Думаем над каждым шагом — гороскоп на 2 июля

1 июля 2023 ГороскопыМарианна Басс

14-15 лунные сутки. Сегодня желательно сочетать энтузиазм с бдительностью, так как импульсы Луны в Стрельце могут завести на ложный путь.

Фото: rambler