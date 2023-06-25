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Легко совершить ошибку — финансовый гороскоп на 26 июня
25 июня 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня стоит контролировать все вокруг, чтобы серьезно не ошибиться.
Фото: novyefoto.ru
Наш гороскоп поможет читателям узнать потенциальные события и энергетику этого дня.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют решать все вопросы самостоятельно. Будьте осмотрительнее в деловых контактах с партнерами. Возможно, вы обнаружите, что кто-то из партнеров действует не в ваших интересах и допускает нарушение договорных обязательств. От новых контактов пока лучше воздержаться. Обязательно анализируйте поступающую информацию на предмет её достоверности.
Телец
Сегодня Тельцам не следует относиться к коллегам и подчиненным с точки зрения личных симпатий и антипатий. Старайтесь объективно оценивать людей, с которыми работаете. Пристрастные отношения могут только повредить вам в работе. Воздержитесь от высказывания критики в адрес коллег и деловых партнеров. Это не лучший день для участия в собраниях акционеров.
Близнецы
Сегодня Близнецам советуют не давать волю своим карьерным амбициям и научиться дисциплинированно исполнять поручения начальства. Сегодня это вам будет нелегко, поскольку вам будет казаться, что вы лучше знаете, что и как нужно делать.
Рак
Сегодня Раки могут столкнуться со сложными задачами, для успешного решения которых может не хватить квалификации. Это особенно относится к тем проектам, которые близки к своему завершению. Могут возникать неполадки при проведении ремонтно-строительных работ. Поэтому некоторые из запланированных на сегодня задач вы не сможете выполнить в положенный срок.
Лев
Сегодня у Львов день может быть связан с частыми осложнениями в делах. В зону риска попадают деловые контакты, поездки, торгово-закупочная и посредническая деятельность. Также этот день может быть отмечен повышенной вероятностью чрезвычайных происшествий, технических сбоев в работе электроприборов и компьютеров. Позаботьтесь о сохранении важных документов.
Дева
Сегодня у Дев могут осложниться дела, связанные с взаимоотношениями с начальством и деловыми партнерами. Это неблагоприятное время для личных инициатив. Любые ваши начинания могут сталкиваться с препятствиями. Возрастает вероятность конфликтных ситуаций и недоразумений с заказчиками, покупателями, клиентами. В связи с этим может снизиться уровень доходов.
Весы
Сегодня у Весов инициативы могут не найти понимания и поддержки со стороны коллег и подчиненных. Это особенно относится к тем, кто работает в совместных предприятиях, за границей, в рекламных и туристических агентствах, в транспортных предприятиях, связанных с внешнеэкономической деятельностью. Также будьте готовы к проверкам со стороны фискальных властей.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют сосредоточить внимание на традиционных видах деятельности, не связанных с финансовыми спекуляциями. Игрокам на фондовой бирже рекомендуется при первой же возможности фиксировать прибыль и не заключать крупных сделок. Не лучшее время для попыток что-либо усовершенствовать в своей работе. Лучше не трогать то, что пока нормально работает.
Стрелец
Сегодня Стрельцам, возможно, придется вносить коррективы в свои текущие планы. Это может быть связано с недобросовестным исполнением своих обязанностей деловыми партнерами. Это проблемное время для выполнения в срок запланированных работ. Строго контролируйте исполнение договоров. Будьте предельно внимательными к пожеланиям клиентов при выполнении услуг.
Козерог
Сегодня для Козерогов ключевым вопросом является умение конструктивно общаться с людьми и использовать деловые связи и информацию в своих интересах. Старайтесь не вступать в споры и дискуссии на темы, не имеющие прямого отношения к текущим делам. В зоне риска находятся отношения с коллегами по трудовому коллективу. Не следует делать коллегам критические замечания, даже если они допустили оплошность.
Водолей
Сегодня Водолеям может не хватить знаний для того, чтобы правильно инвестировать имеющиеся в их распоряжении финансовые ресурсы. Также это неблагоприятный день для финансовых спекуляций и оптовой торговли. Воздержитесь от обмена валюты во второй половине дня. Будет лучше, если вы сегодня сохраните имеющиеся финансовые ресурсы от растраты.
Рыбы
Сегодня у Рыб, озабоченных поиском дополнительных финансовых ресурсов, день может сложиться неблагоприятно. Возрастает вероятность ошибок при проведении финансовых операций. Это не лучшее время для подачи заявления в банк о получении ипотечного кредита. Могут осложниться вопросы с долгами. Если у вас просрочка по погашению кредита, то могут заблокировать вашу банковскую карту.
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