Сохраняем спокойствие — гороскоп на 10 июля

9 июля 2023 Гороскопы Марианна Басс

22-23 лунные сутки. Сегодня намечается новое поле для работы, но с важными инициативами лучше не спешить: это скорее день перестройки процессов, а не уверенного нового старта.

Фото: rambler