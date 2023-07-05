Держим эмоции в ежовых рукавицах — гороскоп на 6 июля

18-19 лунные сутки. Основная часть дня располагает к активности, изобретательности, нервозности, упрямству, неуравновешенности, экстравагантным порывам.

Гороскоп на сегодня говорит, что будучи направленными в неверную сторону, эти качества могут осложнить отношения, завести в тупик, спровоцировать ссору или создать базу для проблем в будущем. Лучше заниматься завершением, а не началом проектов. Возможны срочные хлопоты в конце дела, напряженный финал игры, эксперимента или деловой акции. Ближе к ночи вступление Луны в знак Рыб погасит внешнюю активность и повысит чувствительность, может появиться ощущение одиночества или тяга к уединению.

Овен

Сегодня Овны могут быть втянуты в тот или иной коллективный процесс. Чтобы оставаться командными игроками, многим Овнам придется отвлечься от собственных дел и приятных планов либо найти компромисс между личными и общими целями. Основная часть дня обещает быть насыщенной. Ближе к ночи пропадет энтузиазм, придет усталость или появится уныние. Возможно, захочется тишины и одиночества.

Телец

Сегодня Тельцы склонны действовать по инерции и несколько увлекаться. Им желательно вовремя остановиться, иначе их благие порывы и добрые дела могут дать противоположный эффект, например, привести к ссоре вместо согласия. Звезды советуют быть осмотрительнее в экспериментах: если что-то пойдет не так, может не быть шанса исправить ошибку. Объективно оценивать ситуацию лучше поздним вечером.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут позволить себе продлить приключение или продолжить действовать в свободном стиле. В зависимости от взятого накануне курса, может успешно продолжаться игра, путешествие, деловая акция или флирт. Реализовать все оригинальные задумки лучше до вечера: в конце дня возникнут технические или психологические препятствия, сдерживающим фактором может стать контроль или чувство долга.

Рак

Сегодня Ракам лучше воздержаться от материальных вложений. Это не лучший момент для поиска новых друзей (зато можно воочию увидеть, как ведут себя в неординарный момент нынешние единомышленники). Не рекомендуется вступать в группы и включаться в коллективные проекты. Поздний вечер добавит стабильности, вернет моральную точку опоры, напомнит о плане или о системе профессиональных принципов.

Лев

Сегодня Львам рекомендуют аккуратнее реагировать на любые сигналы извне, будь то дружелюбный знак симпатии или враждебный неожиданный выпад. Особенно важно держаться в рамках разумного Львам, рожденным в середине августа: их излишне острая реакция может создать напряженность, которую будет трудно разрядить. К ночи может усилиться мнительность или тайный страх, важен контроль над эмоциями.

Дева

Сегодня Девам советуют не терять время и разбираться со срочными хлопотами незамедлительно, лучше до наступления вечера. Возможно, нервозность и суета отразятся на самочувствии, зато дело будет доведено до конца. Не затягивать работы особенно важно, если они ведутся в рамках планов и договоренностей: не исключено, что вечером придется дать кому-то отчет или пройти через контроль качества.

Весы

Сегодня Весов удача не покинет вплоть до вечера. До его прихода они могут смело продолжать вчерашние авантюры: даже если велики риски, прогноз в целом благоприятен. Удастся ловко закончить игру, успешно завершить эксперимент, получить творческий результат или пережить яркий момент в любви. В конце дня рекомендуется сбавить темп, вспомнить о расписании, порядке, долге, секретности, самочувствии.

Скорпион

Сегодня Скорпионам стоит быть внимательнее, чтобы не испортить полученные благодаря счастливому случаю хорошие результаты (или не внести дополнительную напряженность там, где дела идут неважно). Стоит исключить лишние начинания и действовать только по срочной необходимости, проявляя изобретательность. Если из-за бурных событий эмоции «вышли из берегов», вновь взять их под контроль поможет вечер.

Стрелец

Сегодня Стрельцам советуют не откладывать решение насущных задач и постараться уладить срочные дела еще до наступления вечера. Возможно, придется проявить творческий подход, помочь друзьям. В конце дня спадет суета или иссякнут идеи. Вероятно, позовет семейный или профессиональный долг, придется вернуться домой или в офис, или очутиться в уединении. Важно не закончить этот день в унынии.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит следить за ситуацией и контролировать те небезопасные спонтанные импульсы, которые могут возникнуть в связи с ней. Лучше исключить покупки и решения, кроме самых неотложных и необходимых. Не всегда стоит давать волю чувствам. Нежелательны любые начинания. В конце дня на смену спонтанным порывам может прийти осторожность, скепсис, меланхолия, пассивность.

Водолей

Сегодня Водолеев вплоть до вечера может сопровождать излишняя чувствительность или нервозность. Они могут быть непредсказуемы в своих инициативах и реакциях. Таким путем они способны сами создать себе проблемы в делах, в быту или в общении (особенно, если рождены в середине февраля). Стоит исключить любые начинания. Вечер заставит сократить или скрыть расходы, не будет лишним проинспектировать бюджет.

Рыбы

Сегодня Рыбам не стоит поддаваться коллективным влияниям без веской причины. Имеет смысл отложить плановые мероприятия и спонтанные старты. Не помешает осторожность в мелких работах и в людных местах. Давать оценку событиям и корректировать программу дальнейших действий желательно поздним вечером. Звезды рекомендуют поберечь здоровье, а перед сном исключить прилив негативных эмоций, пессимизма.