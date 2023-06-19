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Доверяем интуиции — любовный гороскоп на 20 июня
19 июня 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня наш внутренний голос подскажет, что говорить и делать в любви.
Фото: seminar-beauty.ru
Наш гороскоп расскажет, как добиться успеха в любви.
Овен
Сегодня Овны на протяжении всего дня могут оставаться впечатлительными и мнительными, а порой и раздражительными (особенно, если рождены в середине апреля). Это день, когда они поневоле демонстрируют партнеру не силу, а слабость, например, не лучшие бытовые привычки или скрытые недостатки.
Телец
Сегодня Тельцам день помогает забыть о сложностях их любовной истории. Эмоциональная гармония может казаться истинным положением дел и создать иллюзию отсутствия каких-либо разногласий в романтическом союзе. Приятная мечта о будущем или память о незабвенном прошлом может заслонить картину настоящего.
Близнецы
Сегодня Близнецы проведут день на перепутье, в сомнениях или в «подвешенном» внутреннем состоянии. И хотя это вряд ли отразится на их чувствах к любимому человеку, особой активности в его сторону они могут не демонстрировать. Не исключено также, что свидание будет отложено по внешним причинам.
Рак
Сегодня Раки остаются в любви идеалистами. Они пытаются найти общепризнанный идеал или следовать собственным представлениям об идеальной любви. Многие Раки будут упорно закрывать глаза на истинное положение вещей в своей личной жизни и одерживать мнимые любовные победы в своем фантазийном мире.
Лев
Сегодня Львам лучше воздержаться от романтической инициативы, повременить с важным для себя свиданием. Чем драматичнее развивается любовная история, тем больше оснований сдержать свои порывы до следующего дня. Дружные пары могут спокойно провести эти сутки вдали от суеты, например, на природе.
Дева
Сегодня Девам стоит настроиться на взаимопонимание с любимым человеком, достигаемое без лишних слов. Часто в таком стиле общения будет нуждаться партнер, а Девам придется к нему подстроиться. Не исключено, что вплоть до ночи в отношениях сохранится атмосфера загадочности и ощущение интриги.
Весы
Сегодня Весам и их пассиям обстоятельства мешают играть в любимые игры. У одного или обоих партнеров возможны причуды и моменты душевной ранимости, порождающие неожиданные обиды и домыслы. В долгих отношениях может напомнить о себе трудное прошлое. Свободным Весам не стоит начинать новый роман.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут действовать, повинуясь своему чутью, либо положиться в своей личной жизни на судьбу и высшие силы. Часто эти «тонкие» источники информации будут подсказывать им не тактику суеты, а тактику сознательной пассивности: она даст неожиданный, но обнадеживающий эффект.
Стрелец
Сегодня Стрельцам день способен внушить и романтические расслабляющие приятные эмоции, и тайные негативные демотивирующие переживания. В обоих случаях это не прибавит им энергии и может обречь их план в личной жизни на неудачу. Лучшим решением будет повременить с инициативой до завтра.
Козерог
Сегодня Козерогам стоит помнить, что чутье имеет приоритет над логикой. Ориентируясь на привычки и настроения партнера, не стоит сбрасывать со счетов и собственные ощущения: это поможет правильно выстраивать постоянные отношения и выбирать верную линию поведения при новом знакомстве.
Водолей
Сегодня Водолеям день не даст ответов на волнующие их вопросы. Возможно, они будут напрасно ждать проявлений активности со стороны своего партнера или сами так и не решатся сделать шаг к нему. Звезды говорят, что это временная пауза и любовная история получит продолжение, но не сегодня.
Рыбы
Сегодня Рыбы интуитивно верно выбирают в любви линию поведения и грубая ошибка им вряд ли грозит. Одно из условий успеха сегодня — не опережать события, пусть все идет так, как получится. Любимый человек не станет посмеиваться над вашими эмоциями и охотно разделит ваши романтические фантазии.
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Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
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