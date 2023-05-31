Слушаем сердце — любовный гороскоп на 1 июня

Сегодня нужно опираться не на логику, а на чувства.

Овен

Сегодня Овнам будет сложнее справляться со своими страстными порывами. Поддавшись чувствам, они рискуют утратить ощущение меры, стать авантюристами и перейти опасную черту. Многие представители этого знака, будучи влюбленными и вовлеченными в игры романтического характера, станут очень ревнивыми.

Телец

Сегодня Тельцы могут оказаться нетерпимыми к недостаткам партнера, чересчур требовательными и настойчивыми, а также раздражительными, если их ожидания не совпали с реальностью. День усиливает риск раздоров и ревности, но их можно смягчить при наличии глубокой привязанности и совместных планов.

Близнецы

Сегодня Близнецам обстоятельства этого дня мешают быть романтиками. Многим из них по той или иной причине предстоит заниматься делами, не совместимыми с любовной идиллией. От любимого человека многие представители знака захотят не столько игры, веселья и демонстрации страсти, сколько сочувствия.

Рак

Сегодня Ракам дадут невидимую защиту в делах сердечных, если они заранее умерят ожидания и не станут требовать у Вселенной немедленного исполнения всех своих надежд. Причиной драматичных переживаний сегодня может оказаться прошлое. Чем меньше власти оно имеет, тем ровнее будут любовные отношения.

Лев

Сегодня Львы легко становятся игрушкой страстей. Большую опасность для них несут негативные воспоминания о прошлом: поддавшись их коварному влиянию, многие Львы способны начать язвить, мстить, искать реванша. Причиной проблем может стать неуживчивость, собственная или чужая ревность.

Дева

Сегодня Девам достаточно не поддаваться внешним влияниям, чтобы сохранять в своих личных отношениях ровную эмоциональную атмосферу. В общении с партнером важны обратная связь и доверие. Если он отмалчивается, дуется или страдает подозрительностью, стоит с ним поговорить и развеять его опасения.

Весы

Сегодня у Весов настроение может быть нестабильным. Вероятность негативных переживаний выше, если накануне для них были причины. Не все Весы будут готовы поддерживать игру, предложенную партнером. Тем, кто не в силах ее продолжать, лучше взять в общении перерыв под благовидным предлогом.

Скорпион

Сегодня Скорпионы реагируют на многое болезненно, неуравновешенны и ревнивы, могут «зеркалить» поведение партнера с плохими результатами для себя и для гармонии отношений. Лучший рецепт от размолвок — взять под контроль свои страсти, иметь терпение, быть верным своим планам и принципам.

Стрелец

Сегодня Стрельцам напомнят, что они не всесильны. Если сейчас их личная жизнь под контролем, то они не властны над прошлым, которое продолжает напоминать о себе. Им станет труднее оставаться естественными генераторами позитива в своих отношениях, возможны минуты одиночества и уныния.

Козерог

Сегодня Козероги могут оказаться в шаге от роковой черты, но перейдут ли они ее, сказать трудно. Многое решит их индивидуальный темперамент, а также степень их увлеченности любовной игрой. Осторожности добавит взгляд в будущее: если оно настораживает, типичный Козерог рисковать не будет.

Водолей

Сегодня Водолеям предстоит умело реагировать на вызовы своего партнера, радуя его обратной эмоциональной связью, но не поддаваясь на его возможные провокации. Любая ошибка будет мешать правильной расстановке ролей и выставлять в невыгодном свете. Если вы не уверены в себе, уклонитесь от встречи.

Рыбы

Сегодня Рыбам подсказывает истину их собственное сердце. Некоторым Рыбам покажется, будто они следуют исключительно плану и действуют по расчету, но подсказки разума будут согласованы с их чувствами. Благодаря этой опоре у большинства Рыб будет «иммунитет» против ненужных и опасных игр в любви.