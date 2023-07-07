Общаемся со всеми вокруг — гороскоп на 8 июля

7 июля 2023 Гороскопы Марианна Басс

20-21 лунные сутки. Сегодня Луна, пребывающая под влиянием Нептуна, активизирует воображение и память, а тригон к Меркурию помогает ей облекать ощущения и переживания в подходящие слова.

Фото: rambler