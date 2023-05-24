Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
Будем искрить крутыми идеями — гороскоп на 25 мая
24 мая 2023ГороскопыМарианна Басс
6-7 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Льва поддерживает креативный настрой и добавляет инертности, заставляя и дальше идти в направлении, заданном вчерашним вечером.
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что, возможно, захочется продолжить спор, попытаться выиграть в конкурентной борьбе, опасной игре или рекламной гонке, упрямо пойти наперекор авторитетам. В некоторых случаях такая настойчивость даст плоды, но стоит помнить о том, что энтузиазм сейчас не гарантия успеха. Велика вероятность осечки или сюрприза в самом начале дела. День может искажать мотивацию, искушать специфичными и нереалистичными желаниями. Возможны странные капризы у детей.
Овен
Сегодня для Овнов моменты везения сочетаются с моментами непредсказуемости. Желания могут исполняться не так, как задумывалось. Этот день может искушать нестандартными планами отдыха, яркими любовными или творческими фантазиями, дорогостоящими и не всегда реализуемыми в действительности. Родители-Овны в эти сутки могут чаще обычного сталкиваться с оригинальными неожиданными капризами своих детей.
Телец
Сегодня Тельцам трудно сменить курс: слишком сильным будет отзвук вчерашних событий. Части Тельцов предстоит задуматься о своем авторитете в семье, о способности противостоять идейным оппонентам и справляться со своим гневом. Некоторые Тельцы поймут, что поступили авантюрно и рискованно, погорячились. С непростой задачей столкнутся Тельцы, затеявшие ремонт или иное фундаментальное мероприятие.
Близнецы
Сегодня Близнецы не останутся без ярких впечатлений и неожиданных удачных моментов, получат шанс удержать равновесие и справиться с кризисом. Попутно они могут столкнуться с искушением, приключением, смешным или нестандартным случаем - особенно в дороге, в общении с иностранцами, с учителями, попутчиками, соседями, друзьями, детьми. Практичный настрой может не удержать их от случайной авантюры.
Рак
Сегодня Ракам лучше отложить рутинный шопинг: и его процесс, и результат могут стать для них сюрпризом. Не исключено, что вместо необходимых покупок немалые деньги будут потрачены на случайные прихоти, на развлечения, хобби или престижные модные аксессуары. В этот день легко ошибиться в игровом или финансовом прогнозе, проявив чрезмерный оптимизм и завысив предполагаемые показатели.
Лев
Сегодня Львы проведут день под впечатлением вчерашних событий, которые нередко будут для них источником воодушевления и раздражения одновременно. Одни Львы будут торжествовать дорого доставшуюся победу, другие нервничать из-за стартовой неудачи и пытаться срочно взять реванш. Звезды напоминают, что это лишь начало и впереди немало интересных поворотов, лучше поберечь свои силы для следующего рывка.
Дева
Сегодня Девам советуют быть осмотрительнее, например, сочетать авантюризм с оглядкой на свои истинные возможности. Увлеченность событиями может сподвигнуть на неверное решение, которое впоследствии будет трудно или невозможно реализовать без ущерба для своих интересов. Не будет лишней осторожность вдали от дома, в путешествии и в ситуации, подразумевающей активный контакт с иностранцами.
Весы
Сегодня Весам нужно быть авантюристами или экспериментаторами, день может склонить их к рискованному креативу или предложить увлекательное, но затратное хобби. Не все представители знака будут психологически готовы к таким нагрузкам, многие из них решатся на них лишь при наличии партнера или поддержки. Весам-родителям желательно уделить внимание своим детям или их друзьям, компании, учителям.
Скорпион
Сегодня Скорпионы проведут в напряжении, так как будут преследовать непростую цель или пытаться удержать свои позиции. Им может предстоять сложное собеседование или дискуссия с влиятельными оппонентами. Возможно, им придется ярче продемонстрировать деловые качества или артистизм, побороться за свои права или за детей, прорекламировать свой проект, поспорить с начальством или с друзьями.
Стрелец
Сегодня Стрельцам сулят те или иные приключения, но также звезды дают азарт и творческую энергию для преодоления препятствий. Чем необычнее обстановка или цель, тем сильнее их настойчивость в попытках добиться своего. Велика вероятность пережить авантюру в путешествии, столкнуться с проблемой при получении дополнительных услуг, с недоразумением в общении с иностранцами или международными службами.
Козерог
Сегодня Козерогам стоит помнить о высоких нагрузках этого дня. Любое действие или общение отнимет больше сил, чем предполагалось. Вместе с увлеченностью будет расти энергозатратность, легко оказаться на пределе своих сил. В эти сутки возрастают риски, увеличивается вероятность получить травму или пережить стресс. У родителей возможен непростой, но полезный разговор с детьми или их учителями.
Водолей
Сегодня для Водолеев, включенных в важную дискуссию, заинтересованных в собственной аудитории или активном развитии каких-то отношений, имеющих детей или воспитанников, важный день. А также для тех из них, кто вступил добровольно или поневоле в конкурентную борьбу, стал объектом чужих насмешек или грубых выпадов. Им важно учиться давать отпор, не приумножая число своих активных недоброжелателей.
Рыбы
Сегодня для Рыб день будет хлопотным. Возможно, придется решать какую-то специфическую задачу. Им стоит помнить, что нагрузки могут плохо отразиться на их самочувствии. Лучше избегать бесконтрольной увлеченности и проявлять дополнительный энтузиазм лишь там, где это идет на пользу главным планам (или на кону здоровье). Суета по пустякам может отнять силы, предназначенные для более важных дел.
Рамблер: последние новостиРисовая миска: ритуал, помогающий разбогатетьГороскоп на 25 мая 2023 года — Рамблер/гороскопыЛюбовный гороскоп на 25 мая 2023 года для каждого знака
Нравится 1
Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
Необходима небольшая изюминка — любовный гороскоп на 25 мая
Держим деньги под контролем — финансовый гороскоп на 25 мая
Харизма и чувство юмора: лучшие качества знаков зодиака
Приметы на 25 мая 2023 года: что нельзя делать в день Рябиновки
Астролог назвала цвета, которые заряжают дом энергией любви и денег
Женские имена, обладательницы которых отличаются особой жестокостью
Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
Рисовая миска: ритуал, помогающий разбогатеть
Как с помощью бытовой магии привлечь удачу в дом
Почему нельзя фотографироваться на кладбище