это их выбор, на который они имеют полное право.
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