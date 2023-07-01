Думаем над каждым шагом — гороскоп на 2 июля

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1 июля 2023ГороскопыМарианна Басс
14-15 лунные сутки. Сегодня желательно сочетать энтузиазм с бдительностью, так как импульсы Луны в Стрельце могут завести на ложный путь.
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что возможны заблуждения, сентиментальность, идеализм. Особая осмотрительность рекомендуется в пути и в чужих краях. Пока не настал вечер, приветствуется активный образ жизни: он поможет снизить риск иллюзий и добавить что-то к вчерашним достижениям. Уместны занятия спортом, путешествия. В конце дня перемещение Луны в знак Козерога заставит даже завзятых романтиков стать реалистами и практиками. Вечером не помешает оценить общие перспективы и продумать конкретные планы на завтра.
Овен
Сегодня у Овнов есть запас энергии для интенсивной работы или активного отдыха, но он может иссякнуть к вечеру. Звезды советуют не откладывать планы на поздний час, чтобы не столкнуться с потерей интереса к делу или другой проблемой. Путешественникам и тем, кто находится вдали от дома, стоит учитывать вероятность скрытых проблем в чужих местах. Ближе к ночи полезно спланировать дела на завтра.
Телец
Сегодня Тельцы могут подстраиваться к обстановке, оставаться романтиками или искателями приключений. Можно позволить себе продолжение вчерашней авантюры, особенно, если она помогает расширению личных горизонтов. В конце дня к большинству Тельцов вернется природный прагматизм. На первый план выйдет системная программа на будущее, определенное мировоззрение или профессиональный долг.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что для активной фазы своего взаимодействия с другими людьми им лучше выбрать утро. Не стоит откладывать на вечер свидания, совместные дела, развлечения. Даже на фоне взаимной симпатии важно помнить о «подводных камнях» отношений, возможном лукавстве или скрытности в каких-то деталях. В конце дня напомнят о себе темы профессионального долга или безопасности.
Рак
Сегодня Ракам советуют не откладывать на вечер насущные хлопоты. Это особенно нежелательно, если накануне в них уже был взят бодрый темп: сохранить вчерашний энтузиазм будет гораздо проще утром и днем по горячим следам. В конце дня у многих Раков появится потребность в диалоге с конкретным собеседником, в предметном общении с определенной аудиторией, группой или официальной инстанцией.
Лев
Сегодня Львам звезды подсказывают, что их активности благоприятствует первая половина дня и советуют не подавлять свои импульсы. Если накануне был взят хороший старт, важно успеть развить инициативу. Романтические, деловые и другие начинания лучше не откладывать на вечер: в конце дня могут напомнить о себе производственные, бытовые или иные хлопоты, заботы о безопасности или нюансы самочувствия.
Дева
Сегодня Девы могут получать радость от жизни там, где оказались, но им стоит помнить о недостаточной ясности обстановки. От них могут что-то скрывать другие или они сами могут заблуждаться. Помешать увидеть истину им может иллюзия, расслабленность, сентиментальность. Вечер напомнит им о дисциплине, реальном положении дел, контрактных обязательствах, личных планах и принципах.
Весы
Сегодня для Весов наиболее позитивна первая половина суток. Именно в это время они могут рассчитывать на поддержку от друзей или партнеров, на согласие с любимым человеком или с детьми. Это лучшее время для активных занятий, продолжения вчерашних приключений или экспериментов. Закончить день на той же ноте многим Весам не удастся: им напомнит о себе домашний уклад или профессиональное расписание.
Скорпион
Сегодня Скорпионам стоит подумать прежде, чем проявлять активность. Основная часть дня приглашает к сомнительным авантюрам, пригодным лишь для решения конкретных срочных задач. Лучше не поддаваться искушению начать с нуля серьезный проект или сделать какой-то ответственный шаг. Приступать к продумыванию важных системных начинаний лучше вечером, отталкиваясь от оценки общих целей и перспектив.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов есть выбор между пассивным расслабленным состоянием и энергичными действиями. Звезды советуют выбрать второе, так как потакание своим тайным слабостям принесет куда меньше пользы и морального удовлетворения. Лучше использовать хорошие стороны ситуации, чем уходить в мир иллюзий. Вечером полезно проинспектировать свой бюджет и список текущих практических нужд.
Козерог
Сегодня Козерогам советуют отложить до вечера все плановые важные дела. Основную часть дня хорошо провести на природе или за активными, но не обязательными занятиями. Можно потешить себя иллюзиями. В случае кризиса не стоит тянуть с исправлением ситуации. В конце дня можно вернуться к ключевым пунктам своих планов, а также к своим системным принципам, базовым потребностям и привычкам.
Водолей
Сегодня Водолеи могут использовать день для сотрудничества, если они готовы подстраиваться под чужую инициативу и терпеть чужие странности. Это подходящее время для дел с уже проверенными людьми, но не с новыми партнерами. Вечерние часы могут склонить к уединению или к практичному фундаментальному мышлению, напомнить о профессиональном или другом прошлом, о работе, доме или здоровье.
Рыбы
Сегодня Рыбы подвержены старым мечтаниям и иллюзиям. Звезды советуют воздержаться от важных дел и ответственных решений до наступления вечера, что вовсе не означает полной пассивности. Если позволяет самочувствие, можно заняться повседневными текущими делами. В конце дня, наоборот, желательно отложить в сторону несущественные рядовые мелочи, чтобы заняться вплотную стратегическим планированием.
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