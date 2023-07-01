Доходы вырастут — финансовый гороскоп на 2 июля

Сегодня мы можем предложить деньги.

Наш гороскоп даст представление о том, какие вызовы или благоприятные ситуации могут появиться перед вами, и как использовать эту информацию для принятия осознанных решений и планирования своего дня.

Овен

Сегодня Овнам звезды советуют сосредоточиться на создании благоприятных условий для обмена информационными ресурсами. Благодаря возросшей коммуникабельности вы в любом вопросе найдете человека, который готов будет пойти вам навстречу. Удачно проходят короткие поездки, переговоры и консультации. Быстрым темпом идет обучение. Торговцы могут почувствовать ускорение товарно-денежного оборота.

Телец

Сегодня Тельцов может заключаться в умении сочетать предпринимательскую инициативу с практическим материальным подходом. Все ваши усилия должны быть направлены на конкретный результат, выраженный в заработанных деньгах – это главное условие успеха. Хорошее время для проверки своих идей на практике.

Близнецы

Сегодня у Близнецов могут усилиться предпринимательские способности и изобретательность. Направьте свою энергию на интенсивное сотрудничество с другими людьми, особенно из числа друзей и единомышленников. Рекомендуется заниматься перспективным планированием. Активнее используйте технические новинки в своей работе. Прислушивайтесь к интуиции при принятии решений.

Рак

Сегодня Ракам звезды советуют заниматься повышением своего профессионального уровня. Опираясь на это, вы сможете добиться больших результатов. Успешно идет освоение информационных компьютерных технологий. Отношения с вышестоящим руководством станут более гармоничными и доверительными. Если у вас есть желание, то можете найти себе дополнительную подработку.

Лев

Сегодня Львы смогут приблизиться к исполнению своих планов во многом за счет повышения уровня квалификации. Успешно проходит обмен опытом с единомышленниками. Хорошо посещать международные научно-технические выставки — это может открыть вам новые перспективы. Бизнесмены могут подписать выгодный контракт с поставщиком из другого региона или из-за границы.

Дева

Сегодня для Дев , занимающих руководящие должности и планирующих проведение реформ, очень ответственный день. Можно не только пересматривать структуру управления, но и делать кадровые перестановки. Любые перемены сегодня пойдут во благо и позволят повысить эффективность вашей работы. Смелее отказывайтесь от всего устаревшего, утратившего эффективности. Ориентируйте себя на обновление.

Весы

Сегодня Весам советуют сосредоточиться на расширении и укреплении делового партнерства. Если вы находились в переговорном процессе, то к концу дня велики шансы прийти к окончательным договоренностям. Положительные влияния дня особенно почувствуют юристы, судьи, рекламные агенты, курьеры, преподаватели. Другое позитивное направление связано с публичными выступлениями и просветительской деятельностью.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов удачный день для работы с механизмами и компьютерной техникой. Вы сможете разобраться в сложных устройствах, найти причину поломки механизмов и исправить их. Инженеры, изобретатели и рационализаторы преуспеют в техническом творчестве. Успешно могут поработать мастера сервисных центров по ремонту автомобилей и бытовой техники.

Стрелец

Сегодня Стрельцов призывают сосредоточить свои усилия на развитии и укреплении делового сотрудничества. Успешно идет работа в сфере услуг. Ориентируйте себя на максимально возможный учет пожеланий клиентов и тех людей, с кем вам приходится входить в деловое взаимодействие. Особенно преуспеют те, чьи профессии призваны привносить в жизнь людей радость, красоту и здоровье.

Козерог

Сегодня Козерогам удастся преуспеть в текущих делах. Этот день требует от вас не слов и теорий, а конкретных практических действий. Наведение порядка на рабочем месте, в деловых бумагах, инструментах – это одно из условий успеха. Важно правильно распределить рабочее время в соответствии с приоритетами. Хорошо пойдет работа, связанная с подготовкой отчетов и проведением инвентаризации движимого и недвижимого имущества.

Водолей

Сегодня у Водолеев , специализирующихся на торгово-закупочной деятельности, поездках или консультациях, этот день сложится благоприятно. Набирает обороты товарно-денежный оборот в торговле. Успешно решаются вопросы, связанные с логистикой и информационным обменом. Легко идет движение деловых бумаг и документов по инстанциям. Можно делать оптовые закупки товара и заниматься обменом валюты.

Рыбы