Легко уладим проблемы — любовный гороскоп на 12 июля

Наш гороскоп расскажет, что принесет этот день влюбленным знакам зодиака.
Овен
Сегодня для Овнов романтическое свидание вряд ли обойдется без сюрприза или открытия. Не исключены внезапные перепады эмоций, неожиданные порывы и проявления любви в нестандартном формате. Вполне естественным будет желание удивить пассию оригинальным подарком или эксклюзивным экзотическим блюдом.
Телец
Сегодня Тельцы жаждут любви-праздника. Звезды напоминают им, что феерическая игра эмоций вскоре сойдет на нет и лишь тогда можно будет судить о реальной силе чувств. Трудно разобраться в собственных эмоциях, пока бал правят капризность, непостоянство, погоня за новизной и яркими впечатлениями.
Близнецы
Сегодня у Близнецов любовный сценарий не обойдется без экспромта или приключения. Звезды советуют не пугаться оригинального поворота событий, так как именно он придаст общению изюминку и сделает свидание запоминающимся. Чем необычнее окажется сегодня обстановка, тем больше останется ярких эмоций.
Рак
Сегодня Ракам звезды подсказывают, что свидание должно быть не только романтичным, но и не совсем обычным и уж точно не скучным. Можно вместе посетить популярное заведение или игровую площадку, позволить себе экспромт, заглянуть в модное кафе или навестить друзей по общему хобби.
Лев
Сегодня Львы тяготеют к экстравагантности, что может отразиться не только на их внешнем облике, но и на манере выбирать партнера и выражать свои романтические чувства. Многим Львам претит все традиционное и скучное. Возможна путаница между любовью, дружбой и симпатией, основанной на выгоде.
Дева
Сегодня Девы способны изменить своим обычным правилам, пойти на неожиданный ход или включиться в не свойственную им игру. Звезды напоминают, что это отличный способ развлечься, но не лучшее начало для стабильных отношений. Вновь завязанный роман может продлиться недолго.
Весы
Сегодня Весам судьба может подарить любовные волнения, степень которых они не всегда смогут контролировать по собственному желанию. Если вы предпочитаете ровные отношения и предсказуемый традиционный сценарий личной жизни, постарайтесь не поддаваться сегодня спонтанным романтическим порывам.
Скорпион
Сегодня Скорпионам предстоит мириться с большими запросами своих любимых, а часто и с непредсказуемостью их желаний, расточительностью, экстравагантностью вкусов. Если вы хотите сделать своей пассии подарок, постарайтесь выбрать нечто поистине уникальное, иначе ваш скромный дар попросту не заметят.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут оказаться в плену у обстоятельств, не имея никакой возможности из него вырваться и начать действовать по собственному усмотрению. Остается надеяться, что эти обстоятельства будут благоприятными, например, позволят устроить внеплановую встречу с любимым человеком.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды подсказывают, что они имеют в делах сердечных лишнюю степень свободы и могут разрешить себе то, в чем обычно себе отказывают. Если подобные игры не выйдут за рамки разумного, свидание будет приятным. К вновь вспыхнувшей симпатии в этот день лучше отнестись с долей скепсиса.
Водолей
Сегодня у Водолеев не все гладко, но проблемы легко уладить. Вероятные разногласия несложно нейтрализовать, проявив немного изобретательности. Не исключено, что сама ситуация поспособствует взаимному стремлению влюбленных быть вместе. Однако это не лучший день для начала отношений.
Рыбы
Сегодня Рыбам предлагают в любви дополнительные возможности, без которых те запросто могут обойтись. Далеко не всем Рыбам будут льстить случайные знаки внимания, например, от коллег. Многим Рыбам будет важнее укрепить сложившиеся отношения или «выстоять» в своем принципиальном одиночестве.