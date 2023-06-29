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Боремся за любовь — романтический гороскоп на 30 июня
29 июня 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня нам будет непросто: придется сражаться за отношения.
Фото: Кадр из фильма "Как сумасшедший"
Наш гороскоп подскажет, как стать еще ближе второй половинке.
Овен
Сегодня Овны способны «наломать дров», еще не остыв от недавних переживаний. По сравнению с ними вечерние события могут показаться менее важными и интересными, не исключен элемент естественного эмоционального выгорания. В тесном общении с любимым человеком не помешает однодневный перерыв.
Телец
Сегодня у Тельцов наиболее напряженной в отношениях станет первая половина дня. Не исключено, что продолжится вчерашняя ссора, сцена ревности или приключение. Искренняя любовь может выглядеть как вражда. Градус страстей спадет вечером, возможно, удастся отнестись к некоторым граням ситуации с юмором.
Близнецы
Сегодня у Близнецов лишь поддерживается накал любовных страстей, не давая гармоничного разрешения возникших противоречий. Вплоть до вечера не исключены метания и переживания из-за пустяков, особенно связанных с прошлым. Свидание, назначенное на конец дня, может принести разочарование.
Рак
Сегодня Ракам не стоит терять надежду, даже если ситуация в личной жизни остается крайне драматичной и игра идет «на грани». В зависимости от особенностей момента, велики шансы на успех, победу или примирение. Не исключено, что любимый человек сам сделает шаг навстречу, поддавшись влиянию прошлого.
Лев
Сегодня у Львов в личной жизни продолжит разворачиваться та или иная драма. Не исключены сцены ревности, старые обиды. Даже если все обошлось, любовная история может морально истощить. Вечер принесет новую приятную тенденцию в развитии романа, но лучше дать ей еще сутки на вызревание.
Дева
Сегодня Девам не обещают полного эмоционального комфорта. Утром могут быть свежи воспоминания о вчерашних событиях и сопутствующих им бурных эмоциях. Вечером не помешает заранее уточнить те рамки, в которых можно давать волю своим чувствам (скорее всего, их задаст партнер).
Весы
Сегодня у Весов картина любовных отношений вряд ли будет выглядеть идеальной. При этом утром они могут чаще сталкиваться с острыми проблемами своей личной жизни, а вечером со скрытыми и сглаженными. К счастью, это будут всего лишь детали, которые не смогут повлиять на взаимные чувства влюбленных.
Скорпион
Сегодня Скорпионам важно «продержаться» до вечера. Им пригодится контроль над своими чувствами, так как выражаться они будут не слишком гармонично. Если допущена одна роковая ошибка, не стоит добавлять к ней другие. В конце дня изменится настроение и появится новый взгляд на ситуацию.
Стрелец
Сегодня Стрельцам личная жизнь способна добавить переживаний, если в ней не все однозначно и прозрачно, например, в любовной биографии есть незакрытый сюжет или сомнительная страница. Возможны осложнения в романе, завязанном вдали от дома. Вечером для свидания может не быть настроения или условий.
Козерог
Сегодня Козерогам лучше не заводить новых романов и быть осторожнее, если подвернулся случай отыграться за былые страдания в любви. В гармоничных и стабильных отношениях многое зависит от собственного настроения: если оно оставляет желать лучшего, от тесного общения с пассией лучше отказаться.
Водолей
Сегодня Водолеев день может удержать от ошибок в любви интуиция или опыт, но им не стоит забывать, что они в зоне риска и могут стать жертвой манипуляций. Более здоровая атмосфера в отношениях начнет складываться вечером, но и тогда не повредит доля осторожности. Убедитесь, что вашими чувствами не играют.
Рыбы
Сегодня Рыбы готовы бороться за любовь, если считают ее настоящей. К вечеру их энтузиазм может остыть, из борцов за личное счастье они могут превратиться в пассивных идеалистов или стать чуть расчетливее. Возможно, они решат смириться с положением дел и закрыть глаза на отдельные недостатки романа.
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