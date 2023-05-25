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Во всем поможет чувство юмора — любовный гороскоп на 26 мая
25 мая 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня нужно чаще шутить с партнером или над ним.
Фото: favim.com
Наш гороскоп расскажет, какие события и влияния ожидаются в этот день, а также даст советы по поведению и принятию решений.
Овен
Сегодня Овнам советуют проявить последовательность и не сворачивать с выбранного пути, если недавно они проявили инициативу. Можно смело взять на себя роль лидера, если партнеру она не по нраву. Многим Овнам удастся развеселить своих любимых, избавить их от меланхолии или скуки.
Телец
Сегодня Тельцам стоит помнить, что в этот день они вряд ли примут взвешенное решение в сложной ситуации. Их может подвести собственная инертность, побуждающая упрямо держаться за свои идеалы, или коварная внешняя обстановка, постоянно напоминающая про недавние волнения и причину напряженности.
Близнецы
Сегодня Близнецам стоит рассматривать любовное общение как способ разрядить напряженность. С партнером (или в его присутствии) лучше не заводить серьезных бесед и речей на скучные житейские темы - уместнее улыбка, шутка или флирт. До наступления вечера можно реализовать небольшую оригинальную идею.
Рак
Сегодня Ракам советуют не ждать от романтической ситуации стандартных бонусов, к которым они привыкли: вероятность исполнения таких ожиданий мала. Сегодня уместна беспечная манера общения в духе игры или забавы. Не возбраняется легкая импровизация, но для нее могут требоваться средства.
Лев
Сегодня Львам важно самим отрегулировать свое настроение и поведение. Не стоит винить во всем партнера, пока моральное состояние оставляет желать лучшего. Если недавно случилась размолвка или произошло нечто непредвиденное, стоит на время разойтись «по разные стороны ринга» и остыть.
Дева
Сегодня Девам имеет смысл отказаться от любовных инициатив, так как они могут дать не тот результат, который им нужен. Если хочется поимпровизировать в личной жизни, не стоит делать это публично. В этот день возможно согласие со случайным другом и недопонимание с тем (той), кто любит по-настоящему.
Весы
Сегодня Весам не стоит отказываться от свидания, но лучше заранее смириться с сюрпризами, которые оно может принести. Некоторые Весы не столкнутся с критичными неожиданностями, но проведут время с любимым человеком в не совсем стандартной обстановке, которая значительно поможет взаимопониманию.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов полоса любовных сюрпризов или психологической напряженности закончится. Многим из них придется соответствовать заданному имиджу, подавляя свои чувства, демонстрировать всем уверенность и наигранный позитив, считаться с поведением соперника или капризами своей пассии.
Стрелец
Сегодня Стрельцы легко разруливают любые поверхностные недоразумения в своей личной жизни, а более глубокие проблемы часто сознательно игнорируют. Им могут быть недоступны или неинтересны психологические тонкости любовного взаимодействия, зато можно не сомневаться, что с ними будет весело.
Козерог
Сегодня у Козерогов любовные переживания отличаются яркостью и необычностью. Они могут испытать нечто вроде позитивного стресса. Обратная сторона волнений - душевный дискомфорт. Не стоит рассчитывать на рутинное предсказуемое свидание. Звезды советуют с благодарностью принять дар судьбы в любви.
Водолей
Сегодня Водолеям не стоит забывать о том положительном сценарии развития отношений, который сохраняется у них даже в самой напряженной ситуации. Если партнер ведет себя странно или агрессивно, стоит попробовать пробудить в нем лучшие чувства и напомнить ему, что он умеет быть другим.
Рыбы
Сегодня у Рыб обстоятельства не отвечают истинным любовным вкусам и часто предлагают им то, что не входит в круг их интересов, например, забавный случайный флирт вместо глубоких, стабильных и эмоционально наполненных отношений. Многим Рыбам будет недоставать легкости и чувства юмора.
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