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Выбираемся на природу — гороскоп на 23 мая
22 мая 2023ГороскопыМарианна Басс
4-5 лунные сутки. День отдыха. Луна в Раке усилит домовитость, но не обязательно привяжет к реальности: можно уйти в виртуальный мир фей, эльфов и единорогов.
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что можно подружить жизнь и фантазию через творчество: фударт, кулинарию, рукоделие, украшение дома и придомовых участков. Хорошо побыть на природе, окунуться в мир кино, живописи, музыки. Уместны романтические и семейные ужины, посиделки у воды, сентиментальные подарки в знак любви или родственных чувств. Очень сильны сегодня женские и семейные нужды, тяга к уюту и комфорту. Возможна тяга к сладостям, молочному, домашней выпечке, национальной кухне.
Овен
Сегодня Овнам советуют поддерживать уют в своем доме и чаще идти на компромиссы в общении с близкими людьми - другими словами, по возможности, превратить свою домашнюю жизнь в тихую гавань. Урегулированная частная жизнь поможет накопить силы для предстоящих работ или приключений. Уместны приятные обновления в быту. Приветствуется семейный обед или ужин, уступка или подарок домочадцам.
Телец
Сегодня Тельцам советуют ценить минуты гармонии и наслаждаться приятными моментами в общении с близким окружением. Стоит проявить в их адрес больше великодушия или просто интереса: это предупредит или смягчит будущие разногласия, добавит союзников. Особенно важно укрепить взаимные симпатии с нужными людьми Тельцам, чьи интересы связаны с общением, литературной работой или преподаванием.
Близнецы
Сегодня Близнецам день может принести приятные покупки или небольшие подарки от близких. У многих Близнецов будет возможность подключить к своим текущим делам дополнительный тайный канал дохода или влиятельное знакомство, благодаря чему они получат лишнюю выгоду или бонус. В этот день хорошо покупать продукты, вещи для дома и семьи. Вероятна тяга к сладкому. Возможны траты под влиянием сентиментальности.
Рак
Сегодня Раки очень ценят комфорт. Делая выбор, они руководствуются преимущественно своими личными вкусами, прежде всего, эстетическими и кулинарными. Им трудно обойтись без любимых вещей, музыки, лакомств, красоты, любви и гармонии, а также без тех, кто разделяет их интересы. Многие Раки, особенно женщины, будут привлекательнее обычного. Иногда их желания будут противоречивыми и нестандартными.
Лев
Сегодня Львам советуют отдохнуть и повременить с любой инициативой. Если вы полны энергии, не испытываете проблем с деловой и физической формой, можно использовать этот день для пополнения душевных ресурсов: психологическое равновесие в период рисков и волнующих авантюр не менее важно, чем азарт. Неплохо провести время на природе, среди симпатичных или близких по крови людей.
Дева
Сегодня Девам советуют получать удовольствие от приятных сторон момента. В этот день можно рассчитывать на гармоничное общение с друзьями, родственниками, соотечественниками и любимыми людьми. Возможно, появятся новые единомышленники, вместе с которыми будет веселее учиться, путешествовать или адаптироваться к новым условиям. Хорошие эмоции этих суток помогут с надеждой смотреть в будущее.
Весы
Сегодня для Весов сюжеты этого дня не то чтобы неприятны, но неоднозначны. Многие Весы окажутся в забавной или двойственной ситуации, где их самочувствие будет в большой степени определяться чувством юмора. Их решения и вкусы могут быть противоречивыми. Некоторым Весам придется применить в непривычной сфере свой эстетический или дипломатический дар. Возможна финансовая или моральная поддержка от друзей.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов есть источник надежды, удачи или душевной гармонии, который поднимает им настроение и помогает поддерживать веру в лучшее. Звезды советуют не откладывать шаг, направленный на смягчение и примирение, например, на восстановление отношений с любимым человеком или супругом. Хороший день для развития взаимовыгодных контактов с покровителем или учителем, с человеком издалека.
Стрелец
Сегодня Стрельцам не стоит ждать полного душевного равновесия, покоя и безмятежности, но они могут рассчитывать на то, что любые их переживания будут чем-то смягчены. Возможно, подоспеет материальная помощь либо удастся опереться на близких людей, получить от них весть, подарок или сочувствие. Но придется приготовиться к неоднозначности ситуации, особенно, если дело касается любви или денег.
Козерог
Сегодня для Козерогов условиями гармоничного отношения с миром и отдельными людьми будут чуткость и дипломатичность. Большую роль сыграет умение представителей этого знака избегать щекотливых двойственных ситуаций и ровно реагировать на шутки. Не стоит подчеркивать остроту прежних разногласий в доме, браке или романтических отношениях, чтобы ненароком снова не разбудить былой вулкан страстей.
Водолей
Сегодня Водолеям не стоит забывать о магической власти приятных мелочей и деликатных знаков внимания, а также о позитивной роли отдельных забавных моментов, разбавляющих скучные будни. Именно они способны ускорить процесс выздоровления или снять лишний страх перед лечением, дать силы для наведения порядка или выполнения рутинных процедур, снизить раздражительность в быту, на работе или в дороге.
Рыбы
Сегодня Рыбам советуют запланировать полноценный отдых или что-то очень приятное. Помня о заданных сроках или правилах, которых никто не отменял, в эти сутки можно слегка от них отойти, позволить себе расслабиться, пофантазировать, поимпровизировать. Это хороший день для романтического свидания, общения с близкими людьми и для погружения в хобби, не требующее чрезмерных энергозатрат.
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