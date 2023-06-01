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Эмоции будут править нами — гороскоп на 2 июня
1 июня 2023ГороскопыМарианна Басс
14-15 лунные сутки. Сегодня спадает суета и смягчается острота реакций, но сохраняется даруемая Луной в Скорпионе эмоциональность.
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что обсуждать финансовые новости, заниматься темой долгов, налогов, страхования и наследства лучше в первой половине дня. Возможен дружеский разговор, неожиданный поворот диалога. Вечер сулит смягчение проблем, прощение долгов и обид, но также и успокаивающий самообман. Возрастет потребность в отдыхе, в любви и понимании. Полезно пребывание у воды, погружение в мир музыки. Настанет мистическое и «магическое» время, возможны возвышенные или чувственные переживания, а ночью яркие сны.
Овен
Сегодня Овнов могут волновать финансы и налоги, а также темы, вызывающие у них не слишком приятные эмоции или требующие секретности. Возможны контакты с представителями банковских, налоговых и страховых структур, новости в связи с материальным положением. В критичной ситуации маловероятно обострение: скорее всего, проблема будет улажена, например, появится шанс списать часть долга.
Телец
Сегодня Тельцам советуют не уходить от диалога: даже если он начат на негативной ноте, есть надежда на смягчение разногласий и получение удовлетворительного результата. Лучший ход - апелляция к эмоциям собеседника. Тельцам, имеющим авторитет и наделенным властью, стоит чаще проявлять снисходительность и доброту. Может состояться тайный разговор с другом. Возможен романтичный вечер.
Близнецы
Сегодня для Близнецов может стать необходимостью разговор, исследование или размышление на ту или иную насущную тему. Возможно, в центре внимания окажется материальный вопрос, питание или заработок. Не исключено, что будет сделано неожиданное открытие, подтверждающее прежние догадки и выводы. Многим Близнецам придется тайно поговорить с другом, обсудить деликатный нюанс с помощником или коллегой.
Рак
Сегодня для Раков события развиваются благоприятно. Многие Раки успеют поговорить с единомышленниками. Обсудив с ними новости и критичные темы, они начнут увереннее смотреть в будущее, получат советы практического или психологического плана. Вечером сложатся подходящие условия для любви, спокойного отдыха, занятий искусством и музыкой, погружения в виртуальные миры или в духовную жизнь.
Лев
Сегодня Львам предлагают найти что-то хорошее в любой ситуации, даже вызывающей у них негативные эмоции. Этому может поспособствовать известие или совещание. Есть шанс помириться с близкими. Если удача обошла стороной на житейском уровне, день позволяет «подняться над землей» и посмотреть на вещи с духовных позиций. Возможен соблазн найти утешение в мечтах, фантазиях, приятном самообмане.
Дева
Сегодня у Дев психологическая атмосфера вокруг нормализуется. В зависимости от ситуации, она может стать более дружелюбной или романтичной. Любые контакты принесут пользу. Возможны неожиданные новости издалека, добавляющие приятных эмоций. Целевые встречи, поездки, учебу и исследования лучше перенести на первую половину дня, а вечером немного разгрузить свой ум, дав больше пищи фантазиям и эмоциям.
Весы
Сегодня Весам советуют следить за финансовыми новостями, не уклоняться от обсуждения сложных вопросов, при необходимости погрузиться в более глубокое исследование волнующей их критичной темы. Итогом разговора или раздумий может стать удачное разрешение болезненной проблемы, снимающее как психологическое напряжение, так и бремя материальных обязательств. Возможно, будет прощен старый долг.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов обстоятельства сложатся благоприятно. Они получат награду, надежду или утешение. Может состояться диалог, поступить новость или оригинальное предложение. Возможен разговор с другом. Лучше отказаться от суеты и новых рисков. Вечер хорош для любви и не только: он позволит найти время для любимых спокойных удовольствий, восполнить резерв креативной энергии, поладить с детьми.
Стрелец
Сегодня Стрельцам предлагают наслаждаться приятными сторонами своего вынужденного одиночества или близким общением: дружеским, семейным, любовным. День хорош для приватных бесед с исповедальной ноткой, для погружения в эмоциональные и духовные тонкости, в мечты и воспоминания. Дадут пользу и разговоры на практические насущные темы, связанные с работой, здоровьем, деньгами или питанием.
Козерог
Сегодня Козерогам день позволит спокойнее смотреть в будущее. Некоторым Козерогам он предложит приятные фантазии и хорошие воспоминания, дающие утешение или надежду. Возможны удачные переговоры, финансовые подвижки, оригинальные предложения. Но лучшие дары этого дня - не материальные, а эмоциональные и духовные. Могут получить особую ценность вести от старых друзей, подтверждения любви и симпатии.
Водолей
Сегодня Водолеи могут не бояться осложнений, но им не стоит целиком терять осторожность, особенно под влиянием приятных расслабляющих эмоций или материальных даров, усыпляющих их бдительность. Хорошие стороны этого дня смягчат симптомы, но не решат проблему в корне: не дадут гарантий покоя и успеха, не избавят от продолжения конкуренции и роста неприязни. Может потребоваться разговор, совещание.
Рыбы
Сегодня у Рыб есть источник веры, надежды или приятных эмоций, который может находиться как рядом с ними, так и вдалеке. Возможны мечты о других странах, далекой любви. Некоторые Рыбы будут жить в мире своих идеалов и фантазий. День хорош для романтики, отдыха, духовной жизни, музыкального и художественного творчества. Он может решить часть денежных проблем и принести вести из-за рубежа.
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