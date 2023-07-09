Не торопим события — любовный гороскоп на 10 июля

Наш гороскоп говорит, что этот день будет заполнен интересными событиями и возможностями для развития.
Овен
Сегодня Овнов могут преследовать негативные мысли или дурные привычки. Их может нервировать смена планов или зависимость от обстоятельств. Многие Овны окажутся не слишком приятными собеседниками и порой будут позволять себе раздражаться. Но есть надежда, что любовь сумеет превозмочь все.
Телец
Сегодня Тельцам рекомендуют не выходить за рамки, очерченные обстоятельствами. День, когда удастся взять управление событиями в собственные руки, уже недалек, но сегодня поспешность окажется не лучшим решением. Не стоит бояться перемен в поведении партнера, они благоприятны.
Близнецы
Сегодня у Близнецов настроения вплоть до ночи могут оставаться непостоянными, зато чувства к любимому человеку неизменны. Взаимная симпатия может оказаться островком гармонии на фоне меняющихся обстоятельств. Звезды советуют всячески поддерживать приятный контакт и уклоняться от бесед на серьезные темы.
Рак
Сегодня Раки могут запоздать со своими высказываниями или вызвать ими негативную реакцию у любимого человека. Не всегда будут удачными шутки. Не стоит выбирать этот день для важной беседы, она вряд ли пройдет гладко. Нежелательно затрагивать неприятные старые темы, задевающие партнера.
Лев
Сегодня Львы, особенно представительницы прекрасного пола, ищут подтверждения своей привлекательности и непременно найдут его. Получив желанный знак внимания, не стоит форсировать события. Постарайтесь подавить импульс высказаться и подержите интригу, даже если важные слова готовы слететь с языка.
Дева
Сегодня Девам лучше сдержать свои новые порывы, так как они могут не достигнуть цели из-за неподходящего настроения или неудачных внешних условий. Звезды советуют пересмотреть не только свой образ действий, но и манеру общения с любимым человеком и способы поддержки связи с ним.
Весы
Сегодня Весы могут не сомневаться во взаимной симпатии со стороны своего партнера, но рассчитывать на полную гармонию в общении с ним не стоит. В любой момент могут возникнуть психологические сложности или внешние технические заминки, приятного диалога или ожидаемой встречи может не получиться.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут столкнуться с заминками, в которых нет их или чьей-либо еще вины: так сложились обстоятельства. Новые продуктивные порывы в личной жизни могут натолкнуться на временные препятствия, которые лучше просто переждать, не делая из них драму или повод для ссоры.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут надеяться на взаимность романтических симпатий, но не на полную благосклонность судьбы к своим личным планам. Не исключено, что в течение дня придется столкнуться с досадным препятствием, задержкой или недоразумением и даже начать перестраивать прежнюю линию поведения.
Козерог
Сегодня Козерогам лучше отказаться от идеи романтического свидания, поскольку общение с пассией может не заладиться даже при наличии взаимной симпатии. Многие Козероги будут ранимыми и раздражительными одновременно, рискуют неудачно пошутить или плохо отреагировать на чужую шутку в свой адрес.
Водолей
Сегодня Водолеи рискуют столкнуться с загадочным стечением внешних малоприятных обстоятельств, которое будет похоже на тайный заговор судьбы против их планов. Не исключено, что сорвется желанная романтическая встреча или в самый неподходящий момент будет оборван приятный разговор.
Рыбы
Сегодня и Рыбам, и их партнерам обстоятельства могут мешать проявлять инициативу. Звезды советуют не торопить события и не спешить с выводами. Любой романтический импульс в эти сутки может оказаться ложным. На знаках симпатии этого дня не стоит строить прочные отношения.