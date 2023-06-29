Нейтрально для стрижки
ГороскопКалендарь стрижекЛунный календарьСтатьиСонникЗнаки зодиакаГаданияМужской гороскопЖенский гороскоп2023 годМоя картина дняСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСекс-гороскопКалендарь садоводаСолнечный календарьКитайский гороскопИменаКалендарь именинПриметыКалендарь приметРетроградный МеркурийДизайн человекаМобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь18+
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь
18+

Боремся за любовь — романтический гороскоп на 30 июня

29 июня 2023ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам будет непросто: придется сражаться за отношения.

Боремся за любовь — романтический гороскоп на 30 июня
Фото: Кадр из фильма "Как сумасшедший"

Наш гороскоп подскажет, как стать еще ближе второй половинке.

Овен

Сегодня Овны способны «наломать дров», еще не остыв от недавних переживаний. По сравнению с ними вечерние события могут показаться менее важными и интересными, не исключен элемент естественного эмоционального выгорания. В тесном общении с любимым человеком не помешает однодневный перерыв.

Телец

Сегодня у Тельцов наиболее напряженной в отношениях станет первая половина дня. Не исключено, что продолжится вчерашняя ссора, сцена ревности или приключение. Искренняя любовь может выглядеть как вражда. Градус страстей спадет вечером, возможно, удастся отнестись к некоторым граням ситуации с юмором.

Близнецы

Сегодня у Близнецов лишь поддерживается накал любовных страстей, не давая гармоничного разрешения возникших противоречий. Вплоть до вечера не исключены метания и переживания из-за пустяков, особенно связанных с прошлым. Свидание, назначенное на конец дня, может принести разочарование.

Рак

Сегодня Ракам не стоит терять надежду, даже если ситуация в личной жизни остается крайне драматичной и игра идет «на грани». В зависимости от особенностей момента, велики шансы на успех, победу или примирение. Не исключено, что любимый человек сам сделает шаг навстречу, поддавшись влиянию прошлого.

Лев

Сегодня у Львов в личной жизни продолжит разворачиваться та или иная драма. Не исключены сцены ревности, старые обиды. Даже если все обошлось, любовная история может морально истощить. Вечер принесет новую приятную тенденцию в развитии романа, но лучше дать ей еще сутки на вызревание.

Дева

Сегодня Девам не обещают полного эмоционального комфорта. Утром могут быть свежи воспоминания о вчерашних событиях и сопутствующих им бурных эмоциях. Вечером не помешает заранее уточнить те рамки, в которых можно давать волю своим чувствам (скорее всего, их задаст партнер).

Весы

Сегодня у Весов картина любовных отношений вряд ли будет выглядеть идеальной. При этом утром они могут чаще сталкиваться с острыми проблемами своей личной жизни, а вечером со скрытыми и сглаженными. К счастью, это будут всего лишь детали, которые не смогут повлиять на взаимные чувства влюбленных.

Скорпион

Сегодня Скорпионам важно «продержаться» до вечера. Им пригодится контроль над своими чувствами, так как выражаться они будут не слишком гармонично. Если допущена одна роковая ошибка, не стоит добавлять к ней другие. В конце дня изменится настроение и появится новый взгляд на ситуацию.

Стрелец

Сегодня Стрельцам личная жизнь способна добавить переживаний, если в ней не все однозначно и прозрачно, например, в любовной биографии есть незакрытый сюжет или сомнительная страница. Возможны осложнения в романе, завязанном вдали от дома. Вечером для свидания может не быть настроения или условий.

Козерог

Сегодня Козерогам лучше не заводить новых романов и быть осторожнее, если подвернулся случай отыграться за былые страдания в любви. В гармоничных и стабильных отношениях многое зависит от собственного настроения: если оно оставляет желать лучшего, от тесного общения с пассией лучше отказаться.

Водолей

Сегодня Водолеев день может удержать от ошибок в любви интуиция или опыт, но им не стоит забывать, что они в зоне риска и могут стать жертвой манипуляций. Более здоровая атмосфера в отношениях начнет складываться вечером, но и тогда не повредит доля осторожности. Убедитесь, что вашими чувствами не играют.

Рыбы

Сегодня Рыбы готовы бороться за любовь, если считают ее настоящей. К вечеру их энтузиазм может остыть, из борцов за личное счастье они могут превратиться в пассивных идеалистов или стать чуть расчетливее. Возможно, они решат смириться с положением дел и закрыть глаза на отдельные недостатки романа.
Рамблер: последние новостиЖенская сила по знаку зодиака, которая помогает твердо стоять на ногахГороскоп на 30 июня 2023 года — Рамблер/гороскопыФинансовый гороскоп на 30 июня 2023 года — Рамблер/гороскопы
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь
18+
Гороскопы
Общаемся с позитивно настроенными — гороскоп на 30 июня
Общаемся с позитивно настроенными — гороскоп на 30 июня
Гороскопы
Держимся в тени — финансовый гороскоп на 30 июня
Держимся в тени — финансовый гороскоп на 30 июня
Народные приметы
Приметы на 30 июня 2023 года: что нельзя делать в день молодого Ярилы
Приметы на 30 июня 2023 года: что нельзя делать в день молодого Ярилы
Зодиак
Топ-4 пар знаков зодиака, которые порождают опасный союз
Топ-4 пар знаков зодиака, которые порождают опасный союз
Зодиак
Какой у каждого знака зодиака цвет ауры
Какой у каждого знака зодиака цвет ауры
Зодиак
Безжалостные стервы по знаку зодиака, которые портят жизнь близким
Безжалостные стервы по знаку зодиака, которые портят жизнь близким
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь
18+
Зодиак
Женская сила по знаку зодиака, которая помогает твердо стоять на ногах
Женская сила по знаку зодиака, которая помогает твердо стоять на ногах
Гадания
Как встреча с бродячей кошкой может повлиять на судьбу
Как встреча с бродячей кошкой может повлиять на судьбу
Гадания
Как просить помощи у умерших близких, когда долги растут как снежный ком
Как просить помощи у умерших близких, когда долги растут как снежный ком
[object Object][object Object]