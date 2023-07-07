Общаемся со всеми вокруг — гороскоп на 8 июля

Гороскоп на сегодня говорит, что день располагает к доверительному общению, помогает соблюдать анонимность и хранить тайны, склоняет к образному мышлению. Вероятен интерес к мистике, знакам, приметам и толкованию снов. Возможны мысленные диалоги с ушедшими и отсутствующими, с «тенями предков». Хорошо работать с мемуарами, архивами, художественными текстами, шифрами. Подходящий момент для обращения к психологу, разговора с близким человеком, сеанса гипноза.
Овен
Сегодня Овнам советуют отдыхать от физических нагрузок и рутинной работы, но не советуют отказываться от общения, чтения и размышлений, особенно в первой половине дня. Подходящий момент для доверительного разговора с близкими людьми и домочадцами, обсуждения семейных тайн и исследования загадок прошлого. Остаток дня можно провести в тишине, в мире музыки, кино, воспоминаний или фантазий.
Телец
Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что лучше не форсировать события и не стремиться к личной заметности. Это день тонких ощущений. Задержка в исполнении планов дает простор для надежд и фантазий. Возможны сентиментальные вести из прошлого или «послания из будущего» в виде предчувствий. Самое время устроить вечер воспоминаний с друзьями или родней, посмотреть старый фильм или послушать музыку.
Близнецы
Сегодня Близнецам стоит помнить, что они легко оказываются во власти давних иллюзий и сомнений, в том числе связанных со своей профессиональной деятельностью. Многие представители знака будут обладать отличной интуицией, но лишь в какой-то узкой области, которая их сейчас интересует, и им не следует выходить за ее границы, чтобы не попасть впросак. Возможно известие или приватное совещание.
Рак
Сегодня Раки сентиментальны, склонны мечтать о других странах или идеальных мирах. Они могут довериться своей интуиции, положиться на свою фантазию, удачно пустить в ход свое красноречие, применить свой литературный, музыкальный или психологический дар. Они легко расшифруют туманное послание, примету, загадочный знак. Для многих Раков духовное будет важнее материального. Возможны вести издалека.
Лев
Сегодня Львов день сделает сентиментальнее, впечатлительнее и мнительнее. Многим Львам будет важно проговорить свои тайные опасения, воспоминания или глубокие переживания, чтобы уменьшить зависимость от них. Для этой цели они могут выбрать родственника, близкого друга, психолога, доверенное лицо или «общение» с личным дневником. Некоторые Львы сами окажутся в роли хранителей чужих секретов.
Дева
Сегодня Девы могут столкнуться с уже знакомыми туманными обстоятельствами (молчанием, чужими загадочными речами). В неясной обстановке о многом придется догадываться самостоятельно, пользуясь интуицией, профессиональными знаниями или опытом. Однако продуктивный диалог вполне возможен, если между собеседниками есть эмоциональное взаимопонимание и они легко читают невербальные знаки друг от друга.
Весы
Сегодня у Весов может быть мало энергии и недостаточно возможностей для открытых действий. Им не помешает помощник, которому можно довериться. Темой дня может стать приватное совещание, консультация на деликатную тему, запись к врачу. Хорошо проявлять сочувствие и милосердие, идти на уступки слабым, посещать медицинские учреждения и приюты. Важно хранить тайны и оберегать приватные данные.
Скорпион
Сегодня Скорпионам советуют отдыхать или выбирать не самые утомительные виды занятий. По возможности, в этот день лучше побыть в тишине, у воды, там, где можно помечтать, окунуться в воспоминания или в виртуальные миры, посмотреть кино или послушать музыку. Это подходящий момент для уединенного литературного творчества, для общения с детьми, любимым человеком, дальним родственником.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов мало энергии. На многих Стрельцов будет действовать атмосфера в доме и семье. Возможен разговор на критичную тему. Не поддаваться унынию помогут полезные добрые дела или углубленные исследования. Может оказаться важным доступ к семейным тайнам, к архиву или закрытому помещению. Держаться на плаву многим Стрельцам поможет духовная жизнь, чувство долга или вера.
Козерог
Сегодня Козерогам важно оказаться в благоприятной психологической атмосфере, в которой подчеркнуты положительные стороны ситуации и минимизированы негативные эмоции. Звезды советуют избегать темноты, сырости, неприятных тем и мест, связанных с плохими воспоминаниями. Важно выбирать подходящих чутких собеседников, способных ободрить и поддержать морально. Возможно известие, напоминающее о прошлом.
Водолей
Сегодня Водолеи могут столкнуться с загадочным обстоятельством, пропажей, находкой или следами прошлого. Возможны полезные приобретения, помогающие обустроить дом или поправить здоровье. В любой ситуации следует быть внимательнее, чтобы не пропустить важную деталь или что-то не забыть. Возможно, в течение дня придется обсудить с домочадцами, коллегами или близкими друзьями деликатные нюансы.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут дать волю своему воображению или красноречию. Многие Рыбы будут обладать даром ясновидения, окажутся хорошими писателями и прекрасными консультантами в деликатных вопросах. Этот день может принести им новости, пророческие сны и видения. Подходящий момент для персонального общения, литературного творчества, размышлений и воспоминаний, для разговора с детьми или домочадцами.