Задаем больше вопросов — гороскоп на 30 мая

29 мая 2023 ГороскопыМарианна Басс

11-12 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Весов приглашает к активному сотрудничеству, в том числе с конкретными людьми.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что это прекрасный день для взаимопомощи, игр и равноправного партнерства. Повод для контакта найдется даже там, где намечаются непреодолимые разногласия или нет полной гармонии. Несмотря на возможные размолвки, придется согласовать свои действия супругам, представителям одного клана или команды. Для целевых совместных акций лучше выбрать первую половину дня. Чем ближе вечер, тем сложнее будет действовать сообща, начнет чаще напоминать о себе несовпадение эстетических вкусов или бытовых привычек. Овен Сегодня Овнов приглашают к активному сотрудничеству и парной работе. Он хорош для участия в командных играх и для развития партнерских отношений. Он делает актуальнее супружеские связи и вынуждает задействовать их даже при наличии очевидных разногласий, например, многим брачным парам, несмотря на бытовые, денежные или иные размолвки, придется работать сообща ради интересов своих детей. Телец Сегодня Тельцам советуют сделать упор на партнерство или на обмен услугами. Чтобы не иметь лишних проблем, в этот день важно ладить с другими людьми и считаться с требованиями этикета. Не стоит выбирать эти сутки для мероприятий, где вы рассчитываете быть проводником «истины в последней инстанции». Придется смирить свои амбиции, если требуется домашняя или иная техническая поддержка. Близнецы Сегодня Близнецам обещают прилив креативной энергии и советуют не раздумывая дать ей ход: жизнь сразу заиграет яркими красками, уйдут раздражение и скука, найдется поле для самовыражения. В зависимости от личных вкусов и сложившейся ситуации, в этот день можно направить силы на бизнес, спорт или игры, проявить больше предприимчивости в делах сердечных или активно провести время с детьми. Рак Сегодня от Раков требуют стать командными игроками и частично поступиться своими вкусами ради чужого блага. Многие Раки столкнутся с такой ситуацией дома, например, будут вынуждены помочь близким, пойти на соглашение в браке или внести свою лепту в работы на общей территории. Сегодня неуместна излишняя обособленность в играх и в бизнесе, предпочтительнее сотрудничество. Лев Сегодня Львам обстоятельства не гарантируют стопроцентного успеха, но дают им возможность проявить себя. Многие представители знака не раздумывая ухватятся за подвернувшийся шанс и будут правы: как только они проявят минимальную активность, появится нужная им отдача. Это хороший день для совместных работ и участия в активных мероприятиях, например, коллективных или партнерских деловых акциях. Дева Сегодня Девам советуют поставить на первое место согласование интересов. В зависимости от внешней ситуации и личных целей, это может быть баланс финансовых возможностей в семье или партнерстве, распределение ролей в работе или поиск другой точки равновесия. Условием прогресса может стать уравновешивание прав или обязанностей, уточнение материального вклада в совместный проект или шопинг. Весы Сегодня Весам лучше не сидеть без дела: эти сутки дарят им энергию, долю удачи и поощряют их действовать в своих интересах, не ущемляя чужие. Несмотря на эмоциональный дискомфорт или скромный материальный успех, есть шанс получить неплохие результаты. Этот день подходит для сотрудничества с человеком издалека, особенно с финансовым акцентом (например, для ведения дел с зарубежным спонсором). Скорпион Сегодня Скорпионам не советуют афишировать свои действия и «выносить сор из избы». Стоит тщательнее соблюдать условия договора и законы чужого сообщества. Это не тот момент, когда стоит идти к своей цели в одиночку. Возможно, придется побыть в тени и ограничиться тайным маневром вместо открытой инициативы. Многим Скорпионам придется выступить в роли помощников, вторых партнеров, дублеров. Стрелец Сегодня Стрельцам стоит отдать дань коллективным интересам, принять участие в мероприятии или неформальной акции. Подходящий момент для командных действий и тренингов, для поиска помощников и партнеров. Самое время размяться и развеяться Стрельцам, которых обстоятельства в чем-то системно ограничивают и контролируют, привязывают к дому, офису, удаленному объекту или закрытой территории. Козерог Сегодня для Козерогов усилия должны быть явно или косвенно направлены на достижение их цели. Не исключено, что таких целей будет несколько. Ради еще одного шага по направлению к ним многие Козероги будут готовы на креатив или на умеренный риск. Им стоит быть осмотрительнее, чтобы ненароком не связаться с неподходящими людьми. Важные условия успеха - чувство меры и умение сохранить взаимную симпатию. Водолей Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что им не стоит робеть, долго раздумывать и откладывать свой ход. Сомневающиеся Водолеи могут смело подхватывать чужую инициативу: день позволяет поработать на сотрудничество даже на фоне размолвок и создает предпосылки для плодотворного партнерства. Не стоит думать слишком много о глобальных разногласиях, если есть повод для слаженной игры «здесь и сейчас». Рыбы Сегодня Рыбам не стоит пассивно ждать развития событий, если ситуация близка к критической. В таких случаях звезды советуют не доводить до рокового момента и принять упреждающие меры. Вероятно, для этого придется в чем-то сымпровизировать. Стоит быть осмотрительнее, помогая домочадцу, партнеру или подопечному: возможно, ситуация вынудит использовать не самые экологичные инструменты или методы.