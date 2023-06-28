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Держим эмоции под контролем — гороскоп на 29 июня
28 июня 2023ГороскопыМарианна Басс
11-12 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Скорпиона способна разогреть до предела страсти и повысить любые риски.
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что даже официальный договор или точный расчет может не уберечь от осложнений. Возможно, придется пройти через кризис или стресс, столкнуться с нервирующим сюрпризом или срочно решить необычную задачу. День способствует эмоциональной возбудимости, вспышкам ревности и упрямства. Может появиться соблазн вести игру нечестно. Есть вероятность материального ущерба, проблем с долгами, налогами, кредитами, гонорарами. Опасны авантюры и эксперименты. Не лучший момент для сделки, открытия бизнеса, начала романа.
Овен
Сегодня Овны могут пройти через неординарную ситуацию, приключение или стресс. Возможно, в дело будут замешаны любовные переживания или муки творчества. Возрастет вероятность осложнений в бизнесе, в делах, связанных с совместным бюджетом, налогами и займами. К счастью, у большинства представителей знака будет достаточно энергии, смелости и упорства для преодоления (или предотвращения) кризиса.
Телец
Сегодня Тельцов звезды предупреждают о риске нештатных ситуаций в деловых и личных отношениях. Даже на фоне твердых договоренностей не исключены сюрпризы, взаимные счеты и отчаянные поступки, ставящие исход совместного проекта на грань провала. Вероятно обострение творческой и деловой конкуренции, семейной вражды. В делах сердечных разум может затмить ревность. Возможен нечестный ход с чужой стороны.
Близнецы
Сегодня для Близнецов день вряд ли будет спокойным. Многим Близнецам придется войти в авральный режим, заняться срочным, неприятным или рискованным делом. Возможны обострения недугов, возвраты прошлых проблем, хлопоты ради питомцев. Возрастет вероятность поломок, травм, разногласий. Некоторые Близнецы столкнутся с неприятностями, решив кому-то помочь. Это не лучший момент для устройства на работу.
Рак
Сегодня Раки будут чувствовать себя сравнительно стабильно и спокойно. Звезды подарят им базовую душевную гармонию и точку опоры в сложный момент. Даже столкнувшись с острой проблемой — деловым или творческим кризисом, стрессом в любви, финансовым сюрпризом, дружеской ссорой, - они сохранят присутствие духа. Поволноваться по-настоящему их могут заставить трудности детей.
Лев
Сегодня Львам звезды не обещают ровного течения событий. Возрастает вероятность семейных раздоров, деловых ссор. Причиной разногласий может стать жилье или совместная территория, тот или иной критичный ресурс. В этот день возможны любовные драмы, а в любых работах повышается риск травм. Многие Львы будут остро реагировать на отдельные нюансы, которые сейчас принимают близко к сердцу.
Дева
Сегодня Девам стоит учитывать напряженную обстановку этого дня, она способна создать препятствия на пути исполнения их планов. Велика вероятность осложнений и приключений на заранее выбранном маршруте, острых разногласий в спокойно начатой беседе, непредвиденных проблем при денежных переводах и в процессе сделок. Не исключены скрытые ловушки, скандалы в близком кругу. Лучше отложить несрочные дела.
Весы
Сегодня Весам советуют быть осторожнее в денежных делах, при ведении бизнеса, в вопросах распоряжения совместным бюджетом и ресурсами. Возможны дополнительные расходы. Могут обнаружиться оставшиеся от прошлого долги или возникнуть другие проблемы, связанные с материальной стороной дела. Не слишком удачными будут покупки, сделки: после всех треволнений можно потерять больше, чем приобрести.
Скорпион
Сегодня Скорпионам стоит быть готовыми к осложнениям. Возрастает риск разорвать отношения или провалить дело. Ни официальные, ни дружеские договоренности ничего не гарантируют, если в ход пошли оскорбленные чувства или ущемленные материальные интересы. Не исключено, что сами Скорпионы не смогут справиться с собственными эмоциями и создадут кризис своими руками. Стоит исключить новые начинания.
Стрелец
Сегодня Стрельцам стоит учесть, что этот день повышает риски и может внести в любой процесс лишние осложнения. Не стоит пускаться в приключения и эксперименты, включая любовные, во избежание негативных побочных эффектов. Стоит остерегаться интриг и коварных выпадов у себя за спиной. Источником беспокойства может стать встреча с прошлым, необходимость выплаты тех или иных долгов или исправления ошибок.
Козерог
Сегодня Козерогам советуют заранее найти для себя источник надежд или позитивных эмоций, чтобы создать заслон негативным переживаниям. От начинаний и бурной активности в этот день лучше отказаться, любое дело может обернуться лишними приключениями и расходами. Чревато включение в коллективные проекты, участие в делах друзей. Лучшая страховка от опасных порывов — прежний негативный опыт.
Водолей
Сегодня Водолеям стоит помнить, что любое приключение может выйти боком, и не рисковать без причин ни в деловых ситуациях, ни в частной жизни. Игра может вестись не совсем честно, есть риск создать себе проблемы на будущее. Брошенный вызов может быть ловушкой. Не лучший день для того, чтобы включиться в конкурентную борьбу, открыть партнерский бизнес, проявить инициативу, принять обязательства.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут столкнуться с существенной помехой на своем пути и воспринять ее довольно эмоционально. Но если их изначальный расчет был правильным (а часто так и будет), они могут надеяться на итоговый успех, хотя и не без оговорок. Многое в этот день будет зависеть от текущей работоспособности, от инструментов, помощников, оперативного сервиса, а также от собственной настойчивости и веры.
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