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Не давим на партнера — любовный гороскоп на 27 мая
26 мая 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня нам не стоит навязывать свое мнение или задавать миллион вопросов второй половинке.
Фото: zberovski.ru
Наш гороскоп предлагает прогнозы и рекомендации для каждого знака зодиака, сосредотачиваясь на основных событиях и влияниях этого дня.
Овен
Сегодня Овнам придется считаться не только со своими желаниями, но и с внешними обстоятельствами. В общении с любимым человеком начнут играть большую роль мелочи, в том числе скрываемые. Бурные страсти могут на время утихнуть, но не стоит воспринимать это как потерю живого интереса.
Телец
Сегодня Тельцы могут смело излагать партнеру свое мнение: оно будет услышано. Это хороший день для переписки и личной встречи. Свободные Тельцы получат возможность расширить область поисков и надежду найти того (ту), кто идеально отвечает их интересам, романтическим, житейским и интеллектуальным.
Близнецы
Сегодня Близнецы станут внимательнее к деталям и принципиальнее в важных для себя вопросах. Они могут оказаться покладистыми в мелочах, но способны проявить осознанное упрямство там, где уступки кажутся им неуместными. Нежные чувства при этом могут отойти на второй план.
Рак
Сегодня Раки вполне успешно проявляют себя в романтическом общении. И красноречивыми, и сдержанными они будут оказываться именно в тот момент, когда это необходимо. Ракам, ищущим новых знакомств, лучше делать это через тематические сообщества, желательно обновленные или организованные с нуля.
Лев
Сегодня Львы начинают больше считаться с реальностью. Они смогут заметить то, что недавно пропускали в пылу страсти, азарта или гнева. Не исключено, что это заставит их задуматься о будущем и что-то для себя прояснить. Не стоит обсуждать свои сомнения с партнером, не собрав информацию.
Дева
Сегодня Девам важно заранее определить роль личной жизни в своих планах. Если она высока, стоит максимально компактно организовать свой день, чтобы осталось время для встречи с близким человеком. Придется учесть вероятность ограничений: возможно, из-за них свидание придется перенести на завтра.
Весы
Сегодня Весам придется вести себя чуть скромнее в личной жизни, отказаться от броского имиджа, активного флирта, рискованных авантюр. Звезды подсказывают, что для романтического свидания день не подходит. Лучше взять небольшую паузу, чем строить планы, питать надежды и столкнуться с разочарованием.
Скорпион
Сегодня Скорпионы думают не только о прошлом или настоящем своего романа, но и о его перспективах. Звезды советуют им не скрывать своих мыслей от партнера, интересоваться его мнением и уважать его ценности: именно это поможет сгладить разногласия и вместе посмотреть в одном направлении.
Стрелец
Сегодня Стрельцы вынуждены обратить внимание на нюансы отношений, которые обычно от них ускользают или ими игнорируются. Не исключено, что некоторым деталям романа они начнут придавать даже слишком большое значение. Аргументы практичности, долга и здравого смысла могут оказаться сильнее эмоций.
Козерог
Сегодня Козероги могут казаться своим партнерам холодноватыми, придирчивыми или чересчур дотошными. Часто именно любовь будет толкать их на подобное поведение — ведь они хотят знать о любимом человеке буквально все, начиная с его текущих политических взглядов и заканчивая тонкостями его прошлого.
Водолей
Сегодня Водолеи становятся прагматиками и лирические аргументы могут действовать на них в последнюю очередь. Не исключено, что в своих мыслях или на словах они станут чуть более скептичными и циничными, например, начнут рассматривать сексуальную жизнь лишь как вопрос здоровья.
Рыбы
Сегодня Рыбам не стоит уклоняться от общения с теми, кто им нравится, но с долей осторожности. В любом разговоре найдутся и сюжеты, которые можно обсуждать бесконечно, и потенциально проблемные темы, заставляющие ступать на скользкую почву. Определить такие зоны уязвимости придется самостоятельно.
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