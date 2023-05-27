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Меняем жизнь на 180 градусов — гороскоп на 28 мая
27 мая 2023ГороскопыМарианна Басс
9-10 лунные сутки. Сегодня расположение Луны в знаке Девы помогает сохранять связь с реальностью, даже если имеются сомнения и возникает путаница.
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что остается возможность найти нужную информацию или получить добрый совет, особенно утром. В список интересов могут попасть мягко действующие лекарства, лайфхаки по гигиене и домоводству, умеренные диеты, пищевые добавки, космецевтика, мелкая кухонная техника, эко-продукция для дома или повседневного обихода, а также гаджеты для здоровья и дополнения к прикладным компьютерным программам. Подходящий момент для мелких насущных трат. Возможна помощь от друзей или близких.
Овен
Сегодня у Овнов в центре внимания мелкие повседневные дела и связанные с ними контакты. Могут требовать контроля нюансы здоровья или питания. Это подходящий момент для шопинга: велика вероятность купить приятные мелочи для дома, нужные лекарства или продукты. Можно договориться с друзьями или родней о полезных услугах. Есть предпосылки для получения дохода или выравнивания материального положения.
Телец
Сегодня для Тельцов вплоть до ночи продлится благоприятная полоса и звезды советуют использовать ее с толком. В эти сутки можно отдохнуть, заняться не слишком обременительным и хлопотным хобби, получить удовольствие от приятных мелочей в личной жизни или от мелких находок в творческой области. Отдельное глубокое чувство удовлетворения способны доставить контакты с друзьями, родственниками или учениками.
Близнецы
Сегодня Близнецы проведут этот день комфортно и с пользой, если не станут рассчитывать на полную свободу или праздную беспечность. У большинства Близнецов на уме будут практические нюансы, например, покупки, деньги или планы питания. К счастью, сегодня даже рутинный шопинг можно превратить в познавательное интересное мероприятие. Велика вероятность найти нужные лекарства, продукты или товары для дома.
Рак
Сегодня для Раков день начнется с потока полезной информации, которая пригодится им сейчас или в будущем. Возможны хорошие вести, мелкие приятные находки. Многие Раки узнают что-то важное от соседей, друзей, попутчиков, справочных служб. Благодаря осведомленности будут комфортны поездки, результативнее поиски вещей, лекарств и материалов. Самые важные командировки и контакты предпочтительнее утром.
Лев
Сегодня Львы прагматичны, часто заинтересованы в конкретных вещах или услугах. Насущные нужды и доводы разума охладят их темперамент. Сегодня хорошо делать мелкие приобретения деликатного свойства, заниматься текущими платежами и взаиморасчетами, осваивать целевые финансовые средства. Возрастает вероятность удачной покупки медикаментов, диетических ингредиентов и вещей, полезных в хозяйстве.
Дева
Сегодня Девы могут спокойно следовать своим привычкам или убеждениям: это будет лить воду на их мельницу и давать им отличную опору в неясных ситуациях. Помимо собственных талантов и идеалов, многих представителей знака будут надежно поддерживать дружеские связи. Последнее обстоятельство особенно ценно для Дев, которые оказались вдали от дома, например, уехали учиться в другой город или страну.
Весы
Сегодня Весам советуют во всем придерживаться принципа скромности, разумности и умеренности. Не стоит активно стремиться к публичности. Желательно придерживаться врачебных рекомендаций и не пропускать важную информацию медицинского характера. Масштаб расходов сегодня зависит от целесообразности: не стоит жалеть средств на критически необходимое, но лучше не тратить деньги на пустяки.
Скорпион
Сегодня Скорпионы не всегда имеют возможность получить желаемое в полном объеме, но они могут рассчитывать на гармонию в мелочах, из которых складывается общая картина и которые добавляют им оптимизма. События этих суток не решат всех проблем сразу, но помогут сохранить и развить отдельные добрые тенденции на будущее: укрепить дружбу или симпатию, подтвердить намерения или имеющиеся права.
Стрелец
Сегодня Стрельцам предстоит удерживать фокус внимания на практических делах, планах и целях. Детали важно уложить в общую схему — лишь в этом случае они принесут максимальную пользу (или минимальный вред). Стоит учитывать и официальные, и неформальные мнения, приказы начальства, советы друзей и помощников: от этого может зависеть карьера, комфорт в быту или здоровье. Совещания эффективнее утром.
Козерог
Сегодня Козероги могут рассчитывать на подвижки в сферах, связанных с путешествиями или предметными исследованиями. Возможен интерес к медико-фармацевтической тематике или к последним событиям в научной среде. Звезды советуют собирать данные и пока не торопиться с конкретизациями, например, с выбором лекарства, врача или клиники. Приятной стороной этого дня может стать обмен личными симпатиями.
Водолей
Сегодня Водолеи погружены в детальные исследования и это добавляет им уверенности: если они и не нашли пока решение задачи, они на пути к нему. Водолеи, пытающиеся «замести под коврик» навязчивые мысли, в этот день могут испытывать состояние смутного беспокойства. Эти сутки располагают к практичности, позволяют вникать в критичные мелочи, помогают яснее видеть корень проблем или суть дела.
Рыбы
Сегодня Рыбам лучше ориентироваться на внешнюю обстановку и чужие мнения: чем адекватнее они оценивают действительность и чем больше открыты для разных мнений, тем объективнее будет картина в интересующей их сфере. Это позволит им минимизировать тайные опасения и сомнения, найти в ситуации положительные стороны или неожиданную подстраховку. К развитию вчерашней темы лучше возвращаться утром.
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