Будем искрить крутыми идеями — гороскоп на 25 мая

24 мая 2023 ГороскопыМарианна Басс

6-7 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Льва поддерживает креативный настрой и добавляет инертности, заставляя и дальше идти в направлении, заданном вчерашним вечером.

Фото: rambler

Нравится 1