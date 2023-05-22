Выбираемся на природу — гороскоп на 23 мая

22 мая 2023 ГороскопыМарианна Басс

4-5 лунные сутки. День отдыха. Луна в Раке усилит домовитость, но не обязательно привяжет к реальности: можно уйти в виртуальный мир фей, эльфов и единорогов.

Фото: rambler