Давим на тормоз — гороскоп на 7 июля

Гороскоп на сегодня говорит, что утро может начаться с недомогания, тайного препятствия, туманных перспектив. Возможно уныние из-за отсрочки планов. Луна в Рыбах предлагает запастись долей смирения и пока заняться тем, что осталось доступным, обещая в этом поддержку, например, помощь от родственника, старого друга или доверенного лица. На фоне паузы в делах оживится память о прошлом. Темой дня может стать охрана секретов, прояснение сомнений. Возможно, придется провести часть дня в уединении, закрытом учреждении, темном помещении или на огороженной территории.
Овен
Сегодня Овнам звезды подсказывают, что в их делах настала небольшая пауза и им лучше взять в активной деятельности любого рода временный перерыв. Возможно, придется смириться с падением тонуса, повышенной мнительностью, одиночеством. После периода энергетического взлета могут напомнить о себе скрытые недомогания. Моральную поддержку может дать дом или кто-то из близких, а также имеющийся тайный ресурс.
Телец
Сегодня Тельцам непросто: психологическая атмосфера этих суток может немного умерить надежды Тельцов, но вряд ли сделает их законченными пессимистами. Даже если реализация планов затягивается, в жизни большинства Тельцов будет нечто хорошее и все, что им потребуется, это немного терпения. Их позиции останутся прочными благодаря собственному авторитету, а также системной моральной поддержке от друзей или родственников.
Близнецы
Сегодня Близнецам напомнят о карьерных планах, чувстве долга, профессиональной или семейной ответственности. Стоит на время свернуть суету и стать осторожнее, так как возможны те или иные препятствия к реализации планов: бюрократические барьеры, отсрочки, внешний контроль, обман, иллюзии. Важны ясные отношения с начальством и с теми людьми, от которых сейчас зависит материальное положение.
Рак
Сегодня у Раков отлично работает чутье, но они не склонны полагаться только на него и идти к цели вслепую. Многие представители знака будут сознательно или интуитивно придерживаться определенных правил, идеалов и принципов, следовать профессиональной или иной дисциплине, планам на будущее. Это подходящий день для общения с влиятельными друзьями, наставниками и покровителями, включая зарубежных.
Лев
Сегодня Львам советуют сбавить свой недавний темп и намекают, что прежняя линия поведения начинает себя исчерпывать. День может принести снижение тонуса, оживить былые подозрения и тайные страхи. Стоит отложить на время новые инициативы и притормозить активную деятельность. Может пойти на пользу уединение. Хорошо заниматься тестированием скрытых уязвимостей и проверкой систем безопасности.
Дева
Сегодня Девам предстоит стать более чуткими к окружающей обстановке и к психологической подоплеке событий. День подходит для общения со старшими партнерами, покровителями, влиятельными друзьями и наставниками, в том числе иногородними и зарубежными, но стоит вовремя прекращать такие контакты, не проявляя лишней навязчивости. Желательно считаться с чужими планами, настроением или расписанием.
Весы
Сегодня Весам лучше отложить развлечения и свободную деятельность, следовать расписанию дел или плану лечения. Успех может зависеть от помощников, младшего персонала, секретаря или консультанта, а также от контроля за порядком и гигиеной, готовности проявить заботу или сохранить секрет. Не будет лишней дотошность при проверках, исследованиях и оценках, при диагностике скрытых и затяжных проблем.
Скорпион
Сегодня Скорпионам день поможет естественным образом сбавить недавний темп, на время выйти из опасной для себя игры или свести к минимуму рискованные импровизации. Лучшая тактика — придерживаться своего тайного плана и слушать свое чутье. В минуты сомнений можно довериться судьбе, положиться на друга, родственника, учителя или покровителя. Скорпионам-родителям важно блюсти интересы своих детей.
Стрелец
Сегодня Стрельцам может потребоваться убежище, например, уединенный кабинет или место для раздумий. Многие Стрельцы окажутся заперты в четырех стенах своего дома, в учреждении или виртуальной «темнице» воспоминаний, будут скованы долгом или необходимостью. Темой дня может стать затяжной семейный план, тайна прошлого, ветхое жилье, забытое наследство, помощь старшим или болеющим родственникам.
Козерог
Сегодня для Козерогов обстоятельства сложатся предсказуемо. Даже ограничения и задержки будут вписываться в их планы. Возможно, что-то скрасит им вынужденную паузу и поможет морально. Их потенциальным врагом окажется уныние: именно оно может навевать им дурные воспоминания и неприятные ассоциации, закрывать от них добрые знаки судьбы, мешать им общаться с друзьями и расположенными к ним людьми.
Водолей
Сегодня Водолеям советуют аккуратнее обращаться со своими личными и семейными ресурсами, а также проявлять побольше дотошности во время шопинга. Стоит быть внимательнее, делая плановые приобретения в дом или закупая необходимое: если нет внешних повреждений, возможен скрытый изъян. Можно использовать эти сутки для инспекции запасов и избавления от морально устаревшего наследия прошлого.
Рыбы
Сегодня Рыбам важно управлять своими эмоциями и игрой воображения, чтобы не впасть в пессимизм и остаться на грани здорового скепсиса. К счастью, у многих Рыб будет моральная поддержка от окружения или значимого близкого человека, например, от друга, родственника или ребенка. Часть Рыб найдет успокоение в размышлениях или в творчестве. Обязательными плановыми делами желательно заниматься с утра.