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Держим деньги под контролем — финансовый гороскоп на 25 мая
24 мая 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня нам стоит следить за покупками — можем потратить лишнее.
Фото: 9111.ru
Наш гороскоп поможет принять меры для успешного преодоления возможных трудностей или воспользоваться благоприятными возможностями, представленными в этот день.
Овен
Сегодня у Овнов в течение всего дня может наблюдаться напряжение в тех делах, которые, так или иначе, относятся к недвижимой собственности. Сделки по купле-продаже и оформлению аренды могут расстроиться. Не исключен материальный ущерб из-за поломок с электропроводкой и в жилищно-коммунальном хозяйстве. С осложнениями могут пойти дела в семейном бизнесе.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют быть осмотрительнее в отношениях с окружающими и не полагаться на достоверность информации, поступающей из конфиденциальных источников. При установлении деловых связей держитесь подальше от тех, кто причастен к теневой экономической деятельности. Торговцам рекомендуется быть осмотрительнее при расчетах с покупателями — есть риск обсчитаться или быть обманутым.
Близнецы
Сегодня у Близнецов возрастает вероятность финансовых потерь в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Возможно внезапное отключение электричества, поломка офисной техники, задержка банковских платежей по непонятным причинам. Любые виды групповой деятельности могут привести к убыткам. Поэтому отдавайте предпочтение индивидуальной деятельности.
Рак
Сегодня Ракам непременно захочется проявить инициативу и в принятии решений опираться исключительно на свои личные представления. Однако ваше начальство может иметь другое мнение и может расценить ваше поведение как недопустимое самоуправство. По мере возможности лучше ограничить контакты с начальством.
Лев
Сегодня у Львов многие важные дела могут происходить неявно или будут связаны с закулисной деятельностью. В течение дня у вас может возникнуть ощущение, что вашу активность кто-то пытается затормозить или ограничить. Не исключены проверки вашей работы со стороны фискальных властей. Также могут активизироваться тайные недоброжелатели.
Дева
Сегодня Девам в этот день не рекомендуется заниматься коллективной деятельностью: обсуждать с единомышленниками планы дальнейшей совместной работы, проводить учредительные и отчетные собрания акционерного общества. Игроки на товарной бирже рискуют понести крупные убытки при заключении сделок. Отдавайте предпочтение такой работе, которая может укрепить стабильность и даст предсказуемый результат.
Весы
Сегодня у Весов этот день может быть связан с множеством мелких трудностей и препятствий. Возможно, внешние обстоятельства сейчас сложатся неблагоприятно для вашей работы, и вам придется прилагать гораздо больше сил и времени для получения результата. Деловые партнеры могут выступить в качестве ваших оппонентов. Также может быть проблематично о чем-то договориться с руководящими работниками.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды не советуют заниматься рекламной раскруткой бизнеса. Деньги, вложенные в рекламную кампанию, участие в презентации, выставке-продаже могут не принести желаемой отдачи. Не исключены конфликты с коллегами и служебные расследования. Не рекомендуется браться за излишне сложную и трудоемкую работу, поскольку вашей квалификации может оказаться недостаточно.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды не рекомендуют заниматься рискованными финансовыми операциями. Возможны ошибки и сбои при проведении банковских платежей по безналичным расчетам. Воздержитесь от крупных покупок в интернет-магазинах. Любой спекулятивный бизнес сейчас может понести убытки из-за непредсказуемости в курсах валют.
Козерог
Сегодня Козерогам, возможно, будет сложнее находить взаимопонимание со своим основным деловым партнером. Это тем более вероятно, если у вас общий бюджет, и вы совместно пользуетесь арендуемой площадью. Возможны споры по поводу того, как и куда этот бюджет расходуется. Поиски помещения под аренду могут завершиться безрезультатно.
Водолей
Сегодня Водолеям, чья работа связана с частыми поездками и контактами, возможно, придется в течение дня столкнуться с множеством препятствий и неувязок. Особенно трудно будет тем, кто вынужден будет заниматься оформлением деловых бумаг. Не исключено, что вам придется столкнуться с бюрократическими проволочками. Старайтесь не отвлекаться на посторонние вопросы и разговоры — это может привести к большой потере рабочего времени.
Рыбы
Сегодня Рыбам может оказаться весьма непросто удержать контроль над своими финансами. Возрастает вероятность внезапных незапланированных покупок, расходования денег на ремонтные нужды из-за технических сбоев и поломок. Рекомендуется практиковать более сдержанный и консервативный подход к делам. Цените фактор стабильности в своей работе.
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