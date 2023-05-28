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Не предпринимаем лишних шагов — любовный гороскоп на 29 мая
28 мая 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня не стоит двигать отношения на новый уровень.
Фото: chitalnya.ru
Наш гороскоп расскажет, как планеты окажут влияние на настроение, эмоции, взаимодействие с окружающим миром и принятие решений в указанный день.
Овен
Сегодня для Овнов обстоятельства не спешат идти навстречу любовным планам. Не исключено, что лишь вечером появятся условия для романтического свидания или увлекательной любовной игры. Если в конце дня партнер изъявит желание встретиться, лучше «ловить момент», так как он или она может передумать.
Телец
Сегодня Тельцам обещают наибольшую свободу до наступления вечера: в утренние и дневные часы они смогут сами делать выбор и, если нужно, выдвигать свои условия. Вечернее время в этом отношении менее удачно: решения предстоит согласовывать, вести себя часто придется с оглядкой.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что им лучше перенести романтические мероприятия на вечернее время. К концу дня сложатся нужные внешние условия или появится та энергия, без которой любовная игра теряет смысл. Многие Близнецы, особенно майские, вечером сами проявят инициативу в личной жизни.
Рак
Сегодня Раки могут быть не до конца откровенными, но догадаться об их чувствах не составит труда. Многие Раки будут рады возможности набросить на свое общение с любимым человеком флер загадочности или возвышенной романтики. Им стоит помнить, что вечером делать это станет труднее.
Лев
Сегодня Львы поглощены повседневной рутиной, но вечером вновь готовы к любовным подвигам и приключениям. Порывам многих Львов, особенно рожденных в июле, будет обеспечен встречный интерес. Может завязаться активная, местами забавная игра. Стоит помнить, что партнер наверняка сильнее психологически.
Дева
Сегодня Девы могут пребывать в заблуждении относительно настроений или мотивов любимого человека. Звезды подсказывают им, что сейчас у них достаточно каналов информации для того, чтобы прояснить истину и рассеять свои подозрения. Не исключено, что развеять возникший туман помогут вечерние события.
Весы
Сегодня Весы могут пребывать в тайных сомнениях или быть вынуждены оставаться в тени по объективным внешним причинам. Однако в конце дня большинство Весов станет активнее - особенно, если увидит встречный активный интерес и творческую инициативу со стороны объекта страсти.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут спокойно пребывать в любовных мечтах, дорисовывая пробелы в картинах будущего при помощи своего богатого воображения или тонкой интуиции. В конце дня подобные мечтания будут отложены: обстоятельства потребуют конкретных шагов, часто артистичных или хитроумных.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды подсказывают, что основная часть этого дня дает пищу иллюзиям и вынуждает быть в отношениях деликатнее. Возможно, придется о чем-то умалчивать. Стрельцам, ожидающим от свидания ярких впечатлений, открытости и позитивной динамики, имеет смысл перенести его на вечер.
Козерог
Сегодня к Козерогам утром и днем обстоятельства добрее. В это время хорошо работает их интуиция, а в отношениях с любимым человеком сохраняется естественная гармония и эмоциональная близость. Несколько коварен вечер, но все будет хорошо, если Козерог точно знает, зачем играет и рискует.
Водолей
Сегодня Водолеям лучше не предпринимать важных шагов в своей личной жизни и довольствоваться лавированием в обстоятельствах. Вечером звезды советуют им как-то напомнить о себе любимому человеку: такой жест, если он не был явно враждебным, будет оценен сейчас или впоследствии.
Рыбы
Сегодня Рыбы склонны закрывать глаза на недостатки любимого человека, проблемные стороны ситуации или собственные промахи. Желание видеть мир в розовых романтичных красках не так уж плохо, но не стоит под их влиянием что-то менять и проявлять инициативу. Частично нарушить гармонию может вечер.
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Время рождения
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