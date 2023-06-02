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Новый виток романа — любовный гороскоп на 3 июня
2 июня 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня звезды на нашей стороне и будут помогать нам передвинуть любовь на новый уровень.
Фото: mykaleidoscope.ru
Наш гороскоп расскажет о возможных событиях, эмоциональном состоянии, взаимоотношениях и финансовом благополучии для каждого знака.
Овен
Сегодня Овнам советуют повиноваться своей истинной натуре и выбирать для свидания атмосферу, в которой они будут чувствовать себя максимально естественно, получат поле для игры и активности: как ничто другое, это повысит их привлекательность. Можно блеснуть спортивным или деловым талантом.
Телец
Сегодня Тельцам придется выбрать линию поведения, отталкиваясь от обстоятельств. Многие Тельцы окажутся в переходной для себя фазе и будут не совсем уверены в своих чувствах. Выбор места встречи и стиля игры им стоит доверить партнеру, он сориентируется в обстановке намного лучше.
Близнецы
Сегодня Близнецы не склонны до конца раскрывать свои карты в любви и доверять партнеру всецело, но они примут вызов и с долей осторожности включатся в предложенную игру. Многие Близнецы не только утолят в ней свой романтический или «спортивный» интерес, но и получат бонус в виде ценной информации.
Рак
Сегодня для Раков важны детали: они подскажут им, как строить дальнейшие отношения с обьектом симпатий (особенно если он является представителем чужой культуры или жителем другой страны). При этом может отчасти пострадать та идеальная картина, которую они уже создали в своих мечтах.
Лев
Сегодня Львы получат карт-бланш на инициативу и азартно наверстают упущенное. Часто они будут руководствоваться принципом «вижу цель, не вижу препятствий», но многим представителям знака также доставит удовольствием сам процесс любовной игры, независимо от ее практического результата.
Дева
Сегодня Девы могут столкнуться с загадочной преградой на пути к сближению с любимым человеком. Это может быть холод, дистанция, недоверие. Чтобы взломать лед, придется подойти к задаче творчески. Возможно, удастся рассмешить пассию или пробудить в ней теплые чувства благодаря нешаблонному трюку.
Весы
Сегодня Весам советуют не расстраиваться, если в своих любовных планах они столкнутся с барьером. Инициативу лучше делегировать партнеру: он легко и непринужденно сманеврирует в затруднительных обстоятельствах и ловко устранит препятствие к приятной встрече, которое казалось безнадежным.
Скорпион
Сегодня Скорпионов события этого дня могут увести в сторону от их истинных любовных предпочтений и надежд. Упорствуя в стремлении выиграть тот или иной бонус, им стоит отдавать себе отчет в уместности своего желания: не исключено, что правила игры меняются, маневр запоздал или не соответствует планам.
Стрелец
Сегодня Стрельцы не вполне свободны в выборе линии поведения. Поле их любовных маневров ограничено. Вероятность жестких рамок выше, если свидание планируется дома или в официальной атмосфере. Гораздо больше свободы ожидается «на воле» — на природе, в игровой или творческой обстановке.
Козерог
Сегодня Козерогов отговаривают от активности, но советуют им заранее просчитывать возможные варианты событий. В противном случае даже невинная авантюра может принести определенные неприятности, например, заставить выйти в отношениях за изначально поставленные себе рамки.
Водолей
Сегодня Водолеев обстоятельства приглашают побыть романтиками. В общении с любимым человеком им стоит стать чуть лояльнее. Звезды советуют отвлечься от драматичных сторон любовной игры или превратить их в шутку: возможно, это станет началом нового витка романа или сгладит некоторые противоречия.
Рыбы
Сегодня у Рыб романтика спорит с осторожностью, скромностью или скепсисом относительно дел сердечных. Они могут быть скованы своим официальным статусом или сомневаться в себе по неким тайным личным причинам. Не исключено, что они откажутся от свидания или не примут адресованный им знак внимания.
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