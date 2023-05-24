Необходима небольшая изюминка — любовный гороскоп на 25 мая

Сегодня нам нужно привнести в отношения что-то новенькое.

Наш гороскоп отметит ключевые сферы жизни, которые могут быть затронуты в течение дня, а также укажет наиболее благоприятные и вызывающие осторожность временные периоды.

Овен

Сегодня Овнам не стоит слишком доверять своим любовным желаниям, особенно появившимся внезапно и оказавшимся навязчивыми. Сегодня им лучше не принимать за чистую монету поведение тех, кто им нравится: не исключено, что это лишь игра, за которой есть что-то другое или скрывается пустота.

Телец

Сегодня Тельцов день держит в психологическом напряжении. Может быть сильно задето их самолюбие. Очень многие Тельцы, несмотря на препятствия, продемонстрируют упрямство и продолжат верить в свои безграничные силы. Даже столкнувшись с большими сложностями, они не утратят надежды и азарта.

Близнецы

Сегодня Близнецам советуют отправляться на любовное свидание, если они не готовы столкнуться с приключением. Не исключено, что само свидание пройдет ровно, но те или иные внезапные помехи появятся на подступах к нему, например, в процессе согласования или по дороге к месту встречи.

Рак

Сегодня Ракам стоит помнить, что в этот день они могут неадекватно оценивать свои чувства и ситуацию в любовной игре. Многие Раки будут склонны ставить на кон больше, чем имеют, например, обещать своей пассии то, чего не смогут выполнить по разным причинам. Есть риск поддаться искушению, обольщению.

Лев

Сегодня Львы не желают останавливаться на достигнутом, из-за чего могут вести себя в любви несколько навязчиво и агрессивно. Возможно, сыграет роль их страстность или тяга к лидерству. Некоторых Львов в этот день ведут «темные» чувства: ревность, зависть или месть.

Дева

Сегодня Дев побуждают ввязываться в авантюры и время от времени действовать на грани своих возможностей. Например, играть роль, к которой они не предназначены в силу своей натуры. Звезды намекают, что рискованные приключения хороши лишь одномоментно, как легкая встряска.

Весы

Сегодня для Весов этот день может быть сопряжен и с яркими позитивными впечатлениями, и с приключениями, сюрпризами, волнениями. Отправляясь на свидание, они не всегда будут знать до конца, что их ждет. Некоторые Весы могут пребывать в шоке, открыв в своем партнере какие-то неожиданные качества.

Скорпион

Сегодня Скорпионов обстоятельства вынуждают руководствоваться не только своими чувствами, но и внешними эффектами. Многим Скорпионам придется громче или ярче заявить о себе, даже если это им претит. Возможна остроумная, но утомительная пикировка с партнером или публичная конкуренция с соперником.

Стрелец

Сегодня Стрельцы оправдывают свою славу людей с огненным темпераментом, так как на все реагируют бурно, включая мелочи. Часто они будут рассматривать сложный момент в личной жизни как занимательную игру, а драматизировать положение начнут для пущей выразительности, чтобы не было скучно.

Козерог

Сегодня Козерогов подталкивают к опрометчивым шагам в любви, на которые в обычных ситуациях они не решаются. Это подходящий момент для того, чтобы затронуть сложную тему или проявить смелую инициативу, но лучше делать это в стабильных отношениях, где есть базовое взаимопонимание.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды напоминают, что не все то золото, что блестит и не все то, чем кажется. Не всегда стоит верить демонстрации чужих чувств: часто это «дымовая завеса» и актерство. Возможна остроумная словесная пикировка, в которой оба партнера норовят задеть друг друга побольнее.

Рыбы