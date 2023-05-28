Не предпринимаем лишних шагов — любовный гороскоп на 29 мая

Сегодня не стоит двигать отношения на новый уровень.

Наш гороскоп расскажет, как планеты окажут влияние на настроение, эмоции, взаимодействие с окружающим миром и принятие решений в указанный день.

Овен

Сегодня для Овнов обстоятельства не спешат идти навстречу любовным планам. Не исключено, что лишь вечером появятся условия для романтического свидания или увлекательной любовной игры. Если в конце дня партнер изъявит желание встретиться, лучше «ловить момент», так как он или она может передумать.

Телец

Сегодня Тельцам обещают наибольшую свободу до наступления вечера: в утренние и дневные часы они смогут сами делать выбор и, если нужно, выдвигать свои условия. Вечернее время в этом отношении менее удачно: решения предстоит согласовывать, вести себя часто придется с оглядкой.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что им лучше перенести романтические мероприятия на вечернее время. К концу дня сложатся нужные внешние условия или появится та энергия, без которой любовная игра теряет смысл. Многие Близнецы, особенно майские, вечером сами проявят инициативу в личной жизни.

Рак

Сегодня Раки могут быть не до конца откровенными, но догадаться об их чувствах не составит труда. Многие Раки будут рады возможности набросить на свое общение с любимым человеком флер загадочности или возвышенной романтики. Им стоит помнить, что вечером делать это станет труднее.

Лев

Сегодня Львы поглощены повседневной рутиной, но вечером вновь готовы к любовным подвигам и приключениям. Порывам многих Львов, особенно рожденных в июле, будет обеспечен встречный интерес. Может завязаться активная, местами забавная игра. Стоит помнить, что партнер наверняка сильнее психологически.

Дева

Сегодня Девы могут пребывать в заблуждении относительно настроений или мотивов любимого человека. Звезды подсказывают им, что сейчас у них достаточно каналов информации для того, чтобы прояснить истину и рассеять свои подозрения. Не исключено, что развеять возникший туман помогут вечерние события.

Весы

Сегодня Весы могут пребывать в тайных сомнениях или быть вынуждены оставаться в тени по объективным внешним причинам. Однако в конце дня большинство Весов станет активнее - особенно, если увидит встречный активный интерес и творческую инициативу со стороны объекта страсти.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут спокойно пребывать в любовных мечтах, дорисовывая пробелы в картинах будущего при помощи своего богатого воображения или тонкой интуиции. В конце дня подобные мечтания будут отложены: обстоятельства потребуют конкретных шагов, часто артистичных или хитроумных.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды подсказывают, что основная часть этого дня дает пищу иллюзиям и вынуждает быть в отношениях деликатнее. Возможно, придется о чем-то умалчивать. Стрельцам, ожидающим от свидания ярких впечатлений, открытости и позитивной динамики, имеет смысл перенести его на вечер.

Козерог

Сегодня к Козерогам утром и днем обстоятельства добрее. В это время хорошо работает их интуиция, а в отношениях с любимым человеком сохраняется естественная гармония и эмоциональная близость. Несколько коварен вечер, но все будет хорошо, если Козерог точно знает, зачем играет и рискует.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше не предпринимать важных шагов в своей личной жизни и довольствоваться лавированием в обстоятельствах. Вечером звезды советуют им как-то напомнить о себе любимому человеку: такой жест, если он не был явно враждебным, будет оценен сейчас или впоследствии.

Рыбы