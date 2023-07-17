Придут идеи на миллион долларов — гороскоп на 18 июля

17 июля 2023 Гороскопы Марианна Басс

1-2 лунные сутки. Сегодня вступление молодой Луны в знак Льва добавляет энергии и приглашает включиться в новый виток событий, но браться за серьезные сложные задачи не стоит.

Фото: rambler